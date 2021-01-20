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Прокси-сервера для Instagram

Прокси-сервера для Instagram

Раскрутка профилей в Instagram требует постоянного привлечения «живых» подписчиков, лайков и комментариев под публикациями. Чтобы сделать продвижение профиля максимально эффективным, следует работать сразу с несколькими вспомогательными аккаунтами – реклама «основного» профиля имеет ключевое значение в общей успешности накрутки.

Наш сайт предлагает приобрести качественные и на 100 % рабочие прокси-сервера, которые подходят для работы с социальной сетью Инстаграм. Используя прокси, вы сможете работать сразу с несколькими профилями одновременно, производить постинг (публикации), делать рассылки и любые другие рекламные действия. При этом заход на каждый из профилей осуществляется с выделенного IP-адреса, что обеспечивает отсутствие «фейковой» активности на таких аккаунтах и защищает их от блокировки.

Оплачивайте доступ к нужному вам количеству IP-адресов и пользуйтесь полным функционалом Instagram – продвижение профилей будет куда более эффективным!

Сразу после этого вы получите доступ ко всем анонимным IP, местоположение которых вы можете выбрать самостоятельно на этапе оплаты.

Анонимные прокси для Instagram - лучший инструмент SMM-щиков!

Преимуществ использования анонимных прокси-серверов по-настоящему много:

·         отсутствие любых ограничений для захода или работы с профилями в Instagram;

·         скорость работы, доступность серверов 24 часа в сутки;

·         полная конфиденциальность отправки/получения данных с сервера;

·         возможность работы с десятками (или даже сотнями!) профилей одновременно.

При использовании прокси-сервера значительно снижается вероятность блокировки аккаунта со стороны администрации Instagram, поскольку для входа в профили используются «белые» IP-адреса. Другими словами, вы можете совершать массовый лайкинг/постинг сразу с нескольких аккаунтов, которые были созданы специально для накрутки – при использовании уникальных IP такой подход обеспечивает максимальную результативность продвижения профилей в Instagram!

Для более качественного и удобного SMM-продвижения мы рекомендуем использовать специальное ПО, которое позволяет управлять сразу несколькими аккаунтами с одного устройства (ПК, смартфона или планшета).

Оплатить доступ (аренду) нужного количества IP-адресов вы можете на нашем сайте – работоспособность всех прокси-серверов проверена!

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