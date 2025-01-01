Персональные прокси Пакетные прокси Prime прокси City прокси Multi protocol прокси UDP прокси Мобильные прокси Мобильные прокси plus VPS/VDS сервера Network tools
FAQ Настройки
Мой IP Прокси чекер Конвертер форматов Бесплатные прокси
Блог Поддержка

Multi protocol прокси

Здесь вы можете приобрести качественные приватные прокси IPv4 с поддержкой прокси-протоколов:
Shadowsocks, Socks5+TLS, Trojan+TLS, VLESS+TLS
Конфигурация
Страна
Нет значений
Период
Количество
Оплата
Способ оплаты
Нет значений
К оплате: -
За 1 шт. на месяц при данном кол-ве адресов: -
Я принимаю правила пользования
Произошла ошибка
Оптовый заказ или остались вопросы? Напишите нам.

О сервисе

service_page.about_cards.common.automation.title

Инновационная автоматизация

Все работает автоматически.
Прокси отобразятся в личном кабинете сразу после оплаты. И это далеко не все, что сделано для вашего удобства.

service_page.about_cards.common.auth.title

Типы соединения и авторизация

Вы можете использовать любой необходимый вам тип соединения: НТТР/НТТР(s), SOCKS5, SOCKS5 + TLS, Shadowsocks, Trojan + TLS, VLESS+TLS. Авторизация так же доступна на выбор по логину/паролю или IP-адресу клиента.

service_page.about_cards.common.power.title

Мощные прокси-сервера

Пропускная возможность серверов до 100 мб/сек. Технические характеристики позволяют работать комфортно имея стабильный прокси

service_page.about_cards.common.support.title

Поддержка 24/7

Наши специалисты готовы помочь вам в любое время дня и ночи.
Вне зависимости от сложности вопроса!

service_page.about_cards.common.quality.title

Лучшая цена/качество

Мы сделали цены максимально низкими, но чтобы это никак не отображалось на качестве услуг.

service_page.about_cards.common.period.title

Покупка и ее период

Вы можете приобретать от 1 IP-адреса до десятков тысяч адресов. На период 1 мес. 2 мес. 6 мес. и более. Естественно продление услуг присутствует, автоматическое в том числе. Список адресов вы сможете выгружать в удобном вам формате.

Shadowsocks (ss) — это тип прокси-протокола с открытым исходным кодом, который разрабатывался для преодоления интернет-цензуры и брандмауэров.Он использует безопасное и зашифрованное соединение  для маршрутизации трафика между клиентом и сервером, что затрудняет сетевым администраторам блокировку или ограничение доступа к определенным веб-сайтам или службам. Его практически невозможно отследить и заблокировать, в том числе из за того, что он маскирует трафик под HTTP(s).

VLESS + TLS — Протокол разработан в рамках проекта XRay, как замена проблемного VMess. VLESS не предусматривает собственного механизма шифрования (подразумевается, что трафик шифруется транспортным протоколом, например TLS или XTLS). В протоколе исправлен ряд уязвимостей и проблем старого VMess. В частности изменение размеров пакетов для затруднения детектирования паттернов трафика.

Shadowsocks R (SSR) — является преемником Shadowsocks (SS) и форком Shadowsocks-Rust.

SOCKS5 + TLS — Несмотря на то, что SOCKS5 один из самых распостраненных прокси-протоколов, для выполнения некоторых задач у него есть два существенных недостатка:

  • он не шифрует передаваемые данные
  • он легко обнаруживается любой DPI по сигнатуре, а значит его легко заблокировать.

Связка SOCKS5 + TLS решает обе эти проблемы. Запросы и данные передаются в зашифрованном виде, а для DPI отличить все это от обычного HTTP(s) намного сложнее.

Недостатки:

  • Шифруется только TCP трафик, UDP по прежнему не шифруется

Trojan + TLS — Trojan - по сути, улучшенный китайскими програмистами SOCKS5. Разработан специально для прохождения Великого Китайского Файрвола (GFW). В отличие от обычного SOCKS, хэш пароля и команда подключения передаются одним запросом, нет отдельной фазы аутентификации. Эта небольшая доработка делает запрос Trojan (через TLS, конечно) неотличимым от обычного HTTPS. И при этом задержка подключения уменьшается.

Недостатки:

  • UDP трафик не шифруется

Все выше перечисленные прокси-протоколы не будут работать в обычном браузере при внесении данных в настройки проксирования браузера.

Для использования данных прокси-протоколов нужен специализированный клиент/программа.

Оплачивайте удобно

Tether
Payeer
Paypal
Maestro
MasterCard
AdvCash
Visa
Bitcoin