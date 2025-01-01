Multi protocol прокси

Все работает автоматически.
Прокси отобразятся в личном кабинете сразу после оплаты. И это далеко не все, что сделано для вашего удобства.
Вы можете использовать любой необходимый вам тип соединения: НТТР/НТТР(s), SOCKS5, SOCKS5 + TLS, Shadowsocks, Trojan + TLS, VLESS+TLS. Авторизация так же доступна на выбор по логину/паролю или IP-адресу клиента.
Пропускная возможность серверов до 100 мб/сек. Технические характеристики позволяют работать комфортно имея стабильный прокси
Наши специалисты готовы помочь вам в любое время дня и ночи.
Вне зависимости от сложности вопроса!
Мы сделали цены максимально низкими, но чтобы это никак не отображалось на качестве услуг.
Вы можете приобретать от 1 IP-адреса до десятков тысяч адресов. На период 1 мес. 2 мес. 6 мес. и более. Естественно продление услуг присутствует, автоматическое в том числе. Список адресов вы сможете выгружать в удобном вам формате.
Shadowsocks (ss) — это тип прокси-протокола с открытым исходным кодом, который разрабатывался для преодоления интернет-цензуры и брандмауэров.Он использует безопасное и зашифрованное соединение для маршрутизации трафика между клиентом и сервером, что затрудняет сетевым администраторам блокировку или ограничение доступа к определенным веб-сайтам или службам. Его практически невозможно отследить и заблокировать, в том числе из за того, что он маскирует трафик под HTTP(s).
VLESS + TLS — Протокол разработан в рамках проекта XRay, как замена проблемного VMess. VLESS не предусматривает собственного механизма шифрования (подразумевается, что трафик шифруется транспортным протоколом, например TLS или XTLS). В протоколе исправлен ряд уязвимостей и проблем старого VMess. В частности изменение размеров пакетов для затруднения детектирования паттернов трафика.
Shadowsocks R (SSR) — является преемником Shadowsocks (SS) и форком Shadowsocks-Rust.
SOCKS5 + TLS — Несмотря на то, что SOCKS5 один из самых распостраненных прокси-протоколов, для выполнения некоторых задач у него есть два существенных недостатка:
Связка SOCKS5 + TLS решает обе эти проблемы. Запросы и данные передаются в зашифрованном виде, а для DPI отличить все это от обычного HTTP(s) намного сложнее.
Недостатки:
Trojan + TLS — Trojan - по сути, улучшенный китайскими програмистами SOCKS5. Разработан специально для прохождения Великого Китайского Файрвола (GFW). В отличие от обычного SOCKS, хэш пароля и команда подключения передаются одним запросом, нет отдельной фазы аутентификации. Эта небольшая доработка делает запрос Trojan (через TLS, конечно) неотличимым от обычного HTTPS. И при этом задержка подключения уменьшается.
Недостатки:
Все выше перечисленные прокси-протоколы не будут работать в обычном браузере при внесении данных в настройки проксирования браузера.
Для использования данных прокси-протоколов нужен специализированный клиент/программа.