Multi protocol прокси

Shadowsocks (ss) — это тип прокси-протокола с открытым исходным кодом, который разрабатывался для преодоления интернет-цензуры и брандмауэров.Он использует безопасное и зашифрованное соединение для маршрутизации трафика между клиентом и сервером, что затрудняет сетевым администраторам блокировку или ограничение доступа к определенным веб-сайтам или службам. Его практически невозможно отследить и заблокировать, в том числе из за того, что он маскирует трафик под HTTP(s).

VLESS + TLS — Протокол разработан в рамках проекта XRay, как замена проблемного VMess. VLESS не предусматривает собственного механизма шифрования (подразумевается, что трафик шифруется транспортным протоколом, например TLS или XTLS). В протоколе исправлен ряд уязвимостей и проблем старого VMess. В частности изменение размеров пакетов для затруднения детектирования паттернов трафика.

Shadowsocks R (SSR) — является преемником Shadowsocks (SS) и форком Shadowsocks-Rust.

SOCKS5 + TLS — Несмотря на то, что SOCKS5 один из самых распостраненных прокси-протоколов, для выполнения некоторых задач у него есть два существенных недостатка:

он не шифрует передаваемые данные

он легко обнаруживается любой DPI по сигнатуре, а значит его легко заблокировать.

Связка SOCKS5 + TLS решает обе эти проблемы. Запросы и данные передаются в зашифрованном виде, а для DPI отличить все это от обычного HTTP(s) намного сложнее.

Недостатки:

Шифруется только TCP трафик, UDP по прежнему не шифруется

Trojan + TLS — Trojan - по сути, улучшенный китайскими програмистами SOCKS5. Разработан специально для прохождения Великого Китайского Файрвола (GFW). В отличие от обычного SOCKS, хэш пароля и команда подключения передаются одним запросом, нет отдельной фазы аутентификации. Эта небольшая доработка делает запрос Trojan (через TLS, конечно) неотличимым от обычного HTTPS. И при этом задержка подключения уменьшается.

Недостатки:

UDP трафик не шифруется

Все выше перечисленные прокси-протоколы не будут работать в обычном браузере при внесении данных в настройки проксирования браузера.

Для использования данных прокси-протоколов нужен специализированный клиент/программа.