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Анонимизация в интернете! Обзор бесплатных плагинов для браузеров

Анонимизация в интернете! Обзор бесплатных плагинов для браузеров

Анонимность в интернете — это важный аспект, помогающий соблюдать сетевую безопасность. Интернет подобен большому городу, в котором существуют различные компании, сервисы, клубы и службы. В нем встречается много незнакомцев, которым лучше не раскрывать свои персональные данные, так же как и не предоставлять их владельцам сомнительных ночных клубов или мелким мошенникам.

Но если в жизни далеко не каждый пойдет в странный ночной клуб, расположенный в подвале, на окраине города, и будет там показывать всем свой паспорт, телефон, адрес электронной почты, то в сети такое происходит постоянно. Пользователи регистрируются на сомнительных сайтах и не задумываясь вбивают запрашиваемые данные, привязывают банковские карты и так далее. Так делать не нужно!

Хорошо, мы разобрались с тем, что необходимо очень внимательно подходить к тому, как распоряжаться своими персональными данными. Но что делать, когда наши данные «отдают» за нас? Конечно, никто не заполнит за вас на сайте реальный адрес проживания, но вот IP-адрес, местоположение, операционная система, провайдер и многое другое — все эти данные находятся в свободном доступе и видны серверам, на которые вы заходите. Эту проблему решают анонимайзеры — варианты маскировки.

Какие бывают анонимайзеры

Анонимность в интернете. Обзор бесплатных плагинов для браузера. Анонимайзер — это средство маскировки, которое может быть реализовано самыми разными способами. Анонимность нужна не только для безопасности, она помогает обойти региональные блокировки web-ресурсов, то есть, попасть на сайты, заблокированные в стране.

К примеру, вы не можете зайти в Instagram, потому что он заблокирован на территории вашей страны. Использование анонимайзера — поможет. Потому что с точки зрения провайдера вы делаете запрос не к Instagram, а серверу, расположенному в другой стране. Адрес этого сервера не заблокирован и провайдер вас пропускает. В свою очередь сервер перенаправляет ваш запрос к Instagram — все, вы успешно обошли региональную блокировку и попали в любимую сеть.

Оптимальным анонимайзером можно считать использование прокси-сервера, обладающего необходимым функционалом. В этом случае анонимным будет весь трафик с ПК, а не только отдельных программ. Помимо proxy-server, в качестве анонимайзера могут выступать:

  • VPN — программное обеспечение для запуска виртуальных частных сетей поверх других;
  • Децентрализованные анонимные сети;
  • TOR — в качестве браузера или программы для проксирования всего трафика;
  • Psiphon — приложение, известное многим пользователям мобильных устройств, но на самом деле это сеть доверенных прокси-серверов, через которые и работает приложение. 

Существует множество способов оставаться анонимным, самым простым из которых является установка плагина в привычный браузер.

Как установить плагины анонимизации

Рассмотрим варианты для 2 самых популярных браузеров Chrome и Mozilla Firefox. Почти все остальные браузеры используют их в качестве базы, поэтому для них процедура установки будет аналогична. Оба браузера имеют собственные магазины расширений, открыть их можно пройдя по ссылке:

Кроме этого, магазины можно открыть из настроек самого браузера:

  • «Настройки» / «Расширения» / Три горизонтальные полоски в верхнем левом углу / «Открыть интернет-магазин Chrome» — для Google Chrome;
  • «Настройки» / «Расширения и темы» / «Найти другие дополнения» — для Mozilla Firefox.

После того как попадете в магазин, в поиске наберите название интересующего расширения и устанавливайте. Сразу нужно отметить, что дополнения можно устанавливать и в обход официальных магазинов, но мы не советуем этого делать, так как в Маркете все дополнения проверяются на безопасность и соответствие требованиям публикации.

Популярные плагины

Анонимность в интернете. Обзор бесплатных плагинов для браузера.

Анонимность — очень популярное направление у разработчиков расширений. В магазинах представлено огромное количество разнообразных дополнений, позволяющих в той или иной степени обеспечивать анонимность. Принцип их работы одинаков — они перенаправляют трафик через свои прокси-сервера, — но возможности немного различаются. Некоторые позволяют выбрать местоположение сервера самостоятельно, другие умеют вырезать рекламу из отдаваемых страниц. 

В этом обзоре мы рассматриваем бесплатные плагины, но так же включим и те, которые позволяют использовать их бесплатно с некоторыми ограничениями. На странице с описанием каждого приложения есть информация о нем: ее полнота зависит от разработчика. Пользователи могут оставлять отзывы и оценивать расширения, по аналогии с магазинами приложений App Store и Google Play. В первую очередь мы советуем обращать внимание на дату последнего обновления и отзывы.

Best VPN by uVPN / VPN add-on by uVPN — расширение для браузера от сервиса uVPN.me. Есть как платная версия, так и бесплатная, функционала которой хватит, чтобы обойти региональные блокировки. Кроме этого, сервис предлагает бесплатный 30-дневный период для оценки полнофункциональной версии, которая отличается повышенной скоростью и позволяет смотреть видеопоток в 4К с заблокированных хостингов и пользоваться повышенной защитой и расширенным набором инструментов. После окончания пробного периода можно перейти на бесплатную версию, которая обладает меньшим функционалом, но по-прежнему способна обеспечить анонимность и обход блокировок.

VPN Unlimited Proxy — можно установить и бесплатно пользоваться всеми премиум-функциями в течение 7 дней. После этого можно либо приобрести подписку, либо продолжить пользоваться на бесплатной основе. Бесплатного функционала хватает, чтобы обходить блокировки и поддерживать анонимность, платные же возможности — гораздо шире и позволяют получить выделенный IP-адрес, выбор из более 500 серверов, выделенный VPN сервер и многое другое.

ZenMate — бесплатное расширение, позволяющее использовать базовый функционал сервиса, которого достаточно для анонимного серфинга в сети. В качестве дополнения к базовой версии можно приобрести премиальные возможности: выбор из большого количества серверов, расположенных по всему миру, сервера с поддержкой P2P-сетей для загрузки торрентов и другие возможности.

Planet VPN — расширение, обеспечивающее анонимность и безопасность. Как и в предыдущих вариантах, разработчик предлагает 2 версии приложения: бесплатную, с базовыми возможностями, и премиум — с расширенными. В премиум версии больше серверов, доступных для выбора и выше скорость.

Отдельно хотим выделить совершенно бесплатное решение для обхода блокировок, доступное в магазинах обоих браузеров — Обход блокировок Рунета. Это расширение отслеживает вашу активность, но никак в нее не вмешивается, пока вы не попытаетесь открыть сайт из списка интернет-ресурсов, попавших под блокировки Роскомнадзора. В этом случае оно начнет проксировать соединение, чтобы обеспечить к нему доступ.

Преимуществом такого решения является то, что вы не теряете скорость и качество соединения на прокси-серверах, если посещаете обычные ресурсы, и автоматически переключаетесь в режим проксирования, когда пытаетесь открыть сайт из списка Роскомнадзора.

Купить качественные прокси сервера можно на нашем сайте.

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