Программы для социальных сетей которые могут облегчить вам жизнь

В наше время самой популярной средой получения и распространения информации, ведения бизнеса и его продвижения, трудоустройства и предоставления услуг являются социальные сети. Сейчас очень востребовано заниматься продажами, рекламой, раскруткой брендов в сети. Все кто занимаются подобными вещами нуждаются в помощнике который сможет сэкономить время а иногда и деньги.

Рассмотрим программы которые смогут вам с этим помочь, которые возможно и станут вашими помощниками для автоматизаций некоторых действий и процессов.

Например: рассылка, массовый лайкинг, автоматическое заполнение аккаунтов, накрутка, парсинг, и.т.д.

Вашему вниманию предоставляется ПО под названием VkMultiSender и OkMultiSender.

Это прекрасные программы для рассылки сообщений в ВКонтакте и Odnoklassniki.

Прекрасно справится с рекламными целями. Присутствует ряд функций: рассылка комментариев в группы, сообщества, на стены пользователей, в фотографии, видео. Есть возможность даже установить таймер, установка лимитов для сообщений и каптч на аккаунт. В бонус ко всему вышесказанному ПО умеет определять капчу с помощью Antigate ,RuCaptcha, RipCaptcha и обходить проверку безопасности.

Если ваши задачи немного попроще и не требуют такого серьезного подхода.

В случае если необходимо банально накрутить лайки, то вам в помощь VkMultiActive вместе с InstaActive. Как вы поняли это для работы в ВК и Instagram. Здесь кроме массового лайкинга можно еще и массово постить/репостить. Данные ПО поддерживают многопоточные прокси.

Здесь так же можно выбирать ограничения по накрутке аккаунта. Получить подробную статистику по работе каждого аккаунта, так же возможно.

Рассмотрим еще софт под названием VkSolver, которая будет полезна тем кому в короткие сроки необходимо заполнить большое количество аккаунтов. Также возможно: подписываться на рандомные аккаунты и группы/сообщества, предварительно очистить аккаунты, Менять настройки приватности и доступы в аккаунты.

VkMotion чаще всего используют для накрутки со своих аккаунтов. Но так же можно ставить лайки, добавлять друзей, репостить и комментить, отправлять жалобы, заносить пользователей в чёрный список и т.д.

Просто для добавления друзей вам пригодится VkJoin.

ПО имеет уникальную функцию случайной задержки между добавлениями друзей, рандомизации User Agent. Данное программное обеспечение полностью многопоточно, без вопросов работает с прокси серверами, определяет каптчу, обходит системы безопасности и поможет вести подробную статистику по аккаунтам.

Быть первым в комментариях вам позволит программа FirstCommentVk.

Софт разгадывает капчу и проверяет наличие новых постов. Если появляется новый пост, комментарий немедленно будет отправлен.

Некоторые функции программы:

авторизация по логин/пароль

поддержка вложений

сворачивание в трей

возможность оставлять случайные комментарии

Сейчас будут представлены программы с более сдержанным функционалом

Программы для парсинга:

VkSearch ,

, VkCommunityParser ,

, VkThreadParser ,

, VkVideoParser.

Функционал +- одинаковый. Главное что все просто и понятно.

VkCleanAcc – здесь фишка в том что удалять друзей можно по особым критериям.

Настроек мног, подробнее лучше посмотреть в программе.

VkGroupFilter – шикарная программа для поиска групп в которых открыты комментарии.

Она очень простая в управлении, так как в ней нет большого количества функций.

Программа для проверки UserAgent под названием VkUserAgent, она поможет в работе по данному направлению. Вы сможете отсеят ненужные или устаревшие данные.

В данной статье указаны далеко не все функции программ, конкретно по каждой можно посмотреть информацию на сайте разработчика. Многие программы требуют внедрение прокси для корректной работы или для работы в принципе.

Качественные прокси для любых целей и задач можно приобрести на нашем сайте.