Прокси для World of Warcraft (WoW)

Вы заядлый любитель World of Warcraft и хотите играть на крутых иностранных серверах? Практика показывает, что на зарубежных онлайн-площадках нередко выставляются ограничения, которые созданы для разделения игроков в зависимости от их региона. Другими словами, геймеры из СНГ не могут играть на азиатских или западноевропейских серверах, а игроки из Китая или Японии – на серверах США или Канады.

Чтобы устранить подобные ограничения, мы рекомендуем использовать специальные Proxy-сервера, арендовать которые вы можете прямо на нашем сайте. В наличии – десятки различных локаций (страны Европы, СНГ, Северной, Южной Америки и Азии), а также тысячи уникальных IP-адресов, которые являются абсолютно «чистыми» и не состоят в черных списках крупнейших серверов World of Warcraft. Оплачивайте нужное количество IP-адресов, запускайте клиент WoW и наслаждайтесь игрой на иностранных площадках без каких-либо ограничений!

Анонимные прокси для WoW – цены снижены!

Сам прокси-сервер является неким «посредником» между компьютером игрока и сервером WoW – именно через него и проходит весь входящий и исходящий траффик.

С помощью зарубежного прокси вы можете изменить собственный IP-адрес на американский или азиатский – такой подход имеет и массу других преимуществ для игрока:

отсутствие необходимости менять ip-адрес каждый раз перед входом в игру;

высокая скорость передачи данных, минимум задержек со стороны хоста;

круглосуточный режим доступа к прокси-серверам;

абсолютная анонимность игры на любом из мировых серверов.

Помимо обхода локальных блокировок, анонимные прокси-сервера используются и в целях безопасности игры. Например, если вы занимаетесь фармом (добычей) игровых ресурсов, используя для этого несколько вспомогательных персонажей, то каждого из них необходимо развивать с уникального IP-адреса. Администрация серверов отслеживает любые попытки геймеров «прокачивать» сразу нескольких героев с одного устройства (адреса) – именно поэтому использование выделенных IP является наиболее безопасным.

Для начала игры следует активировать прокси, после чего зайти в игровой клиент – IP-адрес будет присвоен автоматически. Заказывайте нужное вам количество IP-адресов прямо на нашем сайте – цены выгодны для всех клиентов – и играйте на любимых серверах без ограничений!

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