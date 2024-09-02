Клиенты для работы с популярными прокси-протоколами

Ранее мы рассказывали о прокси-протоколах, и вы могли видеть, что их существует немало. Немало есть и клиентов (программ) для работы с этими самыми протоколами. Сегодня рассказываем про некоторые из них. Это поможет определиться с выбором подходящего варианта.

Классификация клиентов для работы с прокси-протоколами

Классифицировать клиенты можно по разным критериям. Но, пожалуй, чаще всего используется деление по способу применения и платформе. Исходя из этого параметра можно выделить три большие группы клиентов:

Консольные: настройка и работа с ними ведется через командную строку/терминал.

Десктопные клиенты с графическим интерфейсом.

Программы для мобильных платформ.

Ниже — разбор нескольких примеров клиентов из всех этих трех групп с рассмотрением их особенностей.

Для начала глоссарий: чтобы легче было разбираться в клиентах

Чтобы вам проще было разбираться в особенностях прокси-протоколов и клиентов для работы с ними, не лишним будет изучить следующие ключевые термины, связанные с proxy и программами для них:

Режимы функционирования программ-клиентов. Как правило, клиенты для proxy могут функционировать в режиме «системный прокси» или во втором — TUN/VPN. В первом случае в системе или в настройках интернет-браузера указывается локальный адрес proxy, а программа-клиент слушает определенный в настройках локальный порт (зачастую это 10080 или 2080). Схема довольно надежная. Но есть и минусы: вероятность возникновения DNS-утечек и неспособность некоторых приложений работать через proxy. Во втором случае в системе поднимается виртуальный сетевой интерфейс, через который настраивается маршрутизация для всех программ. Через него происходит перенаправление подключений на локальный SOCKS-proxy.

Подписки или Subscriptions. Подписки позволяют автоматизировать получение клиентами конфигураций: т.е. достаточно указать некий URL в настройках и не будет необходимости каждый раз рассылать конфигурацию пользователям вручную, если что-то на стороне прокси-сервера поменяется.

Share link, share QR. Это — способ передачи настроек для программных клиентов для работы с proxy. Настройки могут передаваться с помощью URL-ссылок или с использованием QR-кодов.

Policies или Routing. С их помощью устанавливаются правила для трафика. Трафик может уходить в сеть напрямую или через прокси.

Десктопные клиенты для работы с proxy

Главный плюс десктопных клиентов с графическим интерфейсом — простое управление (относительно простое). Юзеру не нужно разбираться с работой в консоли (терминале) и со скриптами (хотя, скорее всего, пользователь, который задумывается о самостоятельной настройке работы с прокси, не будет испытывать проблемы с работой в консоли/терминале).

При рассмотрении этих клиентов логично будет разделить их по операционным системам.

Программы c графическим интерфейсом для Windows

При рассмотрении клиентов для proxy, «заточенных» именно под Windows, стоит остановиться на двух вариантах: Invisible Man Xray и v2rayN.

Первый отличается тем, что очень прост в использовании. Пользователю не придется разбираться с кучей настроек. Достаточно просто поместить config-файл в специальную папку, и можно работать: останется только запустить процесс нажатием кнопки «Connect». Т.е. Invisible Man Xray — хороший вариант для неискушенного пользователя, который не хочет забивать себе голову всякого рода настройками. Проект довольно активно развивается в настоящее время.

v2rayN — проверенный временем (и огромным количеством пользователей) клиент для прокси под Windows. В его основе — последняя версия Xray. А это значит, что за счет соединения в одном месте разных протоколов, транспортов и полезных расширений пользователи получают в свое распоряжение гибкий инструмент, который позволяет настраивать proxy-соединения под решение различных задач. Язык по умолчанию — китайский. Но есть поддержка английского и даже русского.

А что есть для MacOS?

v2rayU — довольно старый и хорошо зарекомендовавший себя клиент. Среди его особенностей — поддержка Shadowsocks (но только версий до 2022 года), VMess, VLESS и XTLS. Из недостатков можно выделить отсутствие возможности работы клиента в TUN-режиме. Если вам встретится название v2rayXS, знайте, что эта программа является форком v2rayU.

Кроссплатформенные клиенты для работы с прокси

Есть, конечно же, и десктопные клиенты, которые разрабатываются под разные платформы одновременно. Здесь стоит упомянуть следующие варианты:

Qv2ray. Есть десктопные версии под Linux, MacOS и Windows. Здесь реализована поддержка того же, что поддерживается классическим «фреймворком» V2Ray. Из нюансов — вероятность того, что клиент может просто не заработать на вашем устройстве, и причины найти будет сложно. Т.е. его установка — своего рода лотерея.

Clash for Windows и Clash Verge. И пусть вас не смущает Windows в названии. Клиент также доступен для пользователей Linux и MacOS. GUI здесь есть, но его возможности, можно сказать, несколько ограничены: сервер принимает файлы конфигурации только в YAML-формате. Т.е. придется вручную писать YAML-конфиги. Еще один момент, который нужно учитывать, — довольно немалый вес дистрибутива в распакованном виде и прожорливость клиента: памяти он сжирает порядком.

NekoRay (также известен как NekoBox). Довольно интересный и гибкий клиент, т.к. может использовать в качестве ядра, как v2ray, так и sing-box. Практически все довольно просто настраивается здесь через интерфейс. При необходимости, можно подкинуть конфигурацию в JSON: т.е. Можно использовать возможности, о которых явно ничего не говорится в интерфейсе.

Консольные (или ядра) клиенты для proxy

Эту категорию часто еще называют «core», потому что они используются в качестве ядра для рассмотренной выше группы клиентов для прокси с GUI. Здесь стоит рассмотреть три основные решения:

V2Ray и XRay. Второй «отпочковался» от первого и сегодня его можно назвать одним из самых прогрессивных для случаев, когда важна эффективная маскировка и защита от детектирования. При его применении пользователям доступны такие протоколы, транспорты и фичи, как Shadowsocks, VMess, Trojan, VLESS, возможность использования транспортов XTLS, TLS с uTLS, Websockets, gRPC, mKCP. Для настройки используются JSON-конфиги.

Clash, ClashMeta. Здесь реализована поддержка Shadowsocks, VMess, Trojan поверх TLS (с uTLS). А ClashMeta поддерживает еще и VLESS. Для конфигурирования используются YAML-файлы.

Sing-Box. Умеет практически все, чего ждешь от клиента (кроме того, может функционировать как сервер). В общем — довольно гибкий и мощный вариант.

Мобильные клиенты

Мобильные операционные системы также не обделены вниманием разработчиков клиентов для прокси. Давайте рассмотрим по 3 варианта для каждой из двух популярных систем: Android и iOS.

При рассмотрении вариантов для Android можно остановиться на следующих:

V2RayNG. Клиент, ядро которого — XRay. Лучше ставить из Github, т.к. версия из гугловского стора немного отстает.

Clash Meta. Как понятно из названия, здесь в качестве ядра выступает Clash.Meta. Ставится с Гитхаба: в сторах его нет.

Nekobox Android. Версия упомянутого выше одноименного клиента под Андроид.

Для iOS можно рассмотреть:

Shadowrocket. Один из наиболее старейших клиентов. Но до сих пор актуален, т.к. умеет немало, например: Shadowsocks (включая новую версию 2022), поддержку VMess, VLESS, Trojan, TUIC, возможность использования Hysteria, WireGuard, XTLS-Vision.

V2Box. Программа, в качестве ядра которой используется XRay. Она умеет все, что XRay, без ограничений.

Wings X / FoXray. Как и предыдущий, умеет все, а вдобавок еще и XTLS (Realty в том числе).

Это лишь небольшая часть клиентов для работы с прокси. Но, пожалуй и такого разнообразия достаточно, чтобы было из чего выбрать. Удачи, безопасного вам серфинга.