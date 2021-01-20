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Прокси-сервера для Одноклассников

Прокси-сервера для Одноклассников

Для качественного продвижения групп, товаров или услуг в социальной сети Одноклассники необходима работа с десятками (а порой и сотнями!) личных профилей. В целях максимальной продуктивности раскрутки используются специальные прокси-сервера, которые позволяют одновременно работать сразу с несколькими аккаунтами.

Наш сайт предлагает аренду качественных прокси по самым выгодным ценам! Работоспособность серверов проверена – все IP-адреса поддерживают полноценную работу с социальной сетью Одноклассники. Десятки различных локаций и подсетей, возможность заказа нужного количества уникальных IP и отсутствие каких-либо проблем со входом на сайт – приобретайте доступ к рабочим прокси прямо на сайте, «чистые» прокси-сервера всегда в наличии!

Прокси для Однокласников-лучший инструмент для SMM-специалистов!

Сам по себе прокси-сервер является неким «посредником» между конечным пользователем и сервером социальной сети. Весь траффик проходит через прокси, что обеспечивает 100 % анонимность и безопасность работы для клиента. Кроме того, использование сразу нескольких IP-адресов позволяет работать с нужным количеством личных профилей – например, для достижения следующих целей:

·         создание массовых рассылок в личных сообщениях;

·         приглашение пользователей в группы/паблики, добавление в друзья;

·         автоматическая отправка комментариев с различных профилей;

·         работа с точной выборкой пользователей (сортировка по возрасту, местонахождению или полу для «отсева» ЦА)

«Чистые» прокси для работы с OK – никаких ограничений! Сразу после оплаты услуг вы получаете доступ к нужному количеству IP-адресов, с которых возможен вход на аккаунты социальной сети Одноклассники.

Никаких блокировок доступа, ограничения функционала и других неудобств. Кроме того, наши прокси-сервера обеспечивают абсолютную конфиденциальность работы. Данные о входе на аккаунты (а также любая информация о совершенных действиях) не фиксируется у вашего провайдера, поскольку и входящий, и исходящий траффик проходит через анонимные прокси-сервера.

Для максимально продуктивного продвижения (раскрутки) в социальной сети ОК мы рекомендуем использовать специальное программное обеспечение, которое позволяет работу сразу с несколькими десятками профилей одновременно.

Оформляйте доступ к рабочим прокси-серверам прямо на этой странице – цены максимально выгодны для всех клиентов!

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