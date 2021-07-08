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WebRTC - Что это и как работает?

WebRTC - Что это и как работает?

Специализированный разработанный Google сетевой протокол который юзает Google Chrome и соархитектурные ему Safari браузер, Opera, Yandex Browser, Firefox Mozilla (мобильных браузеров это тоже касается). Носит название WebRTC.

WebRTC технология отвечает и поддерживает работу передачи видео, аудио конектов между браузерами на прямую. Для проведения видеоконференций используется данная технология. В WebRTC встроены кодеки, улучшается работа связи. Технически данная технология очень упрощает работу браузера в некоторых моментах, обрабатывая информацию на прямую без посредников.

Утечка IP-адреса может произойти через WebRTC, если он не отключен.

Если не учитывать позитивные стороны технологии, минус есть. В силу его, некоторые откажутся от WebRTC. Обмен данными происходит на прямую для этого используются внешние IP-адреса, параметры сети игнорируются при этом. Утечка адреса происходит именно из-за этого.

Что такое WebRTC и как работает?

Данная технология работает минуя прокси-сервера, а так же ТОР сети, это значит будет видеть ваш реальный IP-адрес.

Помочь сможет использование VPN. В таком случае ваш адрес будет подменен на адрес VPN сети, который скроет за собой ваше местоположение да и остальную информацию о вас.

Так же WebRTC отключается через плагины: Webrtc leak, Webrtc Control, WebRTC leak prevent, diasble WebRTC . В настройках браузера или устройства тоже могут быть способы отключения технологии.

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