Что такое временная почта?

Временная электронная почта — это одноразовая почта, не требующая регистрации и ввода персональных данных. При ее создании пользователь получает адрес, который является полностью анонимным и через некоторое время уничтожается автоматически.

Подобные одноразовые почтовые ящики удобны при регистрации в интернет-сообществах и на коммерческих площадках, они позволяют сохранить свою приватность и избавиться от рассылки спама. Создаются на специальных сервисах в один клик, обладают простым дизайном, не требующим изучения, по желанию пользователя могут быть переименованы или удалены в любой момент.

Современные реалии виртуального мира

В наше время практически каждый пользователь сети является обладателем электронного почтового ящика, и, чаще всего, не одного — обычно люди создают отдельные ящики для работы, личной переписки и других целей. В такой коллекции у многих есть своеобразный «мусорный» ящик, который используется исключительно для регистраций на сайтах, форумах, в интернет-магазинах и так далее.

Большинство интернет-площадок при регистрации требуют указать адрес электронной почты, после чего указанный ящик в короткий срок превращается в мусорную свалку. Его дальнейшая судьба — нескончаемый поток «ценных» предложений, от которых невозможно отказаться, рекламных материалов, написанных с разным уровнем грамотности, приглашений на конкурсы и прочего информационного хлама.

Не редкостью бывает и рассылка «подарков» в виде вредоносных вложений или ссылок, случайно нажав на которые, пользователь рискует заразить компьютер вредоносным программным обеспечением. Но существует простой способ избавиться от подобной головной боли — использование временных электронных адресов.

Чем временная почта удобнее обычных электронных ящиков

Плюс рассмотренного выше варианта в виде обычного ящика — избавление от спама других ящиков, минус — для создания придется затратить не менее 5 минут на заполнение обязательных полей. В дальнейшем вам туда придется периодически заходить и вручную разгребать завалы, впустую теряя время. Вдобавок, при создании постоянного электронного ящика придется ввести свои персональные данные. Потому, используя постоянную почту для регистрации на сайтах, анонимность вам сохранить не удастся.

Простой способ сохранить приватность при пользовании веб-ресурсами и попутно избавиться от получения большого количества спам-рассылок — создать временную почту и использовать прокси-серверы для выхода в сеть.

Преимущества временной почты:

создание в один клик;

сохранение анонимности;

возможность получения любого количества адресов;

простейший функционал, в котором не придется разбираться;

замена адреса по желанию пользователя;

уничтожение в любой момент.

Приходящие письма попадают во временное хранилище и сохраняются там до их прочтения владельцем.

Временный почтовый ящик, созданный на специализированном сервисе, обеспечивает пользователю анонимность регистрации на любых площадках, а через некоторое время автоматически удаляется. Используя временную почту, можно будет без проблем подтвердить реальность существования ящика (большинство сайтов делают такую проверку) или ответить новому знакомому, которому по каким-то причинам вы не захотели сообщать реальный е-мейл. Такой ящик может быть переименован или удален в любой момент по желанию пользователя, не оставив практически никаких следов своего прежнего существования.

Где можно использовать временную почту?

Варианты использования электронной почты:

Регистрация в интернет-магазине — если, однажды совершив покупку, вы не хотите становиться жертвой рекламы их многочисленных продуктов, которые вам не нужны.

Создание второго аккаунта в соцсети — на один е-мейл, как правило, можно зарегистрировать только один аккаунт.

Регистрация на форумах и прочих интернет-сообществах — для сохранения анонимности и избавления от возможного спама. Нет никакой гарантии, что ваш е-мейл не будет админами сообщества продан или украден при взломе: такие случаи сплошь и рядом.

Скачивание книг, фильмов, обучающих уроков и прочего контента на сайтах, где продолжать взаимодействовать с их владельцами не входит в ваши планы.

Заполнение анкет при получении скидочных карт — для избавления от назойливых рассылок на указанный адрес.

Переписка с незнакомым человеком, который показался вам подозрительным — для безопасности общения. Позволяет сохранить анонимность, а при желании быстро избавиться от назойливого внимания и прервать общение (например, на сайтах знакомств).

Временная почта пригодится также разработчикам при тестировании приложений — с использованием сервиса одноразовой почты у них есть возможность делать множество новых запросов с разных адресов, чтобы проверить поведение приложения.

Однако, при рассмотрении всевозможных ситуаций, в которых временная почта будет полезна, стоит сделать небольшое предупреждение: не стоит ее использовать в преступных целях. Кроме того, что нарушение закона — само по себе дело нехорошее, оно еще и небезопасное по определению. Абсолютно не наследив, никакие действия в интернете осуществить невозможно, и для спецслужб, владеющих соответствующими технологиями и ПО, не составит никакого труда найти заинтересовавший их объект. А вот для легальных целей временная почта вполне подойдет — маркетинговые конторы и прочие любители массовой рассылки спама такими технологиями не обладают и отследить вас не смогут. В качестве дополнительной защиты можно использовать подходящий прокси-сервер — он поможет скрыть IP-адрес от посторонних глаз, в том числе и от владельцев сервиса временной почты.

Краткий обзор популярных сервисов

Сервисы для создания временной почты, которые пользуются наибольшей популярностью:

Temp-Mail.org — поддерживает браузерные плагины и выбор домена, поддерживает QR-код, обеспечивающий быстрый просмотр ящика со смартфона.

— поддерживает браузерные плагины и выбор домена, поддерживает QR-код, обеспечивающий быстрый просмотр ящика со смартфона. TempMail.Plus — позволяет управлять ящиком и хранить почту в течение недели. Поддерживает установку пин-кода и создание секретного почтового адреса, позволяющего скрывать название основного ящика.

— позволяет управлять ящиком и хранить почту в течение недели. Поддерживает установку пин-кода и создание секретного почтового адреса, позволяющего скрывать название основного ящика. 10minutemail.com — классический вариант с максимально упрощенным дизайном и функционалом. Содержит таймер с отсчетом 10 минут в обратном порядке.

— классический вариант с максимально упрощенным дизайном и функционалом. Содержит таймер с отсчетом 10 минут в обратном порядке. Tempinbox.xyz — предлагает два способа создания временной почты: получение доступа к ящику, созданному случайным образом после нажатия кнопки Random, и путем самостоятельного выбора домена и имени ящика. При выборе второго варианта почтой можно пользоваться неограниченное время: приходящие письма будут уничтожаться автоматически по истечении суток, но сам ящик остается за пользователем, сервис его не удалит.

— предлагает два способа создания временной почты: получение доступа к ящику, созданному случайным образом после нажатия кнопки Random, и путем самостоятельного выбора домена и имени ящика. При выборе второго варианта почтой можно пользоваться неограниченное время: приходящие письма будут уничтожаться автоматически по истечении суток, но сам ящик остается за пользователем, сервис его не удалит. Guerrillamail.com — обладает приятным дизайном, сразу после создания ящика предоставляет инструкцию по его использованию. Существует возможность выбора домена из 11 вариантов, наличие вкладки «Отправить» повышает удобство личной переписки. Содержимое ящика обновляется каждые 10 секунд.

— обладает приятным дизайном, сразу после создания ящика предоставляет инструкцию по его использованию. Существует возможность выбора домена из 11 вариантов, наличие вкладки «Отправить» повышает удобство личной переписки. Содержимое ящика обновляется каждые 10 секунд. Tempail.com — содержит QR-код для работы со смартфона и кнопку «удалить», позволяющую пользователю самостоятельно уничтожать полученные письма. Автоматическое удаление не предусмотрено, что позволяет использовать ящик для получения и хранения паролей и прочей полезной информации, быстрое удаление которой нецелесообразно.

— содержит QR-код для работы со смартфона и кнопку «удалить», позволяющую пользователю самостоятельно уничтожать полученные письма. Автоматическое удаление не предусмотрено, что позволяет использовать ящик для получения и хранения паролей и прочей полезной информации, быстрое удаление которой нецелесообразно. Temprmail.com — относится к числу самых новых сервисов, отличается минималистичным дизайном, содержит всего три кнопки: «скопировать е-mail», «изменить е-mail» и «обновить список входящих».

При выборе сервиса следует руководствоваться практическими потребностями, исходя из тех задач, для решения которых вам необходим временный ящик. Стоит заострить внимание на времени хранения писем — в разных сервисах оно различно.