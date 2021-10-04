«Турбо» режим в веб-браузерах . Что это? Для чего он служит?

Одной из полезных функций некоторых браузеров есть «Турбо» режим. Она дает возможность ускорить процесс загрузки страницы при медленном интернете. Сегодня мы подробно рассмотрим этот режим популярных браузеров и поймем чем еще он может быть полезен.

Какая задача у «Turbo» режима.

В далеком 2009 году разработчики веб-браузера Opera придумали такую штуку как Turbo режим. В то время скорость интернета была намного медленнее чем сейчас (модем), и тарифы представляли собой фиксированную плату за 1МБ трафика, с Турбо режимом можно было неплохо экономить. В наше время экономить трафик, вопрос не очень актуальный так как у большинства интернет безлимитный. Но ускорить соединение, вопрос все так же актуален для общедоступных WiFi и мобильной сети.

Алгоритм работы у Turbo режима в Яндекс Браузер и Opera одинаковый. Заключается он в том что с отключенной опцией все загружается на прямую в компьютер, а если режим «Турбо» активен то информация сначала скачивается на Opera Software уже после от туда в вашем браузере открывается страница.

На Opera Software мультимедиа — соответствующие файлы сжимаются, и при медленном интернет соединении они запускаются быстрее в браузере пользователя. Минус в том что качество видео в данном случае может ухудшиться, но зато можно будет смотреть видео даже при мобильном 2G интернете.

В связи с тем что браузер подключается не на прямую к ресурсу, а через Opera Software бывает есть возможность посещать заблокированные РКН или провайдером сайты, в режиме турбо.

Провайдеры блокируют доступ пользователей на своем уровне, и не дают заходит на определенные сайты с определенного пула IP-адресов. В турбо режиме соединение идет на сервера Opera или Google уже после по адресу назначения. Таким образом можно обойти запрет.

Если вы будите заходить на сайты типа 2ip.ru со включенным режимом «Турбо», сайты, которые определяют IP-адрес (информацию о нем), возможно будут показывать ложный данные о пользователе. Возможен вариант демонстрации данных турбо режима (серверов Опера или Гугл) так как именно он обратился с сайту.

В браузере Chrome режим «Турбо» это плагин «Экономия трафика»

Турбо отсутствует в Chrome, как таковой. Но взамен имеется «Экономия трафика»- это расширение витрины Google.

После установки данного расширения его значок появится в правом верхнем углу. Опция отлично работает для экономии трафика и сжимая информацию и файлы дает показатель экономии до 70%. Но для обхода блокировок и скрытия реального IP-адреса данный способ не очень хорош. Сайты для проверки адресов могут отображать реальную информацию о вас. При этом в строке турбо режим может быть указано, что вы его не используете.

Самый настоящий Opera Turbo

В браузере опера вы найдете самый настоящий и оригинальный продукт, режим турбо. Что бы его активировать необходимо поставить галочку напротив «Opera Turbo» в меню.

Данный режим в Опере показывает лучшие результаты по сжатию файлов и фильтрации трафика. Заходить на заблокированные РКН сайты вы сможете, хотя сайты проверки IP-адресов возможно покажут реальный IP да и информацию о вас. Но при этом включенный турбо режим не будет обнаружен.

Яндекс Браузер и режим «Турбо»

Что бы функционировал «Турбо» в ЯД браузере используются те же сервера, что и в Опере. Режим активен по умолчанию и начинает действовать как только скорость интернета дала слабину.

Можно и принудительно включить режим в настройках для всех сайтов.

Клик по иконке ракеты в адресной строке дает возможность сделать его активным в отношении определенной страницы (в случае когда он по принудительно выключен) или наоборот отключить ускорение (в случае когда он включен принудительно).

Если необходимо есть возможность активировать определенные элементы которые были заблокированы, для этого кликаем «Разблокировать содержимое». Так же можно разблокировать все, для этого нужно так же кликнуть на ракету и нажать «Разблокировать все», все элементы будут активны.

В данной вариации так же возможен обход региональных блокировок и при этом применение вами турбо режима никто не заметит. Но возможно всем будет известен ваш ГЕО и остальные данные.

Проведя некоторые тесты можно сделать вывод. Turbo режим в Яндекс браузер хорош по скорости и обгоняет остальных.

Opera Turbo обошла блокировки почти всех известных сайтов которые РКН ограничил к доступу.

Chrome же со своим расширением «Экономия трафика» оказался действительно самым экономным, отлично сбавил вес страницам.

У Firefox к сожалению ничего схожего не найдено, кроме как использование сторонних приложений. Есть только «Защита от отслеживания» работает подобным образом, но только в инкогнито, поэтому мы их не сравниваем.

Подведем итог. Режим «Турбо» вещь полезная, но в каждом браузере у нее свои сильные стороны. Выбирать нужно учитывая свои потребности.