UDP прокси - это приватные прокси сервера с поддержкой протокола UDP. Они могут быть полезным, а иногда и незаменимым инструментом для различных целей. Однако, важно отметить, что не все приложения поддерживают UDP, поэтому вы можете использовать UDP-прокси не со всеми приложениями.

UDP (User Datagram Protocol) - протокол, работающий без соединений, то есть он не устанавливает постоянного коннекта между взаимодействующими устройствами, а просто отправляет пакеты, не зная, дойдут ли они до адресата.

Чем же UDP протокол отличается от привычного всем TCP (Transmission Control Protocol)?

UDP называют "stateless" потому как не происходит формального квитирования, как следствие он быстрее, чем TCP. Ресурсов системы также требуется меньше для поддержания быстрого соединения, что полезно для встроенных систем или консолей.

Чаще всего UDP удачно используют для:

Повышения надежности игровых соединений за счет повторной передачи потерянных пакетов. Это уменьшает задержки и улучшает общее впечатление от игры.

Улучшения качества потокового вещания как видео, так и аудио за счет снижения потерь пакетов. Предотвращая буферизацию и улучшая качество потоковой передачи.

Повышения скорости обмена файлами за счет снижения потерь пакетов. Ускоряя загрузку и выгрузку файлов.