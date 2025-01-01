Персональные прокси Пакетные прокси Prime прокси City прокси Multi protocol прокси UDP прокси Мобильные прокси Мобильные прокси plus VPS/VDS сервера Network tools
UDP прокси

Здесь вы можете приобрести качественные приватные прокси IPv4 с поддержкой UDP протокола
О сервисе

Инновационная автоматизация

Инновационная автоматизация

Все работает автоматически.
Прокси отобразятся в личном кабинете сразу после оплаты. И это далеко не все, что сделано для вашего удобства.

Типы соединения и авторизация

Типы соединения и авторизация

Вы можете использовать любой необходимый вам тип соединения как НТТР/НТТР(s) так и SOCKS5/UDP. Авторизация так же доступна на выбор по логину/паролю или IP-адресу клиента.

Мощные прокси-сервера

Мощные прокси-сервера

Пропускная возможность серверов до 100 мб/сек. Технические характеристики позволяют работать комфортно имея стабильный прокси

Поддержка 24/7

Поддержка 24/7

Наши специалисты готовы помочь вам в любое время дня и ночи.
Вне зависимости от сложности вопроса!

Лучшая цена/качество

Лучшая цена/качество

Мы сделали цены максимально низкими, но чтобы это никак не отображалось на качестве услуг.

Покупка и ее период

Покупка и ее период

Вы можете приобретать от 1 IP-адреса до десятков тысяч адресов. На период 1 мес. 2 мес. 6 мес. и более. Естественно продление услуг присутствует, автоматическое в том числе. Список адресов вы сможете выгружать в удобном вам формате.

UDP прокси - это приватные прокси сервера с поддержкой протокола UDP. Они могут быть полезным, а иногда и незаменимым инструментом для различных целей. Однако, важно отметить, что не все приложения поддерживают UDP, поэтому вы можете использовать UDP-прокси не со всеми приложениями.

UDP (User Datagram Protocol) -  протокол, работающий без соединений, то есть он не устанавливает постоянного коннекта между взаимодействующими устройствами, а просто отправляет пакеты, не зная, дойдут ли они до адресата.

Чем же UDP протокол отличается от привычного всем TCP (Transmission Control Protocol)?

UDP называют "stateless" потому как не происходит формального квитирования, как следствие он быстрее, чем TCP. Ресурсов системы также требуется меньше для поддержания быстрого соединения, что полезно для встроенных систем или консолей.

Чаще всего UDP удачно используют для:

Повышения надежности игровых соединений за счет повторной передачи потерянных пакетов. Это уменьшает задержки и улучшает общее впечатление от игры.

Улучшения качества потокового вещания как видео, так и аудио за счет снижения потерь пакетов. Предотвращая буферизацию и улучшая качество потоковой передачи.

Повышения скорости обмена файлами за счет снижения потерь пакетов. Ускоряя загрузку и выгрузку файлов.

