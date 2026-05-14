Прокси для Key Collector — для парсинга и сбора ключевых слов

Персональный прокси используете только вы. Общий делят десятки других пользователей. Если кто-то из них напарсит что-то запрещённое, то IP попадёт в чёрный список и ваш парсинг встанет. Для работы с Key Collector и любыми платными сервисами нужен только персональный прокси. Персональные прокси часто называют "приватными" или "выделенными", это одно и то же.
Для небольших проектов вам хватит пула из 10–20 IP. Если вы собираете семантику для интернет-магазина на 50 000 товаров, ориентируйтесь на 50–100 IP. Наши тарифы позволяют арендовать нужное количество адресов.
Key Collector лучше всего работает с протоколом SOCKS5 — он считается более надёжным для парсинга. Наши персональные прокси полностью его поддерживают. К тому же SOCKS5 лучше подходит для передачи UDP-трафика, что может быть важно для некоторых задач парсинга.
При правильной настройке один ваш персональный IP может работать неделями. Он не будет забанен, потому что никто, кроме вас, его не использует. Key Collector умеет автоматически деактивировать прокси, если через него пришла капча. Но с нашими чистыми IP это случается крайне редко.
Да. Наши персональные прокси отлично подходят для парсинга Яндекс.Wordstat. Благодаря их высокой чистоте вы сможете собирать частотности практически без капчи. Некоторые пользователи отмечают, что для стабильной работы Вордстата через прокси могут потребоваться дополнительные настройки, но с нашими выделенными IP такие проблемы возникают значительно реже.
HTTP-прокси работают только с веб-трафиком, а SOCKS5 более универсален. Он лучше подходит для парсинга, особенно если вы используете многопоточность или собираете данные с «тяжёлых» источников. Учитывая, что Key Collector рекомендует SOCKS5, выбирайте его как основной протокол.
Если вы собираете семантику для региона «Москва», ваш прокси должен иметь IP-адрес из Московской области. Иначе результаты поиска и подсказки будут нерелевантными. Наши прокси можно заказать с привязкой к конкретной стране, а в некоторых тарифах — к городу.
Да, у нас реальный безлимит. Никаких скрытых лимитов и замедления скорости после N гигабайтов. Собирайте 100 ГБ, парсите Wordstat сутками, кластеризуйте миллионы запросов — скорость не режется, доплат нет. Это одно из наших ключевых преимуществ. Многие конкуренты пишут "безлимит", но в договоре мелким шрифтом указывают ограничения.
Да, конечно. Наша поддержка работает 24/7. Вы можете задать любой вопрос в онлайн-чате на сайте, и мы поможем вам с настройкой.
Технически — да, вы можете запустить несколько потоков и использовать один и тот же IP. Это увеличит нагрузку на прокси и может привести к появлению капчи. Профессиональный подход: каждый поток должен работать со своим выделенным прокси. Key Collector умеет распределять IP из пула автоматически при правильных настройках.
Представьте: вы запускаете Key Collector, чтобы собрать семантику для крупного интернет-магазина. Но через 10 минут Яндекс начинает выдавать капчу. Парсинг останавливается. Время идёт, а результата нет. С такой ситуацией сталкивался каждый SEO-специалист, кто занимается сбором семантического ядра профессионально.
Key Collector — это мощный комбайн для сбора и анализа ключевых слов. Но проблема в том, что поисковые системы и сервисы статистики (Яндекс.Wordstat, Google Keyword Planner) активно блокируют IP-адреса, с которых идет слишком много запросов. Если у вас один IP, вы очень быстро упрётесь в капчу, а затем и в полную блокировку.
Использование пула прокси решает эту проблему, распределяя нагрузку между разными адресами. При этом важно выбрать правильный тип. В этой статье разберём, какие прокси подходят для Key Collector, а какие гарантированно приведут к блокировке.
Персональные прокси (ещё их называют приватные или выделенные) — это золотой стандарт для Key Collector и любых SEO-задач. Вы арендуете чистый IP-адрес, который используете только вы.
Почему это важно? Если IP-адрес делят несколько человек (shared-прокси), то его репутация быстро падает. Сосед по прокси может напарсить что-то запрещённое или просто перегрузить канал — и ваш IP попадёт в чёрный список. С персональным прокси вы полностью контролируете ситуацию, и поисковые системы видят стабильную активность с одного чистого адреса.
Наши персональные прокси созданы специально для сложных SEO-задач:
🚀 Высокая производительность. Скорость до 100 Мбит/с обеспечивает быструю обработку тысяч запросов в минуту. Наши серверы имеют канал 1 Гбит/с, что исключает задержки даже при многопоточном парсинге. Это особенно важно, когда Key Collector запускает десятки потоков сбора данных.
🔒 Анонимность (элит-уровень). Поисковые системы не могут определить, что вы используете прокси. Ваши запросы выглядят как трафик обычного пользователя, что гарантирует стабильный сбор данных без капчи.
📡 Поддержка SOCKS5. Key Collector рекомендует использовать SOCKS5. Наши прокси работают по этому протоколу, что гарантирует совместимость и стабильность даже при высоких нагрузках. Key Collector также умеет работать с HTTP-прокси, но SOCKS5 считается более надёжным для этих задач.
💸 Реальный безлимитный трафик. Никаких скрытых лимитов. Вы можете собирать сколько угодно данных, парсить Wordstat сутками, кластеризовать миллионы запросов — доплат нет.
🌍 Точный геотаргетинг. Выбирайте страну и город, для которого собираете семантику. Без этого региональная выдача будет нерелевантной. Наши прокси доступны в 50+ странах мира.
🛠️ Удобное управление. Гибкая настройка авторизации (по IP или логину/паролю), массовый импорт IP, смена протоколов (HTTP/SOCKS5), удобный API для автоматизации.
Настройка в программе интуитивно понятна. Вот краткий чек-лист:
Откройте «Настройки» Key Collector (значок шестерёнки).
Перейдите на вкладку «Сеть».
Активируйте опцию «Использовать прокси-серверы».
Нажмите «Добавить из файла» или введите адреса вручную в формате
IP:Port@Login:Password для SOCKS5.
Key Collector будет автоматически распределять нагрузку между вашими прокси. Один поток может последовательно использовать разные IP из вашего пула.
Важный нюанс: не выставляйте слишком низкий таймаут (рекомендуется 10–15 секунд), иначе программа может отключать хорошие прокси.
Избегайте их, чтобы сберечь нервы и время:
❌ Экономия на прокси. Бесплатные и общие прокси ведут к постоянной капче и блокировкам.
❌ Слишком агрессивный парсинг. Даже с хорошим пулом прокси не стоит выставлять минимальные задержки (0–1 секунда). Это неестественное поведение для человека.
❌ Игнорирование гео-привязки. Если вам нужна семантика для Москвы, то и прокси должен быть московским. Иначе данные будут нерелевантными.
❌ Неправильная настройка сети. Слишком низкий таймаут (менее 10 секунд) заставит программу отключать рабочие адреса.