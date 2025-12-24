Что такое Do Not Track и как его включить

Не секрет, что сайты собирают максимум поведенческих данных: какие страницы открывает человек, сколько времени проводит на них и как перемещается между разделами. Эти сведения используют рекламные сети, аналитика и антифрод-системы. Чтобы предоставить пользователю возможность прямо отказаться от такого сбора, появился Do Not Track — флаг, сообщающий сайтам: «не отслеживайте меня».
Технология устроена просто: при включенном параметре браузер добавляет к каждому запросу заголовок DNT: 1. Но в 2025 году этот сигнал остается лишь запросом со стороны посетителя. Большинство сайтов и рекламных систем его игнорируют, а сам стандарт официально считается устаревшим.
Как работает трекинг, и почему Do Not Track не решает проблему
Для построения пользовательского профиля достаточно обычных HTTP-заголовков, cookies, скриптов аналитики и, при необходимости, отпечатка браузера. Эти методы не зависят от Do Not Track и позволяют идентифицировать устройство даже при полном отказе от cookies.
На этапе разработки DNT предполагалось, что индустрия согласует единые правила обработки данных. Но этого не произошло: у сайтов нет юридической обязанности учитывать параметр DNT: 1, нет точного определения, что именно считать отслеживанием, а сами механизмы трекинга давно вышли за рамки cookies. В результате развитие стандарта остановилось.
Статус Do Not Track в браузерах
У браузеров нет общего подхода к Do Not Track. Каждый производитель взаимодействует с ним по-своему: одни оставили DNT как необязательный пользовательский сигнал в настройках, другие убрали его из интерфейса и делают упор на более современные механизмы приватности и требования законодательства.
В результате под названием Do Not Track теперь скрывается не единый инструмент, а набор разных реализаций. Для одних браузеров DNT — устаревшая функция, оставленная ради совместимости, для других — малозначимый остаток старой модели работы с трекингом. Практическая его роль в 2025 году зависит не от стандарта, а от того, какое место ему отвел конкретный браузер.
Ситуация по состоянию на конец 2025 года:
- Chrome и Microsoft Edge — позволяют включить DNT, опция доступна в разделе приватности, после активации браузер добавляет заголовок DNT ко всем запросам;
- Safari — полностью удалил поддержку;
- Firefox — убрал настройку DNT в версии 135 и предлагает переходить на Global Privacy Control.
Однако даже при наличии опции сайты не обязаны ее учитывать, поэтому влияние на приватность минимально.
Стоит ли включать Do Not Track
Включенный Do Not Track не вызывает ошибок в работе сайтов и в отдельных случаях действительно снижает объем собираемых данных. Но рассчитывать на заметный эффект нельзя: инструмент не блокирует загрузку скриптов, не препятствует анализу отпечатка браузера и не ограничивает передачу информации сторонним сервисам. Фактически он остается лишь сигналом о предпочтении пользователя, который большинство платформ игнорирует.
Современная альтернатива: Global Privacy Control
Global Privacy Control (GPC) — механизм, отправляющий сайтам запрос не передавать и не продавать персональные данные. В отличие от Do Not Track, этот сигнал встроен в современные модели регулирования приватности, поэтому имеет юридический вес в тех регионах, где такие требования закреплены.
GPC поддерживают браузеры Brave, Firefox и некоторые расширения для Chromium. Сайты могут явно объявлять поддержку сигнала через служебный ресурс /.well-known/gpc.json, что позволяет однозначно определить их реакцию на запрос.
Для пользователя GPC заметно эффективнее DNT: это действующий способ, привязанный к нормативной базе, а не устаревший маркер без обязательств для веб-платформ.
Технические способы реальной защиты
Если цель — не «попросить» сайт об ограничении трекинга, а фактически заблокировать сбор данных, нужны инструменты, контролирующие загрузку сторонних ресурсов и снижающие точность идентификации.
Privacy Badger
Расширение Electronic Frontier Foundation анализирует поведение сторонних доменов и автоматически блокирует те, которые пытаются отслеживать пользователя на разных сайтах. Проект активно поддерживается и корректно работает в Chrome, Edge, Firefox и других браузерах.
uBlock Origin
Полноценная версия uBlock Origin недоступна в Chrome из-за перехода браузера на Manifest V3: Google отключил старый формат расширений, и проект работает только в упрощенном виде. В Firefox и некоторых альтернативных браузерах uBlock Origin сохранил полный набор функций и остается одним из самых эффективных блокировщиков.
Приватные браузеры: примеры
Brave — блокирует трекеры и рекламные скрипты на уровне движка: браузер режет запросы к сторонним доменам, скрывает часть технических параметров и снижает точность отпечатка браузера еще до выполнения кода на странице.
Firefox — использует расширенную защиту от отслеживания: ограничивает загрузку сторонних ресурсов, блокирует кросс-сайтовые cookies и уменьшает объем данных, доступных для fingerprinting.
Краткие итоги
Do Not Track можно включать как базовый уровень приватности: он не влияет на работу сайтов и в отдельных случаях действительно учитывается сервисами. Но полагаться на него не имеет смысла — стандарт устарел, поддержка в браузерах сокращена, а современные методы трекинга давно выходят за рамки того, что способен контролировать DNT.
Оптимальный подход сегодня — комбинировать несколько уровней защиты:
- включенный GPC;
- блокировщики трекеров (Privacy Badger, uBlock Origin там, где он работает полноценно);
- настройки браузера с усиленной защитой от отслеживания.
В комбинации эти инструменты перекрывают основные каналы отслеживания и фактически заменяют собой идею Do Not Track.