Антидетект-браузер Undetectable

Сетевая анонимность в 21 веке - необходимость для многих категорий пользователей. Вебмастеры, специалисты по обыгрышу букмекеров, маркетологи и даже обычные юзеры – все по-своему нуждаются в бесследном использовании интернета. Анонимность часто обеспечивает доступ к заблокированным ресурсам и повышает безопасность пользовательских данных. Для безопасной и эффективной работы в интернете создаются антидетект-браузеры. Один из самых свежих и актуальных – Undetectable.

Области применения

Undetectable – новый антидетект, вобравший в себя боли разных типов клиентов. Браузером активно пользуются:

Маркетологи и СММщики - для мультиаккаунтинга и ведения большого количества аккаунтов;

Вебмастеры и таргетологи - для обхода постоянных банов за нарушения и работы с большими объемами трафика;

Бонусхантеры и профессиональные каперы - для получения различных стартовых бонусов и мультиаккаунтинга в букмекерских конторах (за хорошую игру компании режут либо блокируют счета игрока);

Специалисты по доскам объявлений и электронной коммерции;

Обычные пользователи - для получения доступа к ресурсам, заблокированным на территории той или иной страны, повышения анонимности.

Для работы с Undetectable потребуется лишь приобрести качественные прокси-серверы - промежуточные точки между пользовательским устройством и конечным ресурсом (сайтом, каналом, программой). Браузер позволяет установить прокси другой страны, и тогда при входе пользователя на нужный сайт, ресурс получит сигнал из абсолютно другой точки. Таким образом достигается анонимность.

Почему Undetectable

Антидетект-браузеры – рынок с высокой конкуренцией. Каждый браузер привлекает своими характеристиками и уникальными фишками. Говоря о плюсах Undetectable:

Риск бана по железу снижен. Не секрет, что многие сайты (в частности, Facebook) получают данные о наших устройствах и блокируют профили исходя из совпадений характеристик ПК и смартфона. Механика браузера позволяет установить измененные характеристики – тогда система безопасности не сможет распознать в вашем железе нарушителя;

Возможность работать с сотнями аккаунтов одновременно. Браузер позволяет создавать уникальные отпечатки, просто открыв новое окно. Количество профилей не ограничено;

Менеджер профилей - один из самых удобных и понятных. Мы проанализировали жалобы клиентов других продуктов и изобрели действительно качественную машину;

Автоматическое пополнение базы конфигураций. Вам не придется придумывать уникальные характеристики - мы предоставим несколько конфигов бесплатно, а докупить их можно в конфигшопе;

Все данные можно легко импортировать и экспортировать. Работаете в команде? Передайте сотруднику доступ к профилям в пару кликов!

Автоматический прогрев куки-файлов. Если заходить на сайт без предварительного сбора куки с других ресурсов, вероятно, система заподозрит неладное. Undetectable подготовит ваши профили и соберет любые комбинации куки, которые повысят траст. Для этого посетите бота и внесите желаемые сайты, с которых нужно собрать файлы.

Установка браузера крайне проста. При возникновении любых вопросов можно обратиться к круглосуточной поддержке, работающей на русском и английском языках (сам браузер поддерживает еще и китайский). Предварительно посетите отдел документации – здесь собраны все популярные вопросы, а также фото- и видео-ответы на большую их часть.

Антидетект поддерживает две операционные системы – Windows и Mac OS. Все данные без проблем конвертируются и быстро передаются. Функционал позволяет использовать браузер как сольно, так и в команде. Протестировать его может любой желающий - для этого достаточно обратиться к техподдержке. С уверенностью можно сказать, что Undetectable – достойный представитель на рынке анонимных браузеров, а его параметры обходят многих конкурентов.