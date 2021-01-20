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Прокси-сервера для Facebook

Прокси-сервера для Facebook

На нашем сайте вы можете приобрести качественные и на 100 % рабочие прокси-сервера для работы с социальной сетью Facebook. Представлены десятки различных локаций (США, европейские государства, страны СНГ), а также тысячи «белых» IP-адресов, работоспособность каждого из которых гарантирована.

Прокси-сервера могут использоваться без каких-либо ограничений по одновременно активным IP – заказывайте нужное количество прокси прямо на сайте и пользуйтесь всеми возможностями Facebook уже сейчас!

Анонимные прокси чаще всего используются для входа в Facebook из тех стран или регионов, где доступ к этой соцсети запрещён. Кроме того, прокси-сервера могут быть использованы и в следующих случаях:

·         для качественного продвижения товарных предложений и услуг в Facebook;

·         создание массовых рассылок (например, рекламного характера);

·         одновременное ведение нескольких аккаунтов с одного устройства (ПК, смартфона или планшета).

Рабочие прокси для Facebook-все IP-адреса уникальны!

Запустив выделенный прокси-сервер, вы можете не беспокоиться о конфиденциальности работы с социальной сетью Facebook, ведением личных переписок или добавлением новых постов (записей) в группах. Указанные действия не фиксируются у вашего провайдера или системного администратора, поскольку весь траффик (и входящий, и исходящий) проходит через анонимный прокси-сервер. Скорость передачи данных при этом не теряется – видео- и аудиоконтент будет доступен и при доступе к Facebook через прокси.

Работа с прокси очень удобна для SMM-специалистов, поскольку такой подход обеспечивает доступ сразу к нескольким десяткам (а возможно и сотням!) аккаунтов Facebook с одного устройства. Для более комфортного продвижения профилей, товаров и услуг в этой социальной сети мы рекомендуем воспользоваться специальным ПО (клиентами), которые позволяют одновременно работать с несколькими аккаунтами.

На нашем сайте вы можете выбрать нужное количество IP-адресов, указав желаемую локацию (реальное местонахождение) сервера. Сразу после оплаты вы получите доступ ко всем адресам, при этом использовать прокси можно без каких-либо ограничений по времени доступа – все представленные сервера доступны 24 часа в сутки.

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