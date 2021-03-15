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Прокси-сервер и LinkedIn

Прокси-сервер и LinkedIn

С 2016 года LinkedIn заблокирован на территории Российской Федерации. Но у данного ресурса очень много пользователей и даже поклонников на данной территории. Для таких людей и будет полезна наша статья.

Что я могу сделать?

Именно этим вопросом задались те, кого просто отрезали от социальной сети. Кто-то гневно писал на форумах, некоторые писали петиции. Но у некоторых там остались важные деловые контакты и доступ нужен был немедленно. Сейчас многие хотят продолжить свою часть жизни которая проходит в соц.сети и не хотят ее покидать. Некоторым она катастрофически необходима для работы. Зайти в ЛинкедИн достаточно просто.

Можно использовать прокси страны где запрета нет, например США. Вам сразу станет доступен весь привычный функционал данной соц.сети. Из всех существующих вариантов, покупка и использование прокси-сервера является, если не лучшим, то одним из них.

Есть вариант использовать специальные браузеры. Обычно в них встроен (турбо режим). В таком случаем чаще всего работает встроенный VPN. Этот вариант бесплатный, но чреват последствиями, такими как: потеря скорости и безопасность данных под вопросом.

Известен вариант с установкой спец. расширений. Они есть во всех популярных браузерах и позволяют обходить блокировки. Ваш трафик будет переправляться через общий сервер посредник. Но безопасность данных и стабильность соединения никто не гарантирует, так как все это бесплатно и используется огромным количеством людей в разных целях, и даже не совсем законных.

Использование VPN сервисов или анонимайзеров. Здесь вы сможете сами выбирать через какой сервер направлять ваш трафик и даже сможете менять страны. Такое решение есть более безопасным по сравнению с двумя вышеперечисленными, но все же, не самым лучшим. IP-адрес будете использовать не только вы, и даже при том что безопасность данных гарантирована. Не факт что одновременно с вами данный адрес не использует кто, то в нехороших целях.

Качественные прокси для LinkedIn можно купить на нашем сайте.

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