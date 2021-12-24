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Что такое IP-адрес? IPv4/IPv6

Что такое IP-адрес? IPv4/IPv6

IP-адрес это 32-битное число (IPv4 базовый протокол на котором, собственно говоря и строился интернет. Данный протокол поддерживают абсолютно все ресурсы). Формат фиксирования IP-адреса (IPv4) есть фиксация четырёх десятичных чисел (0 - 255), которые разделяются точками: 214.198.7.2. Впервые в 1983 году IPv4 был применен для производства ARPANET.

В мире существует не более 4.2 миллиардов комбинаций IPv4 адреса, большее невозможно при 32-битном исполнении. На данный момент этого количества вполне достаточно человечеству для комфортной жизнедеятельности в сети интернет.

И 128-битовое двоичное число (IPv6). Данный формат сделан для расширения адресации.

Выглядит это так вот: IPv6: x: x: x: x: x: x: x: x под каждой буквой x - стоит понимать шестнадцатеричные значение шести 16-битных элементов адреса.

Диапазон IPv6 (в простонародье, шестерок) составляет 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000 до ffff: ffff: ffff: ffff: ffff: ffff: ffff: ffff.

Существует альтернативный вариант формата IPv6. Данный вариант обеспечивает совместимость узлов IPv6 и IPv4. Выглядит это так: 0: 0: 0: 0: 0: ffff: 192.1.56.10 и: : ffff: 192.1.56.10/96

Все вышеперечисленные форматы IP (за исключением IPv6, преобразованных для IPv4) допускаются к использованию и приемлемы для IBM® Navigator for i.

IP-адрес это основа, с его помощью у вас в сети есть такая возможность как обмениваться пакетами данных.

IP-адрес включает цифры, сети и узла. В варианте абстрагированной сети имеющийся адрес имеет возможность избраться администрацией сети или провайдера из забронированных нарочно адресов. (213.265.0.0/16, 457.17.0.0/12 или 10.0.0.0/8)

При варианте если работа сети предполагается как часть интернета. IP-адрес в данном случае назначает провайдер или же (Regional Internet Registry, RIR). Известно 5 регистраторов:

Северная Америка; APNIC

Юго-Восточная Азия; AfriNIC

Африка; LACNIC

Южная Америка и бассейн Карибского моря, Европу, Центральную Азию, Часть Востока; RIPE и NCC

ICANN назначает большие блоки адресов и номера автономных систем региональным регистраторам. Они в свою очередь выдают вышеперечисленное (Local Internet Registries, LIR) провайдеры Internet.

В протоколе IP номер узла назначается независимо от адреса узла (локального). Одновременно в несколько сетей входит по определению Маршрутизатор. Исходя из этого у каждого порта маршрутизатора свой IP-адрес. В несколько IP-сетей может входить и конечный узел. В данном варианте устройство имеет несколько IP-адресов. Так же IP-адрес будет во владении одного сетевого соединения, а не отдельного маршрутизатора или компьютера.

Что такое IP-адрес? IPv4,IPv6. Все об IP- адресах.

Разделение адресов на классы

Значениями первых бит адреса обозначается, какая цифра принадлежит номеру сети, а что отнести к номеру узла. Признаком к какому классу относиться IP-адрес, так же определяется по значению этих же бит.

Динамические IP-адреса

Динамические IP-адреса — уникальные значения, привязанные к конкретной машине в Интернете или компьютерной связке (сети). Они выдаются каждому девайсу: роутеру, ПК, ноутбуку, смартфону или планшету. Особенность динамического ИП-адреса заключена в его регулярной смене. Он используется в течение ограниченного времени. Значение изменяется при разрыве соединения и его повторном восстановлении. Почти всегда он используется в локальной домашней Сети.

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