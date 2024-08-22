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Вирусный контент и другие способы продвижения

Вирусный контент и другие способы продвижения

Поисковая оптимизация в Internet gaming нуждается в дополнительном продвижении и рекламе.  Метрика Google E-E-A-T — важный инструмент SEO. Совокупность параметров оценки качества контента позволяет поднять или опустить его в поисковой системе. Многие вебмастера все делают правильно и тщательно рассчитывают каждый параметр, но не поднимаются в топ поисковых результатов. Значительные инвестиции в развитие ресурса, наполнение его контентом и использование поисковой рекламы не помогают ему занять верхние позиции. Но помимо явных, существуют и скрытые методы оптимизации. “Как завируситься, чтобы о вас говорили все” больше подобной информации можно найти на AffCommunity.

Неочевидные шаги PR-стратегии помогут вырваться в топ любому проекту. Повышение авторитетности и эффективности рекламы может быть достигнуто путем упоминания ресурса в других источниках. Метод почему-то игнорируют многие SEO-оптимизаторы. Вирусный контент может быстро увеличить ссылочную массу. При продвижении площадки используются три основных критерия для получения внешних ссылок.


Вирусный контент и другие способы продвижения

Первый вариант — формирование команды для отслеживания новостей и актуальных событий, добавление их в свой контент. Для этого не требуется специалист. Задачу можно решить, объединив усилия с популярными блогерами. Их доходы и охват напрямую зависят от того, насколько вирусным будет контент. Поэтому инфлюенсеры:

  • соберут информацию за вас и поделятся ей с аудиторией;
  • предоставят актуальный материал о новейших событиях и помогут создать горячие темы для обсуждения.

Вариант номер два — это более серьезный подход. Вы можете нанять новостного агента на аутсорс или в штат для выполнения следующих задач:

  • сбор тем для оперативного информирования о важных событиях и тенденциях;
  • налаживание стратегического партнерства с инфлюенсерами, работающими в вашем направлении и создание совместных проектов.

Такое решение даст возможность получить бесплатные охваты, повысить узнаваемость и авторитет бренда.

Продвижение через медиа. Еще одна возможность увеличить охват аудитории и получить больше бесплатных просмотров — создавать информационные поводы. Контент попадет в кругозор медиа, которые поделятся им со своими подписчиками, а вы получите дополнительные бонусы: переходы по ссылкам и улучшение позиций в поисковых результатах.

Одним из таких медиа является AffCommunity. С каждым днем их сайт прогрессирует и собирает всё больше аудитории, что позволяет привлекать всё больше клиентов на ваш продукт. Более детальнее о AffCommunity смотри по ссылке https://affcommunity.org/=

Обмен важной информацией. Основная цель любого бизнеса — приток потенциальных клиентов. Поэтому информационный контент формируется специально для них. Но многие оптимизаторы не замечают один ключевой момент: создание материала, который может заинтересовать журналистов. Для этого нужно:

  • быть экспертом в контенте крупных площадок;
  • тесно взаимодействовать с журналистами и компетентными людьми, проводить интервью или дискуссии с профессиональной оценкой тематических вопросов.

В результате расширится аудитория, которую ваш проект будет привлекать благодаря сотрудничеству с ведущими медиа ресурсами.

Вирусный контент и другие способы продвижения

Некоторые компании, работающие в сфере iGaming, не до конца понимают, как эффективно разворачивать PR. Зачастую они ограничиваются публикацией нескольких статей о своем C-level в известных изданиях. Однако этого явно недостаточно. Хорошая связь с общественностью нуждается во взаимодействии между разными отделами и активного продвижения сотрудников, которые представляют вашу компанию и являются ее лицом.

Когда аудитория видит, что ваш сотрудник является экспертом и излагает свое мнение в различных источниках, доверие к вашему бренду значительно возрастает. Пользователи начнут делиться информацией о вашей компании в социальных сетях или статьях. Потому что вы придумали нечто ценное, о чем они хотят рассказать.

Аналогичный подход применим к выступлениям, участию в профильных конференциях и организации стендов. Конечно, эта работа на перспективу. Вас заметят не сразу, и обращение произойдет не после первых подкастов. Но результат будет стопроцентный.

Резюме

Все возможности во власти тех, кто отслеживает последние новости и умеет быстро приспосабливаться к рыночным изменениям. Если вы раскручиваете продукт в Internet gaming, то вам придется контролировать качество трафика и следить за партнерами. Надо научиться применять софт для организации партнерской программы.

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