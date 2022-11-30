Google собирает данные, что он обо мне собрал?

Информация — это цифровая валюта современности. Персональные данные давно стали желанной добычей различных технологических гигантов. Их пытаются собрать при любом удобном случае: мобильные приложения без необходимости просят доступ к адресной книге, а любой сайт сразу журналирует о вас всю доступную информацию, как только вы его откроете.

Персональные данные настолько важны, что практически во всех странах мира существуют законы, которые обязывают операторов персональных данных придерживаться определенных правил при их сборе и обработке, кроме этого они обязаны удалять их по первому требованию пользователя. В каких-то странах эти законы строже, а в каких-то лояльнее — в России обращение с персональными данными регулирует 152-ФЗ «О персональных данных».

Зачем Google хочет знать что-то о вас?

Основной целью, по которой Google хочет выяснить о вас информацию, является контекстная и таргетированная реклама — реклама, нацеленная на определенную аудиторию, событие и так далее. Польза такой рекламы заключается в том, что она помогает рекламодателям бережно расходовать рекламный бюджет и повышать продажи. Контекстная и таргетированная реклама не предлагает товар или услугу всем подряд — она знает своего потребителя.

В качестве примера можно привести ситуацию, в которой вы наняли работника раздавать у метро листовки о продаже шлема для катания на скейтборде. За одну отданную листовку вы платите ему рубль, а весь бюджет, заложенный на рекламу, составляет 100 рублей. Дальше рассмотрим 3 варианта того, как могут быть потрачены эти деньги:

Обычная реклама — нанятый сотрудник быстро раздает всем подряд листовки, включая людей с избыточным весом и в преклонном возрасте. Таргетированная реклама — нанятый сотрудник раздает листовки детям, а также девушкам и юношам спортивного сложения. Контекстная реклама — нанятый сотрудник раздает листовки только тем, кто идет со скейтбордом, разговаривает о шлеме для скейтборда, просит показать ему, какие бывают шлемы для скейтборда.

Кажется, что эффективность второго и третьего метода, по сравнению с первым, где листовки раздаются всем подряд, не вызывает сомнений. Рекламный бюджет тратится бережнее, а шанс найти покупателя — гораздо выше! Осталась одна деталь, как поисковая система или человек, запускающий таргетированную рекламу, узнает, кто перед ними: преклонного возраста старец или молодой человек, который вчера купил скейтборд? Вот тут и помогает сбор персональных данных.

Что именно Google знает о вас?

Все зависит от того, каким телефоном и набором программного обеспечения Google вы пользуетесь, но, несомненно, больше, чем вы думаете. Однако, нужно понимать, что вся эта информация — обезличена. В целом никому не интересно, чем занимается конкретный человек, например, Иван Иванович, в свободное время: он существует только в виде разрозненных характеристик и параметров, которые используются в больших данных или структурируются и сегментируются, если это необходимо.

То есть, если под определенную задачу нужны конкретные параметры, то по ним и происходит сегментирование. Личности, как что-то целостное — не существует. Но это не значит, что владея данными ее невозможно собрать — еще как возможно. Поэтому старайтесь максимально бережно относиться к своим персональным данным. IP-адрес и сведения о вашей операционной системе, это тоже персональные данные, но их можно легко скрывать, если использовать прокси-сервер. Однако, proxy-server не поможет скрыть данные, доступ к которым вы даете сами.

Итак, если ваш телефон работает под управлением операционной системы Android, то корпорация знает о вас немного больше, чем о тех, у кого iPhone — о них больше знает Apple.

Google позволяет управлять тем, какие данные он о вас собирает. Для этого нужно перейти в личный кабинет и рассмотреть основную информацию. На странице отображены карточки, позволяющие скачать все свои данные или удалить их, а также отдельно выделены сервисы, которыми вы недавно пользовались. Кроме этого, тут же можно просмотреть и скачать данные о всех основных сервисах, даже если вы их давно не использовали:

Google Play — на карточке отображается общее количество приложений, которые вы устанавливали за все время использования аккаунта, есть возможность проверить выданные им разрешения.

Фото — отображает количество размещенных фото в вашей облачной коллекции и позволяет скачать, перенести данные или произвести настройки сервиса.

Gmail — показывает сколько в вашем почтовом ящике находится писем, цепочек писем, черновиков, объектов в корзине и позволяет скачать их, а также настроить работу сервиса.

Карты — показывает сохраненные места, отзывы, маршруты, историю местоположений (да, аккаунт запоминает абсолютно все ваши перемещения, можно посмотреть их на карте), хронологию и так далее.

Диск — показывает количество ваших файлов и тех, к которым вам открыт совместный доступ, дает возможность скачать их.

Оплата — платежный профиль, идентификатор и страна, есть возможность сразу перейти в настройки.

Календарь — можно скачать данные календаря в формате iCalendar или JSON.

Новости — показаны темы и места (город, область и так далее), на которые вы подписаны.

Группы — группы, в которых вы состоите.

Задачи — списки задач, их можно скачать.

Книги — показывает купленные книги и историю просмотров, позволяет скачать данные о книгах, включая закладки и заметки.

Контакты — показывает количество контактов адресной книги и количество других контактов, их все можно экспортировать.

Chrome — тут вы можете посмотреть все свои закладки, сохраненные пароли, установленные расширения, темы, адреса автозаполнения и так далее.

Отдельные карточки, которые позволяют скачать или удалить данные, работают следующим образом.

«Скачать данные» — откроется окно «Google Архиватор», в котором можно отметить нужные данные (или выбрать все), которые будут подготовлены и заархивированы. Тут содержится абсолютно вся информация, которую компания собрала о вас. Если вы были активным пользователем Google продолжительное время, то ее размер может занимать десятки и сотни гигабайт, поэтому советуем отмечать только те данные, которые вам действительно нужны. После того, как данные будут готовы, вам придет электронное письмо, содержащее ссылку на архивы.

«Удалить сервис» — откроется окно, в котором будет доступны функции «Удалить сервис Google (позволяет удалить отдельный сервис)», «Удалить аккаунт Google», «Скачать данные» и «Планирование (можно выбрать, что произойдет с данными, если вы перестанете заходить в аккаунт)».

Краткие итоги

Как видно из материала, компания Google собирает и хранит десятки и сотни гигабайт информации о каждом пользователе, в зависимости от его активности и длительности использования сервиса. Можно частично обмануть компанию и скрыть реальное местоположение, если использовать прокси-сервер для работы в сети и не пользоваться приложениями на телефоне, но если вы используете Google на мобильном устройстве, то это не поможет.

Тем не менее корпорация идет навстречу своим пользователям и позволяет самостоятельно контролировать то, какие данные вы разрешаете использовать. Вы можете скачать свои данные и удалить их с серверов компании, полностью или частично.