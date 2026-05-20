Услуги
Персональные прокси Пакетные прокси Prime прокси City прокси Multi protocol прокси UDP прокси Мобильные прокси Мобильные прокси plus VPS/VDS серверы Выделенные серверы Network tools
Прокси под задачи
Крипта, Web3, NFT
Bybit BybitOKX OKXBinance Binance
Соц. сети и видео
Instagram InstagramWhatsApp WhatsAppTikTok TikTokTelegram Telegram
ADS и арбитраж
Google Ads Google Ads
Платформы 18+
OnlyFans OnlyFans
Онлайн игры
Epic Games Epic GamesMinecraft MinecraftSteam Steam
Другое
Key Collector Key CollectorGoogle Search Google Search
Прокси для ИИ
ChatGPT ChatGPT
Страны
Казахстан КазахстанСША СШАЭстония ЭстонияПортугалия Португалия
FAQ Настройки
Мой IP Прокси чекер Конвертер форматов Бесплатные прокси
Блог Поддержка
Купить прокси <em>США</em> — персональные IPv4 для любых задач

Купить прокси США — персональные IPv4 для любых задач

Прокси для США — персональные IPv4 для работы с американскими сервисами и глобальным интернетом

Чаще всего покупают

Выберите подходящий вариант из предложенных нами, или создайте с помощью конфигуратора для реализации вашей задачи
Нет значений
5 IP
/
Страна:
на выбор
Трафик:
безлимитный
Тип соединения:
HTTP/HTTP(s), SOCKS5
Анонимность:
анонимные/элитные
Скорость:
до 100 мб/сек
Протокол:
IPv4
50 IP
/
Страна:
на выбор
Трафик:
безлимитный
Тип соединения:
HTTP/HTTP(s), SOCKS5
Анонимность:
анонимные/элитные
Скорость:
до 100 мб/сек
Протокол:
IPv4
100 IP
/
Страна:
на выбор
Трафик:
безлимитный
Тип соединения:
HTTP/HTTP(s), SOCKS5
Анонимность:
анонимные/элитные
Скорость:
до 100 мб/сек
Протокол:
IPv4
Оформление заказа
Настройте свой тариф за минуту
Выберите страну, количество IP и период аренды — стоимость рассчитается автоматически. Быстро, прозрачно и без скрытых условий.
Требуется большой объем прокси или нужна консультация?
Страна
Нет значений
Период
Количество
Введите промокод
Анонимность
1 Гбит/с
200+ локаций
Чистые IP
Без лагов
99.9% uptime
Оформление заказа

Прокси для других задач

Эстония
Эстония
Португалия
Португалия
Максим Петров
Маркетолог
Нужны были IP из США и Европы — выдали за 3 минуты. Трафик без лимита, всё летает.
12 февраля 2026
Аноним
Арбитражник
В январе купил 15 персональных адресов и продлеваю до сих пор, все гуд. Аккаунты в ФБ живут нормально.
16 января 2026
Аноним
Специалист по интернет-маркетингу
Работаю с сервисом уже около полугода. Доволен качеством прокси и доступной ценой. Поддержка отзывчивая, всегда идут на встречу.
2026
Аноним
SMM-специалист
Искала прокси Украины по городам, на данном сервисе нашлось хоть что-то кроме Киева и Харькова. Одесса, Винница, Хмельницкий и Днепр — уже неплохо. Цены выше, но стоимость оправдана. В работе никаких нареканий, работают шустро и стабильно уже не первый месяц.
2025
Валентин Великов
Специалист по e-commerce
Акки Гугла прошли регистрацию, почта живая, банов не было. Скорость отличная, IP не в спам-базах, eBay не запрашивал дополнительных верификаций. IP-шки чистые, местоположение точно соответствует заявленному. Можно оплачивать криптой.
16 января 2026
Максим Никифоров
Таргетолог
Брал мобильные прокси США для Facebook Ads. Скорость норм, IP меняются плавно, баны не ловил. Поддержка отвечает быстро, помогли с настройкой API. За свои деньги — отличный вариант. Продлеваю подписку уже второй раз.
3 марта 2025
Аноним
Парсер данных
Занимаюсь парсингом, у меня в работе порядка 100 адресов — работают стабильно, капча особо не лезет. Надёжное место с адекватной тех. поддержкой и ценой, буду работать с ними и дальше.
2025
Arsen
Трейдер
Уже несколько месяцев подряд покупаю прокси с этого сайта и полностью доволен! Однозначно рекомендую!
2 мая 2024
Venceslav
SEO-специалист
Давно знаю данный сервис. Всегда отличались адекватной ценой и качественными прокси, в спам-базах нет, в ЧС тоже. Качество = proxy-solutions.
15 сентября 2023
Мирослав
Веб-мастер
Быстрый и качественный сервис. Многие рекомендовали данный сайт и я тоже рекомендую!
18 августа 2023

Отвечаем на частые вопросы

Мы постарались максимально предугадать вопросы, которые могут возникнуть у вас, но если все же ответа здесь не нашли, вам с удовольствием ответит наш консультант на сайте или служба поддержки. Стоит только обратиться!
1. Какой тип прокси лучше всего подходит для работы с американскими сервисами?

Персональные IPv4 прокси — оптимальный выбор. Они чистые, выделенные только вам, обеспечивают высокую скорость и стабильность. Для задач, требующих максимальной скрытности (например, регистрация сложных аккаунтов), могут потребоваться резидентские или мобильные прокси. Но для 95% задач — управление аккаунтами, парсинг, SEO, стриминг — персональных IPv4 достаточно.

2. Можно ли использовать один прокси для нескольких аккаунтов Amazon?

Нет. Amazon строго запрещает управление несколькими селлерскими аккаунтами с одного IP. Если Amazon обнаружит связь, все аккаунты будут заблокированы. Используйте отдельный персональный прокси для каждого аккаунта.

3. Подойдут ли ваши прокси для просмотра Netflix US?

Да. Многие стриминговые сервисы блокируют VPN-IP, но наши чистые персональные прокси успешно обходят эти ограничения. Для доступа к Netflix US выбирайте прокси с IP, геолокация которого соответствует США.

4. Ваши прокси работают с антидетект-браузерами?

Да. Наши персональные прокси совместимы с AdsPower, Dolphin Anty, Multilogin и другими антидетект-браузерами. В настройках профиля достаточно указать IP, порт, логин и пароль.

5. У вас безлимитный трафик? Что если я буду парсить 24/7?

Да, у нас реальный безлимитный трафик. Вы можете собирать данные, парсить сайты, отправлять API-запросы, смотреть стриминг — без скрытых лимитов и замедления. Никаких доплат.

6. Как часто нужно менять прокси при парсинге?

При адекватной нагрузке (несколько тысяч запросов в час) один персональный прокси может работать неделями. Если вы делаете десятки тысяч запросов, используйте пул из 5–10 прокси с ротацией.

7. Вы даёте прокси с привязкой к конкретному городу США?

Да, в нашем тарифе City прокси доступен выбор города (например, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майами). Это важно для локального SEO и проверки региональной рекламы.

8. Поможете настроить прокси, если у меня не получится?

Да, наша поддержка работает 24/7. Вы можете задать любой вопрос в онлайн-чате — поможем с настройкой для браузера, API или антидетект-браузера. Так же на сайте имеется раздел с инструкциями по настройке прокси в популярных браузерах и сервисах. А так же видеоинструкции на нашем YouTube канале.

❓ Зачем нужны прокси для США?

Американский интернет-сегмент — самый большой и развитый в мире. Многие сервисы ориентированы именно на пользователей из США, ограничивая или показывая разный контент в зависимости от IP. Это касается всего: от Amazon до Netflix, от Google до TikTok, от банковских систем до государственных порталов.

Если вы работаете с американскими платформами из-за пределов США, ваш реальный IP может стать источником проблем: блокировки аккаунтов, недоступность сервисов, некорректная выдача в поиске, высокий пинг или невозможность оплатить подписку.

Прокси для США решают эти проблемы. Они маскируют ваш реальный адрес, подменяя его на IP из американского пула. Для любого сайта вы выглядите как обычный пользователь из США.

Прокси для США — это стандартный инструмент для:

  • Селлеров и арбитражников — мониторинг цен и конкурентов на Amazon, Walmart, eBay; управление несколькими аккаунтами продавцов без риска блокировки; тестирование рекламных кампаний.

  • SEO-специалистов — сбор позиций сайтов в локальной выдаче Google US; парсинг американской выдачи; анализ конкурентов в США.

  • Маркетологов и SMM — работа с TikTok, Instagram, Facebook с американской геолокацией; проверка таргетинга и креативов.

  • Парсинга данных — сбор информации с сайтов, которые блокируют неамериканский трафик.

  • Стриминга — доступ к Netflix US, Hulu, Disney+, HBO Max и другим платформам.

🔍 Как выбрать прокси для США и не ошибиться

Главное правило: используйте персональные IPv4 прокси. Это адреса, которые выделены только вам. Никто другой их не использует, поэтому репутация IP зависит исключительно от ваших действий. Никаких блокировок «за компанию».

✅ Профессиональное решение — наши персональные IPv4 прокси с IP из США.

Почему они подходят для большинства задач:

  • Чистый, только ваш IP. Вы единственный пользователь. Риск бана по вине «соседа» исключён.

  • Реальный безлимитный трафик. Работайте с Amazon, парсите Google, смотрите Netflix — без скрытых лимитов и замедлений.

  • Скорость до 100 Мбит/с и стабильность 99.9%. Наши серверы находятся в профессиональных дата-центрах США.

  • Поддержка SOCKS5 и HTTP/HTTPS. Подходит для браузеров, API, антидетект-браузеров и парсеров.

  • Гео-таргетинг. Выбирайте страну США, а в некоторых тарифах — конкретный штат или город (Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго).

🚀 Безлимитный трафик — наше главное преимущество. Работайте сутками, собирайте данные, управляйте аккаунтами — без скрытых лимитов и доплат.

🎯 Ключевые задачи, которые решают наши прокси

1. Работа с маркетплейсами (Amazon, eBay, Walmart)

Селлеры активно используют прокси для мониторинга цен конкурентов, отслеживания наличия товаров, управления несколькими аккаунтами без риска блокировки. Amazon особенно чувствителен к IP-адресам — с одного IP удобно управлять не более чем одним аккаунтом продавца. Наши персональные прокси дают вам уникальный американский IP для каждого селлерского аккаунта.

2. SEO и локальная выдача Google

Если вы продвигаете сайт в США, вам нужно видеть реальную выдачу для американских пользователей. Прокси с IP из США показывают Google результаты именно для этого региона. Без прокси вы будете получать выдачу, искажённую вашей реальной геолокацией.

3. Парсинг данных

При сборе данных с американских сайтов ваш IP быстро попадает под блокировку из-за частых запросов. Персональные прокси с ротацией решают эту проблему, распределяя нагрузку и скрывая автоматизацию.

4. Доступ к контенту (стриминг)

Netflix US, Hulu, Disney+, HBO Max, Peacock, Paramount+ — многие стриминговые сервисы имеют разные библиотеки для разных стран. С нашим прокси вы получаете американский IP и доступ ко всему контенту, доступному в США.

5. Тестирование рекламы

Запускаете рекламную кампанию на американскую аудиторию? Проверьте, как она выглядит из США. Наши прокси помогут убедиться, что гео-таргетинг работает корректно.

6. Мультиаккаунтинг

Ведёте несколько аккаунтов в соцсетях, на форумах или в сервисах? Используйте отдельный прокси для каждого аккаунта. Это исключит связывание аккаунтов по IP и предотвратит массовые блокировки.

🛠️ Как настроить прокси для США

Для браузера (быстрый доступ):

Установите расширение Proxy-solutions settings (Chrome, Firefox). Создайте новый профиль, выберите протокол SOCKS5 или HTTPS, введите IP, порт, логин и пароль от вашего прокси. Переключитесь на профиль — и нужный сайт увидит вас как пользователя из США.

Для парсинга и API:

В вашем коде укажите прокси при отправке запросов. Пример для Python:

python
import requests

proxy_url = "socks5://username:password@ip_address:port"
proxies = {"http": proxy_url, "https": proxy_url}
response = requests.get("https://example.com", proxies=proxies)

Для мультиаккаунтинга:

Используйте антидетект-браузеры (AdsPower, Dolphin Anty). В настройках профиля укажите ваш прокси. Каждый аккаунт — свой профиль и свой IP.

❌ Частые ошибки

  • Использование одного прокси для нескольких аккаунтов. Сайты связывают аккаунты по IP. Один аккаунт → один прокси. Никаких исключений.

  • Игнорирование гео-таргетинга. Прокси должен находиться в нужном регионе. Для доступа к Netflix US нужен IP из США.

  • Слишком агрессивные запросы. Даже с пулом прокси ставьте разумные задержки. Человек не делает 100 запросов в секунду.

  • Работа с общими или бесплатными прокси. Это самый быстрый способ потерять аккаунты и время.

Скопировано
Промокод на -5%
PROXYSTART_2026