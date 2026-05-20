Купить прокси США — персональные IPv4 для любых задач

Персональные IPv4 прокси — оптимальный выбор. Они чистые, выделенные только вам, обеспечивают высокую скорость и стабильность. Для задач, требующих максимальной скрытности (например, регистрация сложных аккаунтов), могут потребоваться резидентские или мобильные прокси. Но для 95% задач — управление аккаунтами, парсинг, SEO, стриминг — персональных IPv4 достаточно.
Нет. Amazon строго запрещает управление несколькими селлерскими аккаунтами с одного IP. Если Amazon обнаружит связь, все аккаунты будут заблокированы. Используйте отдельный персональный прокси для каждого аккаунта.
Да. Многие стриминговые сервисы блокируют VPN-IP, но наши чистые персональные прокси успешно обходят эти ограничения. Для доступа к Netflix US выбирайте прокси с IP, геолокация которого соответствует США.
Да. Наши персональные прокси совместимы с AdsPower, Dolphin Anty, Multilogin и другими антидетект-браузерами. В настройках профиля достаточно указать IP, порт, логин и пароль.
Да, у нас реальный безлимитный трафик. Вы можете собирать данные, парсить сайты, отправлять API-запросы, смотреть стриминг — без скрытых лимитов и замедления. Никаких доплат.
При адекватной нагрузке (несколько тысяч запросов в час) один персональный прокси может работать неделями. Если вы делаете десятки тысяч запросов, используйте пул из 5–10 прокси с ротацией.
Да, в нашем тарифе City прокси доступен выбор города (например, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майами). Это важно для локального SEO и проверки региональной рекламы.
Да, наша поддержка работает 24/7. Вы можете задать любой вопрос в онлайн-чате — поможем с настройкой для браузера, API или антидетект-браузера. Так же на сайте имеется раздел с инструкциями по настройке прокси в популярных браузерах и сервисах. А так же видеоинструкции на нашем YouTube канале.
Американский интернет-сегмент — самый большой и развитый в мире. Многие сервисы ориентированы именно на пользователей из США, ограничивая или показывая разный контент в зависимости от IP. Это касается всего: от Amazon до Netflix, от Google до TikTok, от банковских систем до государственных порталов.
Если вы работаете с американскими платформами из-за пределов США, ваш реальный IP может стать источником проблем: блокировки аккаунтов, недоступность сервисов, некорректная выдача в поиске, высокий пинг или невозможность оплатить подписку.
Прокси для США решают эти проблемы. Они маскируют ваш реальный адрес, подменяя его на IP из американского пула. Для любого сайта вы выглядите как обычный пользователь из США.
Прокси для США — это стандартный инструмент для:
Селлеров и арбитражников — мониторинг цен и конкурентов на Amazon, Walmart, eBay; управление несколькими аккаунтами продавцов без риска блокировки; тестирование рекламных кампаний.
SEO-специалистов — сбор позиций сайтов в локальной выдаче Google US; парсинг американской выдачи; анализ конкурентов в США.
Маркетологов и SMM — работа с TikTok, Instagram, Facebook с американской геолокацией; проверка таргетинга и креативов.
Парсинга данных — сбор информации с сайтов, которые блокируют неамериканский трафик.
Стриминга — доступ к Netflix US, Hulu, Disney+, HBO Max и другим платформам.
Главное правило: используйте персональные IPv4 прокси. Это адреса, которые выделены только вам. Никто другой их не использует, поэтому репутация IP зависит исключительно от ваших действий. Никаких блокировок «за компанию».
✅ Профессиональное решение — наши персональные IPv4 прокси с IP из США.
Почему они подходят для большинства задач:
Чистый, только ваш IP. Вы единственный пользователь. Риск бана по вине «соседа» исключён.
Реальный безлимитный трафик. Работайте с Amazon, парсите Google, смотрите Netflix — без скрытых лимитов и замедлений.
Скорость до 100 Мбит/с и стабильность 99.9%. Наши серверы находятся в профессиональных дата-центрах США.
Поддержка SOCKS5 и HTTP/HTTPS. Подходит для браузеров, API, антидетект-браузеров и парсеров.
Гео-таргетинг. Выбирайте страну США, а в некоторых тарифах — конкретный штат или город (Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго).
🚀 Безлимитный трафик — наше главное преимущество. Работайте сутками, собирайте данные, управляйте аккаунтами — без скрытых лимитов и доплат.
1. Работа с маркетплейсами (Amazon, eBay, Walmart)
Селлеры активно используют прокси для мониторинга цен конкурентов, отслеживания наличия товаров, управления несколькими аккаунтами без риска блокировки. Amazon особенно чувствителен к IP-адресам — с одного IP удобно управлять не более чем одним аккаунтом продавца. Наши персональные прокси дают вам уникальный американский IP для каждого селлерского аккаунта.
2. SEO и локальная выдача Google
Если вы продвигаете сайт в США, вам нужно видеть реальную выдачу для американских пользователей. Прокси с IP из США показывают Google результаты именно для этого региона. Без прокси вы будете получать выдачу, искажённую вашей реальной геолокацией.
3. Парсинг данных
При сборе данных с американских сайтов ваш IP быстро попадает под блокировку из-за частых запросов. Персональные прокси с ротацией решают эту проблему, распределяя нагрузку и скрывая автоматизацию.
4. Доступ к контенту (стриминг)
Netflix US, Hulu, Disney+, HBO Max, Peacock, Paramount+ — многие стриминговые сервисы имеют разные библиотеки для разных стран. С нашим прокси вы получаете американский IP и доступ ко всему контенту, доступному в США.
5. Тестирование рекламы
Запускаете рекламную кампанию на американскую аудиторию? Проверьте, как она выглядит из США. Наши прокси помогут убедиться, что гео-таргетинг работает корректно.
6. Мультиаккаунтинг
Ведёте несколько аккаунтов в соцсетях, на форумах или в сервисах? Используйте отдельный прокси для каждого аккаунта. Это исключит связывание аккаунтов по IP и предотвратит массовые блокировки.
Для браузера (быстрый доступ):
Установите расширение Proxy-solutions settings (Chrome, Firefox). Создайте новый профиль, выберите протокол SOCKS5 или HTTPS, введите IP, порт, логин и пароль от вашего прокси. Переключитесь на профиль — и нужный сайт увидит вас как пользователя из США.
Для парсинга и API:
В вашем коде укажите прокси при отправке запросов. Пример для Python:
import requests proxy_url = "socks5://username:password@ip_address:port" proxies = {"http": proxy_url, "https": proxy_url} response = requests.get("https://example.com", proxies=proxies)
Для мультиаккаунтинга:
Используйте антидетект-браузеры (AdsPower, Dolphin Anty). В настройках профиля укажите ваш прокси. Каждый аккаунт — свой профиль и свой IP.
Использование одного прокси для нескольких аккаунтов. Сайты связывают аккаунты по IP. Один аккаунт → один прокси. Никаких исключений.
Игнорирование гео-таргетинга. Прокси должен находиться в нужном регионе. Для доступа к Netflix US нужен IP из США.
Слишком агрессивные запросы. Даже с пулом прокси ставьте разумные задержки. Человек не делает 100 запросов в секунду.
Работа с общими или бесплатными прокси. Это самый быстрый способ потерять аккаунты и время.