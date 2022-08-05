В различных кругах не прекращаются споры о таком явлении, как интернет-зависимость. Если рассматривать ее с точки зрения доказательной медицины, то в настоящее время такого диагноза не существует, но есть зависимость от видеоигр и зависимость от азартных онлайн-игр — они были включены в МКБ-11 (Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем).

В целом можно согласиться с тем, что определенная доля правды в утверждениях, определяющих интернет-зависимость в качестве психологического расстройства — есть. Человек, лишенный привычного доступа в интернет, начинает проявлять завидное упорство и настойчивость в попытках вернуть его.

К примеру, после блокировки на территории Российской Федерации некоторых социальных сетей, пользователи быстро начали осваивать новые для них технологии: VPN и использование прокси-серверов. Кто-то нашел в себе силы разобраться самостоятельно, а кто-то попросил помощи в выборе и настройке прокси-сервера — в результате, около 60% аудитории продолжает пользоваться заблокированными ресурсами, но точных цифр, озвученных самими социальными сетями, нет.

С другой стороны, интернет — это просто проекция реальной жизни в онлайн. Если в обычной жизни человека лишить общения с его знакомыми и запретить находиться в любимых местах, то он точно также будет стараться воспользоваться обходными путями, чтобы продолжить общение и посещение дорогих ему мест. В этой ситуации желание к привычному образу жизни уже не выглядит как отклонение от психологических норм, а скорее является эталоном нормы.

Известные проблемы в оценке зависимости от интернета

Одной из самых важных ошибок, мешающих реальной оценке зависимости, является попытка разграничения интернета и реальной жизни. К примеру, никто не пытается вогнать в рамки зависимости/отклонения общительного человека, который на протяжении рабочего дня постоянно ведет диалоги с коллегами и всегда найдет о чем поговорить при встрече с малознакомыми людьми, а если делать то же самое, но используя интернет — вы попадаете в разряд интернет-зависимых.

Целыми днями играющий ребенок — это гордость и счастье, но только если он делает это в реальной жизни. Но чем, с точки зрения психологии, отличается реальная раскраска или пазлы от такой же в интернете — объяснить невозможно.

Еще хуже обстоит дело с чтением, обучением и изучением нового, поиском информации. Совершенно очевидно, что посещающий библиотеку и ведущий там какую-то активность человек, ассоциируется с положительными качествами, но если он будет делать ровно то же самое в своей комнате, находясь за компьютером — ситуация меняется. Такого человека, если он будет уделять этому слишком много времени, легко могут признать зависимым.

Психолог Дрепа М. И. приводит в своем исследовании такие определения интернет-зависимости:

частый web-серфинг — постоянное обращение к сети: поиск информации, просмотр новостей;

увлечение виртуальным общением и знакомствами — частые переписки со знакомыми, чтение форумов, большое количество онлайн-знакомых;

игровая зависимость — стойкое увлечение онлайн-играми;

стойкая финансовая потребность — азартные игры, спонтанные приобретения на распродажах в интернет-магазинах;

потребление медиаконтента через интернет — фильмы, передачи, ролики;

киберсексуальная зависимость — тяга к посещению порноресурсов и виртуальному сексу.

Если попробовать перенести эти же действия в реальную жизнь, то окажется, что практически все люди страдают, вышеприведенными зависимостями, а большая часть из них, в обычной жизни оценивается в качестве положительных.

Представим человека, который любит читать и постоянно ищет в книгах различную информацию, но при этом не забывает ходить в кинотеатры на просмотры новых фильмов, знакомиться там с новыми людьми и обсуждать разные вещи.

Что касается онлайн-игр, то это официальный вид спорта, признанный в России, а спорт — это всегда немного за гранью обычной увлеченности. Он требует от человека усердных тренировок и высокой отдачи. Все серьезные спортсмены так или иначе «зависимы».

Теперь рассмотрим наиболее спорные моменты: азартные игры, спонтанные покупки и порноресурсы. Порноресурсы помогают «сбросить пар» тем, кто не имеет возможности сделать это классическим образом, очевидно, что человека к этому двигают врожденные инстинкты, а не приобретенная интернет-зависимость.

На то, чтобы человек совершал покупки, работает целая индустрия, бизнес, по сути говоря, рассчитывает, что его товары и услуги будут приобретены — это нормальные бизнес-процессы, без которых экономика не сможет развиваться.

Азартные игры, в частности онлайн-казино, запрещены на законодательном уровне, но все еще остается возможность покупать лотереи и делать ставки на спорт. В этом пункте происходит подмена понятий, когда к азартным играм — а это серьезная зависимость — просто добавляют слово «онлайн».

Развернутое подведение итогов

Интернет — это просто способ обмена информацией. Единственное, что его отличает от других источников и инструментов, это доступность. При этом, доступность тут нужно понимать в 2 смыслах: доступная информация, потому что она есть, и доступная информация, потому что ее можно получить бесплатно или дешевле. Все время покупать бумажные издания книг и посещать кинотеатры очень дорого — в интернете можно прочесть книгу и посмотреть фильм, заплатив гораздо дешевле, и сделать это с большим комфортом.

Кажется, что проводя время в играх, решая сложнейшие аналитические задачи, тренируя память и воображение, подросток подвергается меньшей опасности, чем если бы проводил время за распитием спиртных напитков и употреблением запрещенных веществ — в глубинке выбор развлечений не так велик, как в больших городах.

Интернет позволяет огромному числу людей читать любые книги, научные работы, участвовать в различных научных проектах, непрерывно обучаться и развиваться. Если вместо этого человек целыми днями обсуждает на форуме последние новости реалити-шоу «Дом-2», то дело не в интернете, а в людях, интернет — это просто инструмент для обмена информацией. Какой именно информацией обмениваться, выбирает сам человек.

Государство в свою очередь активно регулирует все интернет пространство, блокируя ресурсы, нарушающие законодательство РФ. Зачастую под такие блокировки попадают ценные для пользователей сайты с уникальной информацией или услугами. В этом случае блокировку можно обойти, это законно. Для обхода блокировок лучше всего использовать расположенный в другой стране proxy-server.

Используя прокси-сервер, вы с легкостью обойдете региональные блокировки — это актуально для блокировок с обеих сторон. Независимо от того, заблокирован ли ресурс в России или ресурс заблокировал вход с российских IP-адресов, проксирование решает проблему. Можно полностью скрыть свой IP-адрес от сайтов, которые вы хотите посещать. Для этого понадобится специальный вид проксирования, который предоставляют анонимные прокси-серверы.