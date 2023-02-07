Что такое скорость интернет соединения!

Скорость интернет соединения — один из главных критериев выбора тарифа при подключении домашнего интернета. Давайте рассмотрим подробнее, что это за параметр и как он влияет на комфорт использовании глобальной сети.

В каких единицах измеряется объем информации

Прежде чем перейти к изучению скорости интернета, вспомним единицы, в которых принято измерять количество информации, в нашем случае — объемы передаваемых и получаемых данных.

В качестве информационной единицы используются бит (двоичный сигнал, способный принимать одно из значений — «0» или «1») и более крупная величина — байт, состоящий из 8 битов. Для обозначения более крупных значений используются «кило», «мега» и «гига» — составляющие тысячу, миллион и миллиард бит или байт соответственно.

Скорость передачи данных: единицы измерения

Скорость интернет-соединения представляет собой объем данных, которые оно способно пропускать в ед. времени (1 секунду). Она измеряется в мегабитах или мегабайтах в секунду (Мб/с и МБ/с соответственно). Чтобы не было путаницы, при обозначении бит используют маленькую букву «б», а при обозначении байт — большую. При желании эти величины можно подвергать преобразованиям, к примеру, поделив 40 Мб/с на 8, получим 5 МБ/с).

При скорости 40 Мб/с, которую мы взяли для примера, каждую секунду происходит скачивание 40 мегабит (или 8 мегабайт) информации.

Для наглядности, можно провести аналогию между скоростью автомобиля, измеряемую в м/с, и скоростью интернет соединения (б/с). В первом случае скорость будет указывать на отрезок пройденного машиной пути за единицу времени (1 с), во втором — на количество данных, полученных за это же время.

Фактическая скорость

Когда речь идет об указанной в тарифе скорости, подразумевается максимальная для данного тарифа скорость соединения. Но ее указанное значение далеко не всегда достигается в реальных обстоятельствах.

Чтобы лучше это понять, снова можно воспользоваться аналогией с автомобилем. Допустим, автомобиль движется со скоростью 72 км/ч, и теоретически, чтобы рассчитать время, которое будет затрачено на поездку из одного города в другой, нужно пройденное расстояние разделить на скорость (например, 144 км должно быть пройдено ровно за 2 часа). Но этот вариант — идеальный, поскольку не учитывает множество факторов. На дорогах могут быть пробки и трудные участки, заставляющие снижать скорость езды, вдобавок, водитель может останавливаться у придорожного кафе, чтобы перекусить. Из-за разного рода задержек увеличивается затраченное на поездку время. Следовательно, средняя скорость будет меньше указанной выше.

Со скоростью интернет-связи получается то же самое. В любом тарифе указывается максимальное значение скорости, возможное лишь при отсутствии всех помех и побочных явлений. При появлении препятствий скорость уменьшается, и чем эти препятствия серьезнее, тем сильнее будет падать скорость.

По ровной, хорошо асфальтированной дороге гоночный автомобиль пройдет требуемое расстояние за считанные минуты. Но если часть дороги будет не асфальтирована, а местами — завалена булыжниками, автомобилю придется периодически притормаживать, чтобы без риска проехать трудные участки или объехать препятствия. И чем богаче дорога препятствиями, тем более значительный отрезок времени займет прохождение пути.

При указании максимальных значений скорости интернет-связи провайдер не учитывает никаких трудных участков и информационных «булыжников», мешающих сигналу.

Факторы, влияющие на скорость интернета

Скорость интернета зависит от:

загруженности канала;

расстояния от сервера до компьютера;

ширины канала.

Перегруженность канала интернет-связи сопоставима с движением большого количества автомобилей по дороге — они будут мешать друг другу, заставляя снижать скорость во избежание столкновений. Поэтому по такой дороге автомобиль не способен ехать с максимальной скоростью. Аналогично — интенсивный информационный поток неизбежно приводит к снижению скорости передачи/приема данных.

При измерении скорости интернета на различных, особенно зарубежных, сервисах, возможно получение неодинаковых результатов. Это объясняется тем, что сервисы используют сервера, находящиеся на разной удаленности от пользователя.

Информация при такой проверке может загружаться с сервера, стоящего как в соседнем здании, так и на другом континенте — следовательно, результаты тестирования будут различаться. Чем длиннее путь до сервера, с которого берутся сведения, тем большее количество помех встретится на линии, и потому будет показана более низкая скорость. Использование прокси-сервера не поможет увеличить скорость, но зато вы сможете скрыть данные о том, откуда проводилась проверка.

Если вы делаете замеры, используя сервер своего провайдера, расположенного в паре километров от вашей квартиры, в таком случае помехи будут минимальны, и скорость окажется почти равной указанному в тарифе значению. Но если задействован сервер, находящийся, к примеру, в Германии, скорость окажется ниже обещанной. Поток информации, попадающей с немецкого сервера на ваш компьютер, проходит сотни и тысячи км по сетям разных провайдеров, встречаясь с массой препятствий, потому скорость чувствительно снижается. Итак, мы видим: чем меньше расстояние от ПК до измеряющего сервера, тем выше будет значение скорости.

Важную роль играет также ширина канала, по которому поступает информация. Передачу сигнала по каналу связи образно удобно сравнивать с движением воды по водопроводу. Чем толще труба, тем больший объем воды за ед. времени она способна пропустить. По аналогии: чем канал связи шире, тем больший объем информации ежесекундно через него сможет проходить, следовательно, тем более стабильной окажется скорость интернета.

Пример для наглядности: если все жильцы многоэтажного дома разом захотят сходить в душ — водяное давление резко упадет и в ед. времени начнет поступать намного меньшее количество воды, чем раньше. Водопроводная труба способна пропускать ежесекундно ограниченный объем жидкости, который делится на всех потребителей. С увеличением числа желающих помыться будет падать объем воды, приходящийся на каждого потребителя.

Краткие выводы

Подведем краткие итоги:

В тарифе указывается максимальная скорость интернета — реальное значение зачастую оказывается ниже.

Скорость интернет соединения не является постоянной величиной и может изменяться под влиянием многих факторов, зависит от загруженности сети.

Значение измеренной скорости зависит от расстояния до сервера, использованного для измерения.

Чем шире канал (лучше технологии и оборудование), тем стабильнее будет скорость интернета.