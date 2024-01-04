Что из себя представляет рекламная сеть EZmob. Как с ней работать?

EZmob DSP: Как генерировать конверсии с EZmob

Аффилейт-маркетологи всегда ищут следующий лучший источник трафика для дейтинга. Пока он генерирует конверсии, аффилейты обычно готовы попробовать новый формат или источник рекламы.

Что же из себя представляет EZmob?

Сегодня мы рассмотрим EZmob, рекламную сеть, основанную в 2013 году, которая позволяет рекламодателям покупать прямой медиа-трафик с самых известных сайтов и приложений посредством наиболее эффективных форматов рекламы доступных на сегодняшний день.

EZmob предоставляет рекламодателям интерфейс самообслуживания, который позволяет настраивать кампании и получать доступ к более чем 3 миллиардам ежедневных рекламных показов по всему миру. Самые известные форматы рекламы включают в себя попандеры, push-уведомления, floating push, рекламные баннеры, а также традиционные баннеры и нативные рекламные форматы.

Любой может зарегистрироваться и запустить кампании с EZmob для различных вертикалей (мейнстрим, адалт, дейтинг, гэмблинг, беттинг, финансы и многое другое) с бюджетом всего от $100.

Паблишеры EZmob

EZmob позволяет паблишерам регистрироваться и монетизировать свой инвентарь с использованием тех же форматов рекламы, которые предоставляются для рекламодателей. Это дает вам прямой доступ к премиум инвентарю, без многих промежуточных рекламных сетей.

Благодаря непосредственной связи EZmob с паблишерами, издатели зарабатывают больше и имеют возможность предоставить больше трафика для распределения между рекламодателями EZmob.

EZmob имеет доступ к более чем 500 тысячам уникальных премиальных доменов и приложений, которые можно настраивать в соответствии с вашей целевой аудиторией.

Форматы рекламы EZmob

Как только вы зарегистрируете рекламный аккаунт на платформе EZmob, вы сможете мгновенно создать эффективную рекламную кампанию в разных форматах.

EZmob позволяет рекламодателям запускать кампании следующих форматов рекламы:

Попандеры

Нативная реклама

Баннерная реклама

Push-уведомления

In-page push

Календарные объявления

Возможности таргетинга для рекламодателей

В зависимости от формата, который вы решите выбрать для своей кампании, EZmob предлагает следующие варианты таргетинга:

Страны (а также штаты, города и почтовые индексы в США)

Операционные системы (и версии)

Браузеры (и версии)

Типы устройств и устройства

Домены и зоны для медийного и нативного инвентаря

SubID и фид издателя для всех остальных кампаний

Мобильный интернет-провайдер и/или оператор связи в зависимости от региона Тип подключения: 3G/Wi-Fi

День недели + определенные часы дня

White list IP-адресов

Ключевые слова

Списки рефереров

Категории паблишеров

Категории объявлений

Принимаемые способы оплаты

Capitalist

PayPal

Кредитная карта

Wire

Paxum

Webmoney

Payoneer

USDT

Как начать работу с EZmob DSP:

1. Зарегистрируйте аккаунт рекламодателя

2. Пополните свой счет (используйте Capitalist, PayPal, WebMoney, Payoneer, кредитную карту, Paxum или банковский перевод)

3. Нажмите кнопку «Управление кампаниями».

4. Выберите формат рекламы для настройки

5. Введите детали кампании и таргетинг

6. Загрузите свои креативы

7. Нажмите «Сохранить».

Ваша кампания должна быть запущена вскоре, после одобрения командой EZmob; Как только кампания будет запущена, вы сможете перейти к интерфейсу отчетов и детализировать каждую настроенную вами кампанию.

5 советов по увеличению конверсии с помощью EZmob

Начинайте медленно, оптимизируйте быстро.

Например, минимальная ставка EZmob для попандеров составляет всего 0,20 доллара США за тысячу показов, что означает, что вы получаете 1000 показов попандеров всего за 0,20$ . Учитывая более 3 миллиардов запросов объявлений в день, даже такие низкие ставки дадут трафик, который можно будет оптимизировать.

Как только ваша первая «уборка» будет завершена, вы сможете повысить ставку и получить подтвержденный трафик от издателей, которые уже совершают конверсии для вас.

Используйте платформу отслеживания конверсий.

Сообщив о своих мероприятиях EZmob, вы сможете использовать один или несколько их инструментов оптимизации в своих кампаниях. Кроме того, вы также сможете использовать отчеты EZmob для отсеивания неэффективных мест размещения и приложений.

Проконсультируйтесь с командой

Команда EZmob опытна и заботлива; в их интересах, чтобы эта кампания работала на вас, и они помогут вам с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть.

Проконсультируйтесь с вашим персональным менеджером

Прежде чем начинать кампании, уточните у своего менеджера по работе с партнерами, какая настройка таргетинга наиболее эффективна. Будет ли 3G работать лучше, чем Wi-Fi? Подходит ли страница предложения для мобильных устройств на всех устройствах? Все, о чем вы знаете как факт, что это работает, может быть использовано в таргетинге вашей кампании и позволит вам более плавно начать ее.

Воспользуйтесь эксклюзивной акцией EZmob для пользователей Proxy-Solution. Используйте промокод Proxys50 при совершении первой покупки на платформе EZmob. Пользователи, внесшие депозит в размере 150 долларов США, получат бесплатный бонус в размере 50 долларов США, добавленный к их бюджету.

Заключение

EZmob создан для медиабайеров и аффилейт маркетологов, которые хотят контролировать свои кампании и влиять на изменения в режиме реального времени. Их рекламный интерфейс позволяет быстро настроить кампанию и, что еще лучше, быстро масштабировать ее, когда начнутся конверсии.

Все, что нужно, — это 100 долларов, чтобы протестировать EZmob на предмет их трафика и посмотреть, являются ли они для вас жизнеспособным источником. Используйте ссылку ниже, чтобы воспользоваться эксклюзивным депозитным предложением EZmob.