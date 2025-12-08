Как очистить кэш и cookies в популярных веб-браузерах (Windows и macOS)

Браузер при загрузке страницы сохраняет два типа данных: кэш и cookies. Кэш — это картинки, стили, скрипты, заранее загруженные при предыдущем посещении веб-ресурса. При следующем открытии он может взять эти файлы из кэша, что ускоряет отображение страницы. Cookies — записи, которые сайт передает в браузер, чтобы «запомнить» параметры: авторизацию, настройки, сессии, предпочтения.

При обновлении сайта ранее сохраненные версии файлов могут не совпадать с актуальным содержимым — это приводит к неправильному отображению страниц, сбоям в работе интерфейса, конфликтам. В этих случаях потребуется удаление кэша и cookies, чтобы браузер загрузил все «с нуля».

Chrome

Функционал находится в меню «Конфиденциальность и безопасность» — там содержатся опции управления данными сайтов, разрешениями и параметрами защиты. Процедура выполняется в строке «Удалить данные браузера», открывающей окно со списком доступных операций.

Основные пункты:

«Файлы куки и другие данные сайтов» — сведения о входах, параметрах сессии и сохраненных настройках домена;

«Изображения и другие файлы, сохраненные в кэше» — содержимое, загруженное ранее и оставленное в кэше для ускорения работы.

В верхней части окна задается период — от последних 15 минут до полной очистки за все время. Инструмент позволяет выполнять как частичный (например, только кэш), так и комплексный сброс данных.

Firefox

Управление локальными данными размещено в разделе «Настройки» → «Приватность и защита». В блоке «Куки и данные сайтов» отображается суммарный объем сохраняемой информации. Там же находится кнопка «Удалить данные…», открывающая окно с двумя необходимыми категориями.

Основные пункты:

«Куки и данные сайтов» — авторизация, данные сессий, индивидуальные настройки доменов;

«Кэшированное веб-содержимое» — сохраненные файлы страниц, которые браузер использует для ускорения загрузки.

Дополнительно Firefox предоставляет возможность очистить недавнюю историю через меню «Журнал». В нем можно выбрать период, включить или исключить отдельные элементы — историю посещений, активные входы, кэш или кукис. Позволяет комбинировать действия и выполнять точечную очистку, если возникли проблемы только с отдельными параметрами.

Edge

Нужные данные находятся в разделе «Параметры → Конфиденциальность, поиск и службы». Очистка выполняется через блок «Удалить данные о просмотре веб-страниц». При выборе этой настройки открывается окно, в котором можно отметить категории, подлежащие удалению.

Основные пункты:

«Файлы куки и другие данные сайтов» — сведения о входах, параметрах сессии и сохраненных настройках домена;

«Кэшированные изображения и файлы» — содержимое, загруженное ранее и оставленное в кэше для ускорения работы.

Edge поддерживает выбор периода удаления и может автоматически очищать данные при закрытии браузера. В этом же разделе задается, какие категории должны удаляться регулярно: только cookies, только кэш или оба элемента.

Opera

В Opera инструменты очистки находятся в меню настроек, в разделе «Настройки → Конфиденциальность и безопасность». Управление кэшем и данными сайтов объединено в одном диалоге, открывающем пункт «Очистить данные браузера». В этом окне выбираются категории данных и период, за который они удаляются.

Основные пункты:

«Файлы куки и другие данные сайтов» — сведения о входах, параметрах сессии и сохраненных настройках домена;

«Кэшированные изображения и файлы» — содержимое, загруженное ранее и оставленное в кэше для ускорения работы.

Opera использует структуру, аналогичную другим браузерам на базе Chromium: сверху выбирается временной диапазон, внизу — категории данных. После подтверждения браузер удаляет отмеченные элементы и создает новый набор локальных файлов при загрузке страниц.

Дополнительно Opera поддерживает точечную очистку данных для отдельных доменов через «Настройки сайтов». Это удобно, если некорректно работает только один сайт и не хочется выполнять полную очистку.

Safari (macOS)

В Safari функция реализована двумя независимыми механизмами: для удаления cookies и данных сайтов — через настройки, и для очистки только кэша — через меню разработчика.

Удаление cookies и других данных сайтов

При переходе Safari → «Настройки» → «Конфиденциальность» → «Управлять данными веб-сайтов» отображается список доменов с объемом сохраненных данных. В списке можно выбрать отдельные сайты и нажать «Удалить», либо выбрать «Удалить все», чтобы очистить все сразу.

Кэш

Для удаления только кэша необходимо включить меню разработчика: в «Настройки» → «Дополнительно» поставить галочку «Показывать меню “Разработка” в строке меню». После этого в строке меню появится пункт «Разработка», в котором доступна команда «Очистить кэши». Этот метод удаляет только кэшированные файлы, оставляя cookies и данные сайта нетронутыми.

Итоги

Очистка хранилища — базовый инструмент, помогающий вернуть браузер в стандартное состояние. Локальные данные могут храниться месяцами, и при обновлении сайтов они часто вступают в конфликт с актуальными файлами. Именно поэтому сброс кэша и cookies нередко решает проблему быстрее любых других действий.

При использовании прокси потребность в очистке встречается чаще. Браузер комбинирует два источника данных — локальные кукисы и текущий IP-адрес. Если кукисы были сохранены в другой сети или под другим адресом, сайт может выдавать неправильный регион, старые параметры сессий или некорректные настройки. После смены прокси такие расхождения могут приводить к ошибкам.

