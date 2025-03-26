Виртуальные номера. Способы применения и нюансы

Одноразовые номера уже давно стали необходимым расходником для мультиаккаунтинга, как и прокси. Но часто именно на этом этапе регистрации возникают проблемы. Они могут повлиять на скорость и эффективность работы, а в итоге — на ваш доход.

Если регистрации не удаются, или у вас нет возможности покупать номера по текущей цене, не отчаивайтесь — вы не одиноки. Тайное искусство успешных активаций приходит с опытом, и им, как правило, не делятся (как минимум, бесплатно). Именно на этом этапе сдаются многие новички, что с другой стороны освобождает больше пространства и возможностей для самых упёртых. Давайте обсудим частые проблемы, связанные с использованием виртуальных номеров, их причины и решения.

СМС не приходит

Это может произойти и при ручной активации, и при массовых регистрациях по API. Причин может быть несколько, для каждой — своё решение.

1. Плохо шифруетесь

Алгоритмы борьбы с ботами, спамерами и вообще мультиаккаунтингом становятся всё более умными и хищными. Они анализируют ряд факторов, чтобы подтвердить уникальность регистрации. В первую очередь это касается топовых мессенджеров и соцсетей. Отдельная группа — маркетплейсы, продавцы которых в обход правил продвигаются через самовыкупы. Там тоже все сложно, но решаемо.

Соблюдайте правила: используйте прокси, антидетект-браузер, качественные виртуальные номера, соответствующие стране прокси. Также можно подобрать хороший комбайн, который не только разработан с учетом текущих требований уникальности площадки, но и автоматизирует рассылки и пр. задачи. Да, за лицензию придется заплатить, но оно того стоит.

Совет: многие софты проводят раздачи, дают тестовые периоды или большие скидки. Постарайтесь «обкатать» ПО бесплатно, чтобы проверить и изучить его перед покупкой, и не тратить на это оплаченный срок.

2.«Грязный» номер, неподходящий оператор, наличие на сим-карте уже зарегистрированного аккаунта

Мы собрали эти причины в один пункт, так как все они зависят от сервиса активаций и поставщика сим-карт. Корень проблемы в том, что одноразовые номера бывают двух типов: виртуальные и физические.

Виртуальные номера (да, иногда так говорят о всех одноразовых симках, но это не совсем верно) также называются протокольными. У их поставщиков на руках нет реальных сим-карт. Номера перепродаются от третьих лиц через ПО (иногда несогласованное при установке), и проверить историю номера невозможно. Риск не получить СМС на такой номер гораздо выше.

Физические номера попадают к вам напрямую от владельца сим-карты через согласованное оборудование и ПО. Сервис активации может отследить историю симки и исключить возможность перепродажи. Если в течении долгого времени у номера не было неудачных попыток привязки к аккаунтам, поточных регистраций и другой эксплуатации, он с большей вероятностью проскочет мимо алгоритмов блокировки, не вызвав сомнений.

Кейс: сервис SMS-Activate решил проблему радикально — он просто не выдает виртуальные номера при наличии физических. Это повысило число успешных регистраций на 20%.

Бывают исключения: иногда даже сам поставщик не знает, что у сим-карты за спиной бурная молодость, и она где только не побывала. Не всегда это удается проверить перед запуском в продажу. Поэтому риск не получить СМС будет всегда и на любом сервисе активаций.

3. Вы используете бесплатный номер

Тут все просто: бесплатный номер — для бесплатного бургера или скидки за первую замену масла в соседнем гараже. Шанс зарегистрироваться на популярной площадке с ним крайне мал, еще и запорете репутацию прокси/IP/устройства. Возможно, прямо сейчас его вводят еще десять человек. К тому же, даже если код придет, он будет в открытом доступе, что небезопасно.

4. Неподходящий мобильный оператор

По ряду причин площадки часто отказываются верифицировать аккаунт по сим-картам отдельных операторов. Используйте сервисы с возможностью выбора оператора — иногда достаточно заменить только этот параметр, и код придет.

5. Сервис использует другой тип верификации (FlashCall или по номеру)

Речь о ситуациях, когда для получения кода нужно принять звонок или ввести последние цифры входящего. Некоторые сервисы активации предоставляют и такую возможность — ориентируйтесь на них.

Цены слишком высокие

Это касается все тех же категорий самых востребованных площадок. Например, цены на номера для Telegram могут подниматься до нескольких сотен долларов за штуку. В среднем это значение колеблется от $0.1 до $10. Держите это в уме и не покупайте номера или аккаунты по более низким ценам на непроверенных площадках. Лучше выберите фаворита среди устойчивых и надежных сервисов активаций и добейтесь скидки там.

Сервисы часто предлагают большие скидки по программе лояльности, и это не просто коммерческий ход. Тут все просто: клиент-розничник, который хочет завести дополнительный аккаунт для личных целей, может совершить всего одну покупку и больше не вернуться. Невыгодно продавать ему номер по минимальной цене. А вот оптовые покупатели будут возвращаться и наращивать оборот, если качество и цена их устроит.

Реально оцените свои потребности и войдите в число лояльных клиентов, чтобы снизить затраты на расходники. К слову, избыток аккаунтов всегда можно продать дороже, особенно с «отлежкой» и прогревом. Ведь навык создания трастовых надежных учетных записей все еще высоко ценится.

Нужных номеров/стран нет в наличии

Обратная сторона вопроса цен. Номера нужны многим — арбитражникам, фармерам, школьникам, которые предлагают дешевую раскрутку канала. Как только поставщик выбрасывает на рынок большой объем сим-карт по приемлемой цене, номера раскупают. Другие поставщики продавать по той же цене не готовы: они придерживают объемы или продают своим клиентам в обход крупных сервисов активаций.

Что делать, если номера нужны срочно, но вы не хотите покупать их на ненадежной площадке без гарантий? Ищите сервисы, которые создают свободный рынок (Free Price). Некоторые площадки активаций поняли правила игры, и позволяют поставщикам продавать номера дороже, если клиент показывает спрос. Часто даже небольшое повышение цены с вашей стороны открывает доступ к дополнительным объемам сим-карт, которых в текущий момент нет в открытом доступе.

Итоги

Чтобы успешно проходить верификацию по номеру:

Используйте качественные прокси, антидетект, надежный сервис номеров;

Выбирайте физические номера, а не виртуальные (протокольные);

Покупайте номера с возможностью выбора оператора;

Не используйте бесплатные номера;

Выбирайте сервис активации с возможностью разных типов верификации (по номеру, по голосу);

Снизить цены поможет установление партнерских отношений с выбранным сервисом номеров: вы оптовик = вы ценный клиент;

Ищите сервисы со свободным рынком (Free Price), чтобы покупать номера двже в момент дефицита.

В остальном — приобретайте свой бесценный опыт работы с мультиаккаунтингом. Заработать в арбитраже, раскрутке, фарминге можно будет до тех пор, пока жив интернет.