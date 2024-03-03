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FlexCard — виртуальные карты для арбитража трафика

FlexCard — виртуальные карты для арбитража трафика

Карты от FlexCard подходят для залива на Facebook, Google Ads, TikTok, Snapchat, Twitter. Можно подключиться и к другим рекламным платформам, для этого нужно обратиться в техподдержку. Карты сервиса не подойдут для ВКонтакте, МyTarget и Яндекса.

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На сегодня к системе подключено 11 БИНов. Карты пробиваются как Visa Business, все они валидные и отлично вяжутся с рекламными кабинетами.

Деньги списываются не с карты, а с БИНа, к которому она привязана. При выпуске, надо указать дневной лимит и средства будут сниматься автоматически. Это важный момент при массовых заливах — не придется тратить время на то, чтобы класть кэш на каждую карту отдельно. Лимитами карт можно управлять и менять в личном кабинете.

Пополнить счёт можно несколькими способами:

  • USDT (без комиссии);
  • Банковский перевод (без комиссии);
  • Перевод с баланса партнеров (без комиссии);

Пополнять счёт можно как в евро (7 БИНов), так и в долларах (4 БИН). При переводе с USDT или счета партнерки минимальная сумма пополнения 50 USDT, при банковском переводе минимальная сумма — 100€.

Преимущества

  • Цена виртуальной карты от 2€. Выпуск занимает до 5 минут, но чаще всего карта появляется мгновенно.
  • Нет лимита на количество карт.
  • Обслуживание бесплатное.
  • Обширный командный функционал  с распределением ролей и подробной статой.
  • Хорошая реферальная программа — 30% от прибыли сервиса с каждого реферала в течение 180 дней.
  • 11 БИНов, которые без проблем вяжутся к разным рекламным кабинетам.
  • Можно установить лимит на списание с каждой карты.
  • Трехуровневая защита 3d-security.
  • Оперативный саппорт.

Регистрация в FlexCard

Занимает несколько минут и не требует никаких документов. Для начала нужно зайти на сайт и заполнить форму регистрации.

После этого нужно подтвердить е-мейл, кликнув по ссылке в письме.

FlexCard — виртуальные карты для арбитража трафика

Далее надо связаться с техподдержкой. Проще всего это делать через Telegram — написать @flexcard_support. Вы подтверждаете создание аккаунта и выбираете название. Команда создается, даже если вы льете в соло. Это позволит создать реферальную ссылку и получать бонусы за привлечение новых клиентов.

FlexCard — виртуальные карты для арбитража трафика

После этого остается пополнить счет любым удобным способом.

Обзор личного кабинета

Личный кабинет достаточно простой, освоиться в нем не составит труда. В разделе Wallets можно посмотреть информацию о кошельках, транзакциях и заявках на пополнение счета. Там же можно перевести деньги на нужные БИНы или вернуть их обратно в кошелек.

FlexCard — виртуальные карты для арбитража трафика

В разделе FlexCard несколько важных вкладок. Первая из них — БИНы. Разберём, что означают некоторые из столбцов:

  • Refil fee — комиссия за пополнение, она равна 3,5–4%;
  • Card issue fee — стоимость выпуска карты — 2 или 4 €;
  • Currency conversion fee — комиссия при конвертации валюты, она везде одинакова — 1 %.

FlexCard — виртуальные карты для арбитража трафика

Во вкладке Cards будут данные по всем картам — номера, имя пользователя (выбирается произвольно), лимиты, дата создания. При заказе новой карты появляется форма, как на скрине ниже.

FlexCard — виртуальные карты для арбитража трафика

Вкладка Team полезна тем, кто работает в команде, тут можно распределить роли:

  • Owner — руководитель;
  • Manager — тимлид, контролирующий работу;
  • Teammate — баеры.

Создавать карты могут только руководитель и тимлид. По каждому участнику ведется статистика, где можно узнать всю информацию о работе — от потраченных сумм до заблокированных карт.

Вкладки Report CashFlow и Report Transactions — это отчеты по движению средств и операциям. Можно отслеживать показатели и контролировать ход каждой рекламной кампании.

Также в личном кабинете есть возможность создания тикета для саппорта, хотя проще решать вопросы через Telegram.

Тарифы, комиссии

Обслуживание карт бесплатное, цена создания зависит от BIN`а:

  • Tartu, Tapa, Keila,Madrid, Rio de Janeiro — € 2;
  • Chicago, New York, London — $ 4;
  • Narva, Tallin — € 4;
  • Miami — $ 8.

Комиссии за пополнение также зависят от БИНов:

  • Madrid, Rio de Janeiro — 3,5 %;
  • Chicago, New York, London, Narva, Tartu, Tapa, Keila, Tallin — 4 %;
  • Miami — 5 %.

Комиссия на конвертацию при спендах — 1 %.

Если по каким-то причинам вы решите вывести деньги из сервиса, это займет до 24 часов.

Вывод

Если вам нужен платежный инструмент, заточенный под арбитраж — FlexCard. Это решение под массовые заливы — карты создаются быстро и вяжутся к рекламным кабинетам. Можно работать как в одиночку, так и большой командой — система легко масштабируется под любое количество сотрудников.

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