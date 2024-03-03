FlexCard — виртуальные карты для арбитража трафика

Карты от FlexCard подходят для залива на Facebook, Google Ads, TikTok, Snapchat, Twitter. Можно подключиться и к другим рекламным платформам, для этого нужно обратиться в техподдержку. Карты сервиса не подойдут для ВКонтакте, МyTarget и Яндекса.
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На сегодня к системе подключено 11 БИНов. Карты пробиваются как Visa Business, все они валидные и отлично вяжутся с рекламными кабинетами.
Деньги списываются не с карты, а с БИНа, к которому она привязана. При выпуске, надо указать дневной лимит и средства будут сниматься автоматически. Это важный момент при массовых заливах — не придется тратить время на то, чтобы класть кэш на каждую карту отдельно. Лимитами карт можно управлять и менять в личном кабинете.
Пополнить счёт можно несколькими способами:
- USDT (без комиссии);
- Банковский перевод (без комиссии);
- Перевод с баланса партнеров (без комиссии);
Пополнять счёт можно как в евро (7 БИНов), так и в долларах (4 БИН). При переводе с USDT или счета партнерки минимальная сумма пополнения 50 USDT, при банковском переводе минимальная сумма — 100€.
Преимущества
- Цена виртуальной карты от 2€. Выпуск занимает до 5 минут, но чаще всего карта появляется мгновенно.
- Нет лимита на количество карт.
- Обслуживание бесплатное.
- Обширный командный функционал с распределением ролей и подробной статой.
- Хорошая реферальная программа — 30% от прибыли сервиса с каждого реферала в течение 180 дней.
- 11 БИНов, которые без проблем вяжутся к разным рекламным кабинетам.
- Можно установить лимит на списание с каждой карты.
- Трехуровневая защита 3d-security.
- Оперативный саппорт.
Регистрация в FlexCard
Занимает несколько минут и не требует никаких документов. Для начала нужно зайти на сайт и заполнить форму регистрации.
После этого нужно подтвердить е-мейл, кликнув по ссылке в письме.
Далее надо связаться с техподдержкой. Проще всего это делать через Telegram — написать @flexcard_support. Вы подтверждаете создание аккаунта и выбираете название. Команда создается, даже если вы льете в соло. Это позволит создать реферальную ссылку и получать бонусы за привлечение новых клиентов.
После этого остается пополнить счет любым удобным способом.
Обзор личного кабинета
Личный кабинет достаточно простой, освоиться в нем не составит труда. В разделе Wallets можно посмотреть информацию о кошельках, транзакциях и заявках на пополнение счета. Там же можно перевести деньги на нужные БИНы или вернуть их обратно в кошелек.
В разделе FlexCard несколько важных вкладок. Первая из них — БИНы. Разберём, что означают некоторые из столбцов:
- Refil fee — комиссия за пополнение, она равна 3,5–4%;
- Card issue fee — стоимость выпуска карты — 2 или 4 €;
- Currency conversion fee — комиссия при конвертации валюты, она везде одинакова — 1 %.
Во вкладке Cards будут данные по всем картам — номера, имя пользователя (выбирается произвольно), лимиты, дата создания. При заказе новой карты появляется форма, как на скрине ниже.
Вкладка Team полезна тем, кто работает в команде, тут можно распределить роли:
- Owner — руководитель;
- Manager — тимлид, контролирующий работу;
- Teammate — баеры.
Создавать карты могут только руководитель и тимлид. По каждому участнику ведется статистика, где можно узнать всю информацию о работе — от потраченных сумм до заблокированных карт.
Вкладки Report CashFlow и Report Transactions — это отчеты по движению средств и операциям. Можно отслеживать показатели и контролировать ход каждой рекламной кампании.
Также в личном кабинете есть возможность создания тикета для саппорта, хотя проще решать вопросы через Telegram.
Тарифы, комиссии
Обслуживание карт бесплатное, цена создания зависит от BIN`а:
- Tartu, Tapa, Keila,Madrid, Rio de Janeiro — € 2;
- Chicago, New York, London — $ 4;
- Narva, Tallin — € 4;
- Miami — $ 8.
Комиссии за пополнение также зависят от БИНов:
- Madrid, Rio de Janeiro — 3,5 %;
- Chicago, New York, London, Narva, Tartu, Tapa, Keila, Tallin — 4 %;
- Miami — 5 %.
Комиссия на конвертацию при спендах — 1 %.
Если по каким-то причинам вы решите вывести деньги из сервиса, это займет до 24 часов.
Вывод
Если вам нужен платежный инструмент, заточенный под арбитраж — FlexCard. Это решение под массовые заливы — карты создаются быстро и вяжутся к рекламным кабинетам. Можно работать как в одиночку, так и большой командой — система легко масштабируется под любое количество сотрудников.