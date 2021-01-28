Прокси для World of Tanks

Любите горячие онлайн-баталии World of Tanks и хотели бы испытать свои силы на международных серверах? Больше не нужно менять IP-адрес перед каждым заходом в игру – достаточно оплатить доступ к прокси-серверу и запустить игровой клиент!

Наш сайт предлагает большой выбор локаций: Северная и Южная Америка, Европа и страны Азии – выбирайте любой прокси, арендуйте один или несколько выделенных IP-адресов и играйте в своё удовольствие, любые ограничения будут сняты!

В сравнении с другими способами обхода игровых блокировок, качественные и на 100 % рабочие прокси-сервера для WoT имеют несколько уникальных преимуществ:

минимальное время задержки, превосходная скорость доступа к серверам;

широкий выбор локаций для игры на международных серверах;

абсолютная анонимность и конфиденциальность игры.

Рабочие прокси для WoT – выбирайте нужную локацию и заходите в игру!

Использование прокси выгодно и благодаря очень лёгкой настройке: достаточно активировать доступ к удалённому серверу на ПК, после чего запустить игровой клиент. Никаких дополнительных действий (вроде изменения игровой конфигурации или перезагрузки компьютера после каждого входа/выхода из аккаунта) производить не нужно!

Достаточно часто иностранные сервера WoT недоступны для игроков из стран СНГ. Причина – внутренняя политика администрации, которая хочет разделить геймеров на «своих» и «чужих». Обойти такую блокировку достаточно легко: если у игрока будет зарубежный IP-адрес (оптимально – именно того региона, где зарегистрирован игровой сервер), то никаких проблем со входом не будет.

Также мы рекомендуем использовать прокси-сервер тем игрокам, которые занимаются «прокачкой» сразу нескольких игровых аккаунтов (профилей). На большинстве серверов установлен автоматический скрипт, который выявляет заходы на различные профили с одного IP-адреса. Штрафные санкции могут быть различными – например, временный или постоянный бан обоих профилей на сервере.

Используя несколько выделенных IP-адресов, вы обезопасите собственные профили от блокировки со стороны администрации. Кроме того, при активации прокси скорость доступа к сети не ухудшается, что обеспечивает максимум удобства и удовольствия от игры!

Прокси для WoT – лучший выбор для заядлых «танкистов»! Заказывайте нужное вам количество IP прямо на нашем сайте – цены приятно вас удивят!

Прямо сейчас, вы можете заказать прокси – наши цены приятно удивят вас!