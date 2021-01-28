Персональные прокси Пакетные прокси Prime прокси City прокси Multi protocol прокси UDP прокси Мобильные прокси Мобильные прокси plus Network tools
FAQ Настройки
Мой IP Прокси чекер Конвертер форматов Бесплатные прокси
Блог Поддержка
Назад в блог

Прокси для World of Tanks

Прокси для World of Tanks

Любите горячие онлайн-баталии World of Tanks и хотели бы испытать свои силы на международных серверах? Больше не нужно менять IP-адрес перед каждым заходом в игру – достаточно оплатить доступ к прокси-серверу и запустить игровой клиент! 

Наш сайт предлагает большой выбор локаций: Северная и Южная Америка, Европа и страны Азии – выбирайте любой прокси, арендуйте один или несколько выделенных IP-адресов и играйте в своё удовольствие, любые ограничения будут сняты!

В сравнении с другими способами обхода игровых блокировок, качественные и на 100 % рабочие прокси-сервера для WoT имеют несколько уникальных преимуществ:

  • минимальное время задержки, превосходная скорость доступа к серверам;
  • широкий выбор локаций для игры на международных серверах;
  • абсолютная анонимность и конфиденциальность игры.

Рабочие прокси для WoT – выбирайте нужную локацию и заходите в игру!

Использование прокси выгодно и благодаря очень лёгкой настройке: достаточно активировать доступ к удалённому серверу на ПК, после чего запустить игровой клиент. Никаких дополнительных действий (вроде изменения игровой конфигурации или перезагрузки компьютера после каждого входа/выхода из аккаунта) производить не нужно!

Достаточно часто иностранные сервера WoT недоступны для игроков из стран СНГ. Причина – внутренняя политика администрации, которая хочет разделить геймеров на «своих» и «чужих». Обойти такую блокировку достаточно легко: если у игрока будет зарубежный IP-адрес (оптимально – именно того региона, где зарегистрирован игровой сервер), то никаких проблем со входом не будет.

Также мы рекомендуем использовать прокси-сервер тем игрокам, которые занимаются «прокачкой» сразу нескольких игровых аккаунтов (профилей). На большинстве серверов установлен автоматический скрипт, который выявляет заходы на различные профили с одного IP-адреса. Штрафные санкции могут быть различными – например, временный или постоянный бан обоих профилей на сервере.

Используя несколько выделенных IP-адресов, вы обезопасите собственные профили от блокировки со стороны администрации. Кроме того, при активации прокси скорость доступа к сети не ухудшается, что обеспечивает максимум удобства и удовольствия от игры!

Прокси для WoT – лучший выбор для заядлых «танкистов»! Заказывайте нужное вам количество IP прямо на нашем сайте – цены приятно вас удивят!

Прямо сейчас, вы можете заказать прокси – наши цены приятно удивят вас!

Главная / Полезные статьи / Купить прокси для World of Tanks

Читайте также