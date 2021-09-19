Что такое User Agent? Как сменить его в браузере?

В наше время наверное уже каждый знает, что для собственных целей сайты собирают информацию о своих посетителях. Специальная строка содержимым которой является информация об использованной операционной системе, браузере, устройстве и не только, называется User Agent. Данные сведения собираются сайтами для того, что бы корректно отображать страницы и информацию на них. Когда-то сайты писали учитывая особенности разных браузеров, и пользователи меняли Юзерагент, дабы лицезреть страницы сайтов в нормальном виде. Разработчики очень часто пользуются данным инструментом, что бы проверять работу страниц для различных типов устройств.

Юзер агент браузера предоставляет информацию которая не несет никакого вреда пользователю. Но есть сайты и сервисы которые используют ее для определения юзера. Потому тем кто использует для работы мультиаккаунты, работает в соц.сетях, на торговых площадках, использует SMM сервисы, арбитражникам, вилочникам, и не только User Agent мешает.

Используя их данные, сайты определяют одновременную работу двух и более аккаунтов, после чего следует блокировка. Что бы избежать подобного пользователи подменяют User Agent в браузерах, программах, в общем там откуда работают.

А еще подмена сможет дать анонимность и безопасность компьютера и данным на нем. Иногда может помочь в посещении сайтов которые сделаны под определенные устройства или платформы.

Недостатки подмена User Agent тоже имеет: сайты могут отображаться некорректно и не только. Потому будьте внимательны и относитесь к данной процедуре серьезно, не забывая откатить обратно если этого требует ситуация.

Как изменить или отключить?

User Agent изменить можно по-разному, способы разнятся в зависимости от браузера или программы. Бывает так что в некоторых программах без помощи стороннего софта вовсе нельзя это сделать. Ниже инструкции по смене User Agent в некоторых браузерах.

User Agent и браузер Mozilla Firefox

Если используется новая версия браузера то Юзер агент можно изменить через командную строку.

В открытом браузере в адресную строку внесите: about:config Кликаем правой кнопкой и выбираем "создать", после кликаем "строка". Здесь вам предложит назвать строку. Называем ее general.User Agent.override после кликаем "Ок". Дальше окно потребует внести значение. Вносим туда необходимый User Agent кликаем "ОК".

Вариант замены User Agent в браузерах Chromium

Данная инструкция подходит для всех браузеров на базе Chromium. Есть вариант замены на прямую в браузере, с помощью инструментов которые оставили для вас разработчики:

Перебираемся в меню браузера. Выбираем "Дополнительные инструменты", следом "Инструменты разработчика", можно вызвать меню так Ctrl+Shift+L, можно жмякнуть F12. В окне которое появилось кликаем на три точки Необходимо выбрать "More Tools", далее на "Network conditions". Сразу будет видна дополнительная вкладка. На "User Agent" убираем птичку с "Select automatically". Далее можно установить User Agent выбрав предоставленные, можете ниже ввести свой который необходим. В случае если данный способ не сработал то воспользуйтесь вариантами которые предоставлены ниже.

User Agent и Chrome

Нет никакой сложности заменить User Agent в браузере Google Chrome. Если вышло что способ выше вам непонятен, то попробуйте этот. Данный метод подходит для версий от 26-той.

Зайти в свойства браузера кликнув по иконке правой кнопкой мыши.

Далее "Объект" вписать: —user-agent = (нужный User Agent)

Далее "ОК".

Используйте расширение, оно поможет заменить юзер агент довольно быстро. Одно из популярных: User-Agent Switcher.

Замена User Agent если используется браузер Opera

Ниже указан вариант который работает в версиях от 43.

Вводим opera:config#UserPrefs|CustomUser-Agent в адресной строке открытого браузера. Нужный вам User Agent внесите в открывшиеся окно.

Бывает что у новых версий данный способ может не сработать, необходимо будет прибегнуть к сторонним расширениям. Как вариант User-Agent Switcher для Opera.

Или можно погуглить другие расширения.

Замена для Yandex Browser.

User-Agent Switcher можно использовать в Яндекс Browser.

Можно использовать универсальный способ который описан выше. Что использовать, выбирать Вам. Запомните что данные манипуляции необходимо делать аккуратно. Неверно установленный User Agent может привесит к негативным последствиям.