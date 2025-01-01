Сервис «Proxy-solutions.net», расположенный на доменном имени www.proxy-solutions.net публикует публичную оферту о продаже, аренде продуктов и сервиса дистанционным способом.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Продавца, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения.

1.2. Заказ Товара на сайте сервиса – позиции указанные Покупателем из ассортимента Товара, предложенного к продаже, при оформлении заявки на приобретение Товара на сайте сервиса или через Оператора/менеджера.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайте сервиса или через оператора/менеджера и нажатии кнопки купить означает, что Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты.

2.2. Администрация сайта ProxySolutions.net имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Покупателя.

2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте сервиса.

2.4. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о Товаре, которая необходима Покупателю, оставляя за собой право отказать в предоставлении информации без объяснения причины.

2.5. Продавец имеет право отключить услугу без уведомления клиента, если данная услуга (аккаунт) наносит ущерб ( любого вида ), ставит под угрозу стабильность предоставления услуг. Степень угрозы и проявления определяются только продавцом. Повторная активация в таких случаях производится только по решению администрации. Также продавец имеет право отказать в повторной активации (после отключения услуги), без возврата денежных средств за оставшийся период времени оплаченной услуги.

3. ЦЕНА ТОВАРА

3.1. Цена на каждую позицию Товара указана на сайте сервиса.

3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию Товара.

3.3. В случае изменения цены на заказанный Товар Продавец обязуется в течение 10 дней проинформировать Покупателя об изменении цены Товара.

3.4. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Товара, если цена изменена Продавцом после оформления Заказа.

3.5. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не допускается.

3.6. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента поступления Продавцу денежных средств.

3.7. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами, указанными на сайте сервиса в разделе оплаты.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через сайт сервиса Proxy-solutions.net.

4.2. При оформлении заказа на сайте сервиса Покупатель обязуется предоставить следующую информацию:

4.2.1. Адрес электронной почты;

4.2.2. При желании, дополнительно, Покупатель может предоставить другие цифровые контакты.

4.3. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у Покупателя. В случае не предоставления необходимой информации Покупателем, Продавец не несет ответственности за выбранный Покупателем Товар.

4.4. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения Покупателем соответствующих данных на сайте сервиса при оформлении Заказа. После оформления Заказа данные регистрируются в базе данных Продавца.

4.5. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.

4.6. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при оформлении Заказа.

4.7. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и Покупателем считается заключенным с момента завершения оплаты и поступления ее продавцу.

5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ

5.1. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Товара способами указанными на сайте сервиса.

5.2. Место доставки Товара указано на сайте сервиса.

5.3. Срок доставки Товара Покупателю состоит из срока обработки заказа и срока доставки.

6. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА

Продавец: Proxy-solutions.net

Адрес: Box 223/32, Suite 10/2, a18/11 Driftwood Bay, Belize City, Belize

Почта: [email protected]

Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки Товаров, предоставляемых Продавцом, и не совершать действий, указанный в п. 2.1. настоящей Оферты.