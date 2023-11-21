Антидетект браузер Dolphin anty: в чём секрет популярности?

Согласно опросам в арбитражных чатах, наиболее популярным антидетект-браузером является Dolphin anty.

Опросы были проведены в:

Телеграм-канале и чате Protraffic;

Телеграм-канале Cpa.Rip.

Более того, Dolphin anty был признан лучшим антидетект-браузером в премии Partnerkin Awards 2022. Почему же так?

В первую очередь, Dolphin anty — это качественные подмены браузерных отпечатков, которые происходят прямо из ядра браузера. Антик создаёт правдоподобные отпечатки, которые для антифрод-систем выглядят как обычные пользователи и не вызывают подозрений. Чекеры Pixelscan CreepJS Dolphin anty проходит на 100%. Однако его сила не только в подменах.

Другая причина: Dolphin anty — максимально кастомизированный и удобный в обращении браузер. Вот что говорят пользователи под обзором в Partnerkin.



Ключевые принципы работы Dolphin anty

Как только мы открываем Dolphin, сразу появляется рабочее пространство со списком профилей, либо с жирной кнопкой “добавить профиль”, если ни один ещё не добавлен.

Интерфейс предельно понятен — каждая кнопка, элемент подписаны всплывающими подсказками.

Функционал у антидетекта богатый, и все его функции можно свести к четырём пунктам:

Навигация и кастомизация;

Массовость;

Автоматизация;

Командная работа.

Рассмотрим подробнее каждый пункт и функции, через которые его реализуют.

Навигация и кастомизация

Главное, что любят пользователи в антидетекте Dolphin — удобную навигацию. Это понятный раздел вкладок (от профилей до оплаты), статусы, заметки, теги.

Статусы позволяют видеть состояние профиля. По умолчанию доступны “New”, “Ready” и “Ban”. Их вы проставляете в зависимости от того, в каком состоянии ваш рекламный аккаунт.

При желании можно добавить и свои статусы со своими цветами. В скриншоте для примера добавлены “en farme” (на фарме), “suspendu” (приостановлен) и “renouvee” (обновлённый после бана).

С помощью заметок вы можете предписывать дальнейшие действия с аккаунтом. Причём, предписания могут быть не только для вас, но и для участников вашей команды.

Теги — это не только метки, но средство фильтрации. Например, если вам нужно оставить профили только для УБТ, можно нажать на соответствующий тег сверху.

Фильтровать можно не только по тегам, но и по статусам, основным сайтам, пользователям и прокси.

В разделе браузеров можно также добавлять и убирать колонки и настраивать ширину столбцов.

Важные профили, кстати, можно закреплять сверху списка.

Массовость

С Dolphin anty можно совершать массовые действия:

Добавлять сколько угодно профилей в одной действие;

Запускать и останавливать одномоментно любое количество профилей;

Добавлять множество профилей и прокси в один клик;

Применять сценарии, закладки, расширения для скольки угодно профилей одновременно;

Размножать профили в любом объёме одной кнопкой копировать;

Синхронизировать действия во всех профилях и неважно, сколько их открыто одновременно.

Выделим все профили и посмотрим, что с ними можно делать.

С помощью функции массового импорта можно добавить одновременно все профили из подготовленного списка. Всё остальное настраивается так же, как и при добавлении единичных профилей.

Добавив один профиль, его можно размножить через опцию копирования. При копировании вы указываете, сколько его копий вы делаете. Браузерный отпечаток можно оставить один на всех, а можно рандомизировать.

Аналогичным образом можно массово загружать прокси. Вставляете их списком в массовый импорт и получаете пачку рабочих прокси-серверов.

После добавления можно сразу проверить их работоспособность. А если при добавлении прокси прописать ссылку для смены IP, потом его можно будет сменить в один клик в списке профилей. Привязанные профили можно глянуть в соответствующей колонке, нажав на цифру.

А теперь сюрприз-сюрприз: в октябре 2023 разработчики выкатили новую возможность — синхронизатор. Когда вы открываете через него профили, всё то, что вы делаете в одном браузере, с точностью повторяется в других.

Работа в профилях. открытых через синхронизатор.

Закладки, браузерные расширения и стартовые страницы работают немного по-другому.

Вы выбираете сайт, на которые крепится закладка, плагин или стартовая страница. Затем, когда вы открываете браузерные профили под этот сайт (Facebook, Google, Tik Tok), быстрая ссылка или расширение автоматически появятся в этом профиле.

Вообще типы профилей для того и созданы, чтобы при их открытии в браузере сразу были доступны нужные сайты. Например, в профилях под Facebook автоматически появляются быстрые ссылки на ФБ, Качество аккаунта, Billing, AdsManager и другие полезные страницы.

Автоматизация

Ключевая фича, которая резко выделяет Dolphin anty на фоне аналогов — наличие сценариев для автоматизированных действий. Благодаря этой опции можно запускать фарминг аккаунтов, отправку документов для подтверждения профилей, привязки карт и другую важную, но рутинную работу.

Создав и сохранив сценарий, его потом можно запускать на любом количестве профилей одновременно.

Другой автоматизированный инструмент — cookie-робот. Он нагуливает куки по ссылкам, которые вы ему пропишете. Доступен он в меню профилей.

Для программистов доступна и автоматизация удалённой работы с профилями через DevTools Protocol. С её помощью можно выполнять повторяющиеся действия внутри самого антика.

Командная работа

Так как Dolphin anty рассчитан на большие объёмы трафика, в нём есть функционал для добавления пользователей и управления доступом. Для членов команды доступно три роли: Админ, Тимлид и Пользователь.

Добавив пользователей им можно передавать профили, прокси, сценарии, закладки и плагины.

Профили можно как полностью передавать, так и предоставлять лишь ограниченный доступ, например, только для просмотра или окрытия.

Что по итогам?

Благодаря такому функционалу, Dolphin anty подходит далеко не только арбитражникам. Качественные подмены, автоматизация, закладки и расширения, куки-робот делают этот антик незаменимым в разных сферах: аирдропы, е-commerce, казино и ставки, криптовалюты.