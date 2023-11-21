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Антидетект браузер Dolphin anty: в чём секрет популярности?

Антидетект браузер Dolphin anty: в чём секрет популярности?

Согласно опросам в арбитражных чатах, наиболее популярным антидетект-браузером является Dolphin anty.

Антидетект браузер Dolphin anty: в чём секрет популярности?

Антидетект браузер Dolphin anty: в чём секрет популярности?

Опросы были проведены в:

  • Телеграм-канале и чате Protraffic;
  • Телеграм-канале Cpa.Rip.

Более того, Dolphin anty был признан лучшим антидетект-браузером в премии Partnerkin Awards 2022. Почему же так?

В первую очередь, Dolphin anty — это качественные подмены браузерных отпечатков, которые происходят прямо из ядра браузера. Антик создаёт правдоподобные отпечатки, которые для антифрод-систем выглядят как обычные пользователи и не вызывают подозрений. Чекеры Pixelscan CreepJS Dolphin anty проходит на 100%. Однако его сила не только в подменах.

Другая причина: Dolphin anty — максимально кастомизированный и удобный в обращении браузер. Вот что говорят пользователи под обзором в Partnerkin.

Антидетект браузер Dolphin anty: в чём секрет популярности?
Ключевые принципы работы Dolphin anty

Как только мы открываем Dolphin, сразу появляется рабочее пространство со списком профилей, либо с жирной кнопкой “добавить профиль”, если ни один ещё не добавлен.

Антидетект браузер Dolphin anty: в чём секрет популярности?

Интерфейс предельно понятен — каждая кнопка, элемент подписаны всплывающими подсказками.

Функционал у антидетекта богатый, и все его функции можно свести к четырём пунктам:

  • Навигация и кастомизация;
  • Массовость;
  • Автоматизация;
  • Командная работа. 

Рассмотрим подробнее каждый пункт и функции, через которые его реализуют.

Навигация и кастомизация

Главное, что любят пользователи в антидетекте Dolphin — удобную навигацию. Это понятный раздел вкладок (от профилей до оплаты), статусы, заметки, теги.

Антидетект браузер Dolphin anty: в чём секрет популярности?

Статусы позволяют видеть состояние профиля. По умолчанию доступны “New”, “Ready” и “Ban”. Их вы проставляете в зависимости от того, в каком состоянии ваш рекламный аккаунт.

При желании можно добавить и свои статусы со своими цветами. В скриншоте для примера добавлены “en farme” (на фарме), “suspendu” (приостановлен) и “renouvee” (обновлённый после бана).

С помощью заметок вы можете предписывать дальнейшие действия с аккаунтом. Причём, предписания могут быть не только для вас, но и для участников вашей команды. 

Теги — это не только метки, но средство фильтрации. Например, если вам нужно оставить профили только для УБТ, можно нажать на соответствующий тег сверху.

Антидетект браузер Dolphin anty: в чём секрет популярности?

Фильтровать можно не только по тегам, но и по статусам, основным сайтам, пользователям и прокси.

Антидетект браузер Dolphin anty: в чём секрет популярности?

В разделе браузеров можно также добавлять и убирать колонки и настраивать ширину столбцов.

Антидетект браузер Dolphin anty: в чём секрет популярности?

Важные профили, кстати, можно закреплять сверху списка.

Массовость

С Dolphin anty можно совершать массовые действия:

  • Добавлять сколько угодно профилей в одной действие;
  • Запускать и останавливать одномоментно любое количество профилей; 
  • Добавлять множество профилей и прокси в один клик;
  • Применять сценарии, закладки, расширения для скольки угодно профилей одновременно;
  • Размножать профили в любом объёме одной кнопкой копировать;
  • Синхронизировать действия во всех профилях и неважно, сколько их открыто одновременно.

Выделим все профили и посмотрим, что с ними можно делать.

Антидетект браузер Dolphin anty: в чём секрет популярности?

С помощью функции массового импорта можно добавить одновременно все профили из подготовленного списка. Всё остальное настраивается так же, как и при добавлении единичных профилей.

Антидетект браузер Dolphin anty: в чём секрет популярности?

Добавив один профиль, его можно размножить через опцию копирования. При копировании вы указываете, сколько его копий вы делаете. Браузерный отпечаток можно оставить один на всех, а можно рандомизировать.

Антидетект браузер Dolphin anty: в чём секрет популярности?

Аналогичным образом можно массово загружать прокси. Вставляете их списком в массовый импорт и получаете пачку рабочих прокси-серверов.

Антидетект браузер Dolphin anty: в чём секрет популярности?

После добавления можно сразу проверить их работоспособность. А если при добавлении прокси прописать ссылку для смены IP, потом его можно будет сменить в один клик в списке профилей. Привязанные профили можно глянуть в соответствующей колонке, нажав на цифру.

А теперь сюрприз-сюрприз: в октябре 2023 разработчики выкатили новую возможность — синхронизатор. Когда вы открываете через него профили, всё то, что вы делаете в одном браузере, с точностью повторяется в других. 

Антидетект браузер Dolphin anty: в чём секрет популярности?

Работа в профилях. открытых через синхронизатор.

Закладки, браузерные расширения и стартовые страницы работают немного по-другому. 

Антидетект браузер Dolphin anty: в чём секрет популярности?

Антидетект браузер Dolphin anty: в чём секрет популярности?

Антидетект браузер Dolphin anty: в чём секрет популярности?

Вы выбираете сайт, на которые крепится закладка, плагин или стартовая страница. Затем, когда вы открываете браузерные профили под этот сайт (Facebook, Google, Tik Tok), быстрая ссылка или расширение автоматически появятся в этом профиле. 

Вообще типы профилей для того и созданы, чтобы при их открытии в браузере сразу были доступны нужные сайты. Например, в профилях под Facebook автоматически появляются быстрые ссылки на ФБ, Качество аккаунта, Billing, AdsManager и другие полезные страницы.

Автоматизация

Ключевая фича, которая резко выделяет Dolphin anty на фоне аналогов — наличие сценариев для автоматизированных действий. Благодаря этой опции можно запускать фарминг аккаунтов, отправку документов для подтверждения профилей, привязки карт и другую важную, но рутинную работу. 

Антидетект браузер Dolphin anty: в чём секрет популярности?

Создав и сохранив сценарий, его потом можно запускать на любом количестве профилей одновременно.

Другой автоматизированный инструмент — cookie-робот. Он нагуливает куки по ссылкам, которые вы ему пропишете. Доступен он в меню профилей.

Антидетект браузер Dolphin anty: в чём секрет популярности?

Антидетект браузер Dolphin anty: в чём секрет популярности?

Для программистов доступна и автоматизация удалённой работы с профилями через DevTools Protocol. С её помощью можно выполнять повторяющиеся действия внутри самого антика.

Командная работа

Так как Dolphin anty рассчитан на большие объёмы трафика, в нём есть функционал для добавления пользователей и управления доступом. Для членов команды доступно три роли: Админ, Тимлид и Пользователь.

Добавив пользователей им можно передавать профили, прокси, сценарии, закладки и плагины. 

Антидетект браузер Dolphin anty: в чём секрет популярности?

Профили можно как полностью передавать, так и предоставлять лишь ограниченный доступ, например, только для просмотра или окрытия.

Что по итогам?

Благодаря такому функционалу, Dolphin anty подходит далеко не только арбитражникам. Качественные подмены, автоматизация, закладки и расширения, куки-робот делают этот антик незаменимым в разных сферах: аирдропы, е-commerce, казино и ставки, криптовалюты.

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