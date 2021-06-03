VPN и прокси, в чем отличие?

Среди современных пользователей VPN, а так же прокси сервисы стали обыденным явлением.

Благодаря им люди реализуют множество задач в разных направлениях различных сфер деятельности в интернете и за его пределами. И даже организовывают досуг. Но многие все еще спрашивают. В чем разница между VPN и прокси ? Так как они вроде бы похожи, но все же решают разные задачи и по-разному.

Как работает подключение VPN

Виртуальная приватная сеть или VPN работает поверх вашей сети интернет.

Подключаясь к ВПН подключаетесь с чужой сети, а она в свою очередь обеспечивает шифрование трафика и доставку его на нужный сервер с последующей отправкой на целевой ресурс. В таком случае даже ваш провайдер иннета не будет знать какие сайты вы посещаете и изучить трафик. Идентифицировать вас также будет невозможно так как IP-адрес будет из ВПН сети.

Минусом, но не для всех, будет то что IP-адрес используется один для всех пользователей того или иного сервера. Потому в данном варианте несложно установить что вы юзаете ВПН коннект. Тем кто интересуется мультиаккаунтами или парсингом, VPN вряд ли поможет, а вот для обхода блокировок и веб серфинга хороший вариант.

Обычно ВПН подключается при помощи расширений, приложений что делает легче процесс подключения, и делает возможным легко менять ГЕО входа в сеть.

К минусам можно отнести то что хороший ВПН стоит не дешево, как правило, намного дороже чем прокси.

Используя ВПН с браузером создается нагрузка которая, замедляет скорость соединения в частности проблемой будет, долгая загрузка страниц. А у не добросовестных провайдеров VPN могут быть проблемы еще и с расширением и приложением и вам нужно будет их постоянно перезапускать.

Подключение через прокси-сервер

Прокси это посредник между вами и интернетом.

Здесь вы подключаетесь на прямую к прокси-серверу в отличие от VPN. Ваш IP-адрес и все данные, в данном случае подменяться на данные прокси-сервера. При использовании персональных прокси вы еще и бытие использовать свой собственный IP-адрес через который никто кроме вас в интернет выходить не будет. Напомним что VPN будет использоваться адрес целой сети для всех пользователей данной сети.

Потому прокси более подходят для Анонимности в сети, обхода блокировок, безопасного серфинга, работой с соц.сетями, онлайн играми, парсерами, досками объявлений, и прочими программами и сайтами.

Для подключения прокси не требуется специальных программ или расширений от провайдера прокси. Подключение происходит после внесения данных, а именно IP-адрес, порт, логин и пасс (если прокси с авторизацией). ОС всегда имеет настройку прокси-сервера. Так же проксирование предусмотрено во всех популярных месенджерах и программах, браузерах.

Прокси делят на 3 типа анонимности. Прозрачные прокси — подменяют ваш IP-адрес, но не скрывают факт использования прокси-сервера и ваш реальный адрес.

Анонимные прокси - скроют реальный IP- адрес, создадут конфиденциальность, но определить что вы используете прокси в соединении будет несложно.

Анонимные/элитные прокси — полностью исключат факт обнаружения использования прокси в соединении. Это самая высока степень анонимности.

Недостатком у прокси можно указать то что скорость соединения напрямую зависит от удаленности серверов друг от друга. Сменить страну IP-адреса быстро как у ВПН не выйдет, так как нужно настроить подключение к другому прокси-серверу.

Что выбрать VPN или прокси?

Можно сделать вывод, что VPN - это подключение к чужой виртуальной приватной сети.

Прокси — использование сервера посредника (прокси).

В этом и есть главное отличие, хоть иногда с их помощью есть возможность достичь одинаковые цели. Прокси однозначно используется обширнее чем ВПН, стоят дешевле, Теоретически работают стабильнее.

Но конечный выбор все же за вами, исходя из вашей задачи.

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