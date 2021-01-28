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Прокси для OLX

Прокси для OLX

Публикуете десятки объявлений или предложений товаров/услуг на площадке OLX? Чаще всего пользователи сталкиваются с рядом проблем, связанных с внутренней политикой ресурса. Администрация OLX «не приветствует» создание сразу нескольких аккаунтов, закреплённых за одним email-адресом. И если два или несколько профилей используются одновременно, то блокировка (временная или постоянная) остаётся лишь вопросом времени.

Оптимальным выходом из этой ситуации является использование «чистых» IP-адресов, приобрести доступ к которым вы можете прямо на нашем сайте. 

Мы предлагаем аренду качественных и на 100 % активных прокси-серверов, с помощью которых вы сможете работать с OLX максимально продуктивно и безопасно! Работоспособность всех серверов проверена – использовать возможности торговой онлайн-площадки можно без каких-либо ограничений.

Анонимные прокси для OLX – цены выгодны для всех клиентов!

По сравнению с другими способами обхода блокировок использование прокси-сервера при работе с торговой площадкой OLX имеет массу преимуществ:

  • возможность работы сразу с несколькими аккаунтами с одного устройства;
  • отсутствие ограничений по скорости доступа;
  • абсолютная конфиденциальность при работе с сайтом и публикации объявлений;
  • круглосуточный режим доступа к выделенным серверам.

При создании нового аккаунта на OLX достаточно лишь сменить IP-адрес, после чего заполнить все поля в регистрационной форме. Во время работы с прокси весь входящий и исходящий траффик проходит через сервер, который расположен в другом регионе, что означает фактическую невозможность установки реального местоположения пользователя. Кроме того, никаких следов работы с OLX у провайдера или системного администратора не остаётся – работать с прокси выгодно и тем клиентам, которые размещают по 50 – 100 однотипных объявлений с различных аккаунтов.

Чтобы сделать работу с OLX максимально комфортной и прибыльной, мы рекомендуем использовать украинские прокси-сервера. Обращаем внимание, что все представленные IP-адреса являются «белыми» и не состоят в блэк-листе OLX или любых других торговых площадок интернета. Для заказа услуг доступа к прокси-серверам достаточно указать интересующее количество выделенных IP-адресов. Наши цены выгодны для всех клиентов!

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