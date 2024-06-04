GeeLark - мобильный антидетект браузер для мультиаккаунта

В современном цифровом мире, если вы управляете несколькими аккаунтами иметь надежное решение антидетекта крайне важно. Многие специалисты, которые управляют множеством аккаунтов, знают, насколько сложно избежать блокировки IP из-за отслеживания различными веб-сайтами. Поэтому многие обращаются за помощью к антидетект браузерам для более безопасной и стабильной работы. Однако, важно помнить, что когда вы работаете на мобильном устройстве, вам приходится сталкиваться с аналогичными трудностями. Приложения также умеют отслеживать множество информации, начиная от аппаратных данных вашего устройства и заканчивая номером телефона.

Именно здесь пригодится мобильный антидетект, такой как GeeLark. Подражая мобильному телефону, он позволяет легко управлять несколькими аккаунтами в приложениях, снижая вероятность блокировки.

Что такое GeeLark

Вместо того, чтобы просто моделировать веб и мобильные браузеры, как обычные антидетект браузеры, GeeLark пошел дальше, и моделирует полноценные мобильные телефоны, позволяя запускать мобильные приложения.

(GeeLark симулирует мобильные телефоны)

(Просмотр видео TikTok в мобильных профилях GeeLark)

(Обычный антидетект-браузер имитирует только настольный браузер)

В GeeLark вы можете создавать различные профили телефонов, каждый из которых оснащен своим набором данных: номер телефона, IMEI, MAC-адрес WiFi и адрес Bluetooth. Это довольно круто, потому что эти профили работают точно так же, как настоящие мобильные телефоны, позволяя вам одновременно запускать несколько приложений.

Почему вам нужно использовать GeeLark?

GeeLark пригодится везде, где необходимо безопасно управлять несколькими аккаунтами на телефоне. Вот некоторые задачи, где он действительно выделяется:

Управление социальными сетями

В мире, где мобильные телефоны играют ключевую роль, платформы социальных сетей представляют мобильные эксклюзивные функции, например Reels и Stories в Instagram, чтобы улучшить пользовательский опыт. Платформы как TikTok, предпочитают мобильное использование, это упрощает загрузку видео и набор просмотров. Для SMM-щиков GeeLark предоставляет стратегическое преимущество, которое позволяет получить доступ к мобильным функциям без необходимости использовать несколько физических устройств. Мобильные профили в GeeLark облегчают переключение между аккаунтами и регионами, а эмуляция устройства является ключевой при взаимодействии с целевой аудиторией.

Ферминг аккаунтов

GeeLark очень ценен для фарминга аккаунтов, позволяя пользователям управлять несколькими онлайн-профилями без необходимости использовать физические SIM-карты для каждого. Это упрощает и масштабирует ферминг аккаунтов, обеспечивая лучшее отслеживание эффективности и оптимизацию процесса для каждого аккаунта.

Криптоактивности

В настоящее время многие раздачи в крипте увеличивают вовлеченность сообщества, требуя действий в мобильных приложениях. Мобильный профиль GeeLark, используемый в качестве выделенного устройства, отделяет личные и рекламные действия, повышая конфиденциальность и безопасность. Для участников раздач это способ организовывать активности и отслеживать производительность кампаний без использования своих личных телефонов.

Мобильные игры Play-to-Earn (P2E)

Мобильные игры P2E предлагают реальные награды, но требуют доступной технологии. GeeLark может убрать ограничения на устройства, обеспечивая беспрепятственную игру в MMORPG и метавселенных проектах, это идеально подходит для геймеров и влиятельных лиц, желающих играть по всему миру без владения нескольких физических устройств.

Тестирование разработки

Разработчикам приложений необходимо убедиться, что их приложения работают корректно на различных устройствах, но они не всегда могут протестировать каждое из них на нужном устройстве. GeeLark позволяет им увидеть, как приложение работает на разных устройствах и в различных условиях, предоставляя быструю обратную связь о пользовательском опыте и производительности, и идентифицируя проблемы до запуска приложения в массы.

Мобильный iGaming

Быть вовлеченным в событие iGaming через мобильный сайт или в приложении можно использовать GeeLark, чтобы избежать расходов и неудобств при покупке и управлении множеством мобильных телефонов.

Кроме основных функций управления профилями и группами, а также настройки доступов для участников, GeeLark предоставляет дополнительные расширенные возможности. Одной из них является встроенный магазин приложений, в котором собрана коллекция приложений для разных областей, например социальные сети, электронная коммерция и монтаж видео. Вы можете установить необходимые приложения сразу для всех мобильных профилей через раздел "Приложения".

GeeLark также предлагает специальный инструмент автоматизации для управления аккаунтами TikTok. На данный момент доступны 3 шаблона автоматизации: “Публикация видео”, “Публикация коллекции изображений” и “Прогрев аккаунта”.

Баллы списываются за выполнение задач автоматизации. Новые пользователи могут получить 5000 баллов бесплатно. Дополнительные баллы можно приобрести в любое время.

Как начать

Чтобы начать работу в GeeLark перейдите на сайт GeeLark и получите подробную информацию о всех его функциях, узнайте его стоимость и первых шагах для освоения вашего рабочего процесса в мобильной среде. Используйте промокод "proxysolutions", чтобы получить скидку 15% на подписку и покупку баллов автоматизации. Идеально подойдет для арбитражников, маркетологов или разработчиков. GeeLark предоставляет лучшее решение для эффективного управления мультиаккаунтами.