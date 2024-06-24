Что такое white page и зачем он нужен? Money Safe - сервис по их созданию

Где взять качественные White Pages для прохождения модерации

Многие специалисты по арбитражу трафика не совсем понимают уровень важности белой страницы. Сегодня существуют различные сервисы, которые позволяют создавать качественную белую страницу. Современный арбитраж трафика предусматривает использование белой страницы при работе с сайтами разного направления, но часто относящимися к серым вертикалям.

Ч то такое white page и зачем он нужен

Белая страница или White Page представляет собой прелендинг, который видит модератор, бот при одобрении рекламы, проверке кампании. Белая страница чаще всего связана с основной тематикой и сферой деятельности сайта. При продвижении детского питания, сайт будет наполнен аналогичными товарами, вещами для детей.

Какие навыки нужны, чтобы создать Вайта самостоятельно

Для формирования White Page можно найти специализированные сервисы на определенный язык и тематику. Мы рекомендуем использовать сервис Money Safe. Разработчики гарантируют успешное прохождение модерации абсолютно во всех Рекламных сетях. Более детально можно ознакомиться на сайте Money Safe.

В дальнейшем необходимо отредактировать данный вид белой страницы. Чтобы не обращаться к сторонним исполнителя необходимо знать следующие параметры:

для HTML необходимо базы списком нужного блока;

в блоке следует изменить цвет, формат и выбрать размер;

найти графический редактор в виде Photoshop, можно использовать другой;

собрать баннер, аватар через графический редактор, например через Canva.

Базовый набор для создания белой страницы позволит пройти модерацию и не потребуется собирать полностью функциональный лендинг.

Как создать Вайтпейдж самостоятельно

Создание белой станицы самостоятельно возможно через два варианта.

Первый способ использует сервис Money Safe, где необходимо выбрать тему и язык. Затем Вы получаете доступ к админке Вайта. Вам не нужно будет покупать хостинг и домен, это входит в тарифный план.

Второй способ базируется на применении конструктора, в данном случае потребуется чуть больше времени.

Популярные генераторы Safe Page для белой страницы представлены разными вариантами. Есть сервис от NPPR.TEAM, где можно создавать бесплатно. В данном сервисе следует указать ключи, выбрать шаблон, язык и заполнить отдельные блоки. Другой генератор для формирования белой страницы thisxdoesnotexist, представляет собой сервис для скачивания ленда, где генерируются несуществующие элементы.

Собрать белую страницу можно через следующие конструкторы: Tilda, WordPress, Taplink, Wix.

Конструкторы для белой страницы могут быть платными или бесплатными, отличаются возможностью добавлять домен с требуемыми блоками или объемом.

Вывод

Сделать White Page самостоятельно достаточно сложно, необходимо понимать основы партнерского маркетинга и иметь достаточно свободного времени. Белая страница должна быть сделана правильно, чтобы удалось пройти модерацию.