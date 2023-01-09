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Инструкция по настройке прокси в антидетект браузере VMLogin

Инструкция по настройке прокси в антидетект браузере VMLogin

Для создания профиля нажимаем New browser Profile.

Настройка прокси в VMLogin.Прокси для VMLogin

Открываем настройки прокси нажав Setting proxy server.

Настройка прокси в VMLogin.Прокси для VMLogin

Выбираем тип прокси, вводим все данные из файла в соответствующие поля, нажимаем test proxy, Save.

Настройка прокси в VMLogin.Прокси для VMLogin

 При необходимости указываем желаемую конфигурацию эмулируемого устройства для данного профиля и нажимаем Save profile.

Настройка прокси в VMLogin.Прокси для VMLogin

После добавления профиля запускаем его из вкладки Browser profile.

Настройка прокси в VMLogin.Прокси для VMLogin

Купить качественные прокси для антидетект браузера VMLogin можно на нашем сайте.

Официальный сайт антидетект браузера VMLogin.

Главная / settings / Настройка прокси в VMLogin.Прокси для VMLogin

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