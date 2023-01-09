Инструкция по настройке прокси в антидетект браузере VMLogin

Для создания профиля нажимаем New browser Profile.

Открываем настройки прокси нажав Setting proxy server.

Выбираем тип прокси, вводим все данные из файла в соответствующие поля, нажимаем test proxy, Save.

При необходимости указываем желаемую конфигурацию эмулируемого устройства для данного профиля и нажимаем Save profile.

После добавления профиля запускаем его из вкладки Browser profile.

Купить качественные прокси для антидетект браузера VMLogin можно на нашем сайте.

Официальный сайт антидетект браузера VMLogin.