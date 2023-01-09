Инструкция по настройке прокси в антидетект браузере VMLogin

Для создания профиля нажимаем New browser Profile.
Открываем настройки прокси нажав Setting proxy server.
Выбираем тип прокси, вводим все данные из файла в соответствующие поля, нажимаем test proxy, Save.
При необходимости указываем желаемую конфигурацию эмулируемого устройства для данного профиля и нажимаем Save profile.
После добавления профиля запускаем его из вкладки Browser profile.
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