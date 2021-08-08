Инструкция по настройке прокси в браузере Avant

Входим в меню браузера – Прокси – Настроить.

Заходим в пункт Прокси- серверы, в поля Адрес, Порт, Логин и Пароль вводим соответствующие данные из файла, нажимаем Добавить, Применить и ОК.

После этого снова входим в меню браузера - Прокси - выбираем адрес который добавили в настройках.

При переходе на какой либо сайт появится окно авторизации, в поля Имя пользователя и Пароль вводим логин и пароль из файла с прокси и нажимаем Вход.

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