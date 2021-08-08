Персональные прокси Пакетные прокси Prime прокси City прокси Multi protocol прокси UDP прокси Мобильные прокси Мобильные прокси plus Network tools
FAQ Настройки
Мой IP Прокси чекер Конвертер форматов Бесплатные прокси
Блог Поддержка
Назад в настройки

Инструкция по настройке прокси в браузере Avant

Инструкция по настройке прокси в браузере Avant

Входим в меню браузера – Прокси – Настроить.

Настройка прокси в браузере Avant

Заходим в пункт Прокси- серверы, в поля Адрес, Порт, Логин и Пароль вводим соответствующие данные из файла, нажимаем Добавить, Применить и ОК.

Настройка прокси в браузере Avant

После этого снова входим в меню браузера - Прокси - выбираем адрес который добавили в настройках.

Настройка прокси в браузере Avant

При переходе на какой либо сайт появится окно авторизации, в поля Имя пользователя и Пароль вводим логин и пароль из файла с прокси и нажимаем Вход.

Настройка прокси в браузере Avant

Качественные прокси для Avant браузера, можно купить на нашем сайте.

Главная / settings / Настройка прокси в браузере Avant

Читайте также