Настройка MTProto прокси в Telegram на Iphone

Способ 1. Ручной ввод данных
Откройте Telegram и перейдите:
Настройки → Данные и память → Настройки прокси
Нажмите кнопку «Прокси»
В открывшемся окне выберите тип прокси MTProto Proxy
Введите данные Вашего заказа:
- Server — адрес сервера;
- Port — порт подключения;
- Secret — секретный ключ
После успешного подключения Telegram отобразит статус «Подключен»
Способ 2. Подключение через QR-код
Включите камеру телефона и наведите на QR-код в кабинете
Telegram автоматически считает данные сервера, порта и секретного ключа
После распознавания данных нажмите «Подключить прокси»
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