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Настройка прокси на iOS

Настройка прокси на iOS

Приватные прокси (прокси с авторизацией) работают на iOS ТОЛЬКО при авторизации по статичному ip адресу (устанавливается в настройках авторизации в ЛК вместо логина и пароля) сети wifi через которую подключено устройство. 

При каждой смене ip адреса wifi сети, адрес для авторизации необходимо будет менять в ЛК . 

Настроить прокси через мобильный интернет оператора моб. связи установленного в устройстве на iOS НЕЛЬЗЯ.

Открываем Настройки - Wi-Fi – нажимаем “i” возле используемой устройством сети Wi-Fi. 

Как настроить прокси на iOS

В открывшемся окне с информацией находим раздел HTTP-прокси - Настройки прокси. 

 Изменяем на Вручную - Вводим в поля Сервер и Порт ip адрес и порт и применяем изменения нажав Сохранить, проверить текущий адрес можно на любом сайте как 2ip, whoer и тд. 

Как настроить прокси на iOS

Для того чтобы выключить прокси проделываем все те же шаги и меняем настройки на Выключено и Сохраняем. 

Купить прокси для любых задач можно прямо на нашем сайте.

Главная / settings / Как настроить прокси на iOS

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