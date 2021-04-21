Настройка прокси на iOS

Приватные прокси (прокси с авторизацией) работают на iOS ТОЛЬКО при авторизации по статичному ip адресу (устанавливается в настройках авторизации в ЛК вместо логина и пароля) сети wifi через которую подключено устройство.

При каждой смене ip адреса wifi сети, адрес для авторизации необходимо будет менять в ЛК .

Настроить прокси через мобильный интернет оператора моб. связи установленного в устройстве на iOS НЕЛЬЗЯ.

Открываем Настройки - Wi-Fi – нажимаем “i” возле используемой устройством сети Wi-Fi.

В открывшемся окне с информацией находим раздел HTTP-прокси - Настройки прокси.

Изменяем на Вручную - Вводим в поля Сервер и Порт ip адрес и порт и применяем изменения нажав Сохранить, проверить текущий адрес можно на любом сайте как 2ip, whoer и тд.

Для того чтобы выключить прокси проделываем все те же шаги и меняем настройки на Выключено и Сохраняем.

Купить прокси для любых задач можно прямо на нашем сайте.