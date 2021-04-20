Персональные прокси Пакетные прокси Prime прокси City прокси Multi protocol прокси UDP прокси Мобильные прокси Мобильные прокси plus Network tools
FAQ Настройки
Мой IP Прокси чекер Конвертер форматов Бесплатные прокси
Блог Поддержка
Назад в настройки

Настройка прокси в браузере Orbitum

Настройка прокси в браузере Orbitum

Для настройки прокси в браузере Orbitum откройте меню браузера (1).

Зайдите в Настройки (2)

Как настроить прокси в браузере Orbitum

Внизу страницы нажмите Показать дополнительные настройки (3), опуститесь в низ в подпункте Сеть выберите Изменить настройки прокси-сервера (4).

Как настроить прокси в браузере Orbitum

В окне Свойства: Интернет нажимаете Настройки сети (5), в открывшемся окне Настройки параметров локальной сети в подпункте Прокси-сервер ставите галочку Использовать прокси-сервер для локальных подключений (6).

В окнах Адрес и Порт вводите данные из пакета (7), нажимаете Ок. 

Как настроить прокси в браузере Orbitum

При входе на сайт появится окно авторизации, вводите Имя пользователя и Пароль (8).

Как настроить прокси в браузере Orbitum

Также вы можете посмотреть настройки в таких браузерах как: Mozilla Firefox, Opera, Safari, Yandex, Internet Explorer, а также других популярных браузерах и приобрести качественные, анонимные прокси на нашем сайте в пару кликов.

Главная / settings / Как настроить прокси в браузере Orbitum

Читайте также