Персональные прокси Пакетные прокси Prime прокси City прокси Multi protocol прокси UDP прокси Мобильные прокси Мобильные прокси plus Network tools
FAQ Настройки
Мой IP Прокси чекер Конвертер форматов Бесплатные прокси
Блог Поддержка
Назад в настройки

Настройка прокси в браузере Opera

Настройка прокси в браузере Opera

Для настройки прокси в браузере Opera откройте меню браузера (1).

Зайдите в Настройки (2).

Выберите Браузер (3).

В подпункте Сеть выберите Изменить настройки прокси-сервера (4).

Как настроить прокси в браузере Opera

В окне Свойства: Интернет нажимаете Настройки сети (5).

В открывшемся окне Настройки параметров локальной сети в подпункте Прокси-сервер ставите галочку Использовать прокси-сервер для локальных подключений (6).

В окнах Адрес и Порт вводите данные из пакета (7), нажимаете Ок.

При входе на сайт появится окно Войдите в систему, вводите Имя пользователя и Пароль (8).

Как настроить прокси в браузере Opera

Также вы можете посмотреть настройки в таких браузерах как: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Yandex, Internet Explorer и приобрести качественные, анонимные прокси на нашем сайте в пару кликов.

Главная / settings / Как настроить прокси в браузере Opera

Читайте также