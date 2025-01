Настройка прокси в Proxifier

Заходим Profile – Add

Выбираем протокол подключения (SOCKS5/HTTPS), в поля Address, Port, Username и Password вводим ip адрес, порт, логин и пароль соответственно. Нажимаем Check, при успешном прохождении появится надпись Proxy is ready to work with Proxifier нажимаем ОК в окне с данными для авторизации, если же Testing failed, перепроверяем введенные данные.

В появившемся окне Proxy Servers нажимаем Да.

Теперь весь трафик и соединения устройства идут через прокси.

Для отключения прокси в окне Proxy Servers выбираем прокси и нажимаем Remove, в пункте Select a new Action выбираем Direct и нажимаем ОК.

