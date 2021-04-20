Настройка прокси в браузере Internet Explorer

Для настройки прокси в браузере Internet Explorer откройте меню браузера (1).

Зайдите в Свойства браузера (2).

Откройте вкладку Подключения (3).

Нажмите Настройки сети (4).

В открывшемся окне Настройки параметров локальной сети в подпункте Прокси-сервер ставите галочку Использовать прокси-сервер для локальных подключений (5).

В окнах Адрес и Порт вводите данные из пакета (6), нажимаете Ок.

При входе на сайт появится окно Безопасность Windows, вводите Имя пользователя и Пароль (7).

Также вы можете посмотреть настройки в таких браузерах как: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Yandex и приобрести качественные, анонимные прокси на нашем сайте в пару кликов.