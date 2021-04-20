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Настройка прокси в браузере Internet Explorer

Настройка прокси в браузере Internet Explorer

Для настройки прокси в браузере Internet Explorer откройте меню браузера (1).

Зайдите в Свойства браузера (2).

Откройте вкладку Подключения (3).

Нажмите Настройки сети (4).

В открывшемся окне Настройки параметров локальной сети в подпункте Прокси-сервер ставите галочку Использовать прокси-сервер для локальных подключений (5).

В окнах Адрес и Порт вводите данные из пакета (6), нажимаете Ок.

При входе на сайт появится окно Безопасность Windows, вводите Имя пользователя и Пароль (7).

Как настроить прокси в Internet Explorer

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Главная / settings / Как настроить прокси в Internet Explorer

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