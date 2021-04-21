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Настройка прокси на Android

Настройка прокси на Android

Настроить прокси на Android можно как при подключении через Wi-Fi так и мобильный интернет.

Настройка прокси через Wi-Fi

Заходим в Настройки- Wi-Fi- выбираем сеть к которой подключено устройство- В свойствах сети нажимаем на вкладку Прокси. Если ее нет в свойствах, то зажимаем сеть и нажимаем на Изменить сеть/Редактировать.

Как настроить прокси на Android

В поле Прокси- сервер/Параметры прокси-сервера ставим Вручную. 

Как настроить прокси на Android

В поля Имя хоста и Порт вводим ip адрес и порт, нажимаем Сохранить.

Как настроить прокси на Android

После зайдя в браузер вводим Имя пользователя/ логин и пароль и нажимаем Вход.

Как настроить прокси на Android

Для отключения прокси в поле Прокси-сервер/ Параметры прокси-сервера ставим Нет.

Настройка прокси через мобильный интернет

Заходим в Настройки- Беспроводные подключения и сеть- Мобильная сеть- Выбираем сеть оператора мобильного интернета используемого на устройстве.

Как настроить прокси на Android

 Переходим в пункт Точка доступа (APN) 

Как настроить прокси на Android

Далее вводим адрес, порт, логин и пароль в соответствующие поля: Прокси, Порт, Имя пользователя и Пароль.  

Как настроить прокси на Android

После зайдя в браузер повторно вводим логин и пароль и нажимаем Вход.

Как настроить прокси на Android

Для отключения от прокси просто убираем адрес из поля Прокси в Точке доступа (APN). 

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