Инструкция по настройке прокси в программе V2Ray / V2Box (Mac, iPhone,  iPad)

Программа доступна для Mac, iPhone, iPad бесплатно в App Store.

1. После запуска клиента вы увидите панель на которой вам необходимо кликнуть на “Config”.

2. В открытом “Configs” нужно кликнуть на “+” что бы увидеть возможные варианты настройки конфигураций нужного прокси-протокола. Также есть возможность сделать настройку конфигурации по QR коду.

Все данные для любого вида настройки находятся в личном кабинете на сайте!

3. После того как вы внесли “конфиг” удобным для вас способом, вы увидите что конфигурация необходимого прокси-протокола появилась.

4. Необходимо перейти на вкладку “Home”

Где уже можно кликнуть на “Tap To Connect”

5. И если все настроено верно, а сам прокси сервер работает. Вы увидите зеленый индикатор.

После всех представленных манипуляций можно перейти на сайт типа 2IP или любой другой сайт проверки IP-адреса, и увидеть что IP-адрес сменился на адрес прокси-сервера.

Купить прокси с поддержкой прокси-протоколов: Shadowsocks, Socks5+TLS, Trojan+TLS, VLESS+TLS и другими, можно на нашем сайте.