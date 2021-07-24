Настройка прокси в Telegram на ПК

Заходим в Настройки - Продвинутые настройки — Тип соединения.

Выбираем Использовать собственный прокси (протокол SOCKS5), в полях Хост, Порт, Логин и Пароль указываем ip адрес, порт логин и пароль соответственно и нажимаем Сохранить.

После этого если все данные введены верно, статус будет Подключен. Если хотите так же использовать прокси при звонках ставим галочку Использовать прокси для звонков.

Что бы прекратить использовать прокси в Настройках прокси выбираем Отключить прокси.

Купить качественные прокси для Телеграмм можно прямо на нашем сайте.