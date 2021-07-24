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Настройка прокси в Telegram на ПК

Настройка прокси в Telegram на ПК

Заходим в Настройки - Продвинутые настройки — Тип соединения.

Настройка прокси в Telegram на ПК

 Выбираем Использовать собственный прокси (протокол SOCKS5), в полях Хост, Порт, Логин и Пароль указываем ip адрес, порт логин и пароль соответственно и нажимаем Сохранить.

Настройка прокси в Telegram на ПК

После этого если все данные введены верно, статус будет Подключен. Если хотите так же использовать прокси при звонках ставим галочку Использовать прокси для звонков. 

Настройка прокси в Telegram на ПК

Что бы прекратить использовать прокси в Настройках прокси выбираем Отключить прокси.

Купить качественные прокси для Телеграмм можно прямо на нашем сайте.

Главная / settings / Настройка прокси в Telegram на ПК

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