Персональные прокси Пакетные прокси Prime прокси City прокси Multi protocol прокси UDP прокси Мобильные прокси Мобильные прокси plus Network tools
FAQ Настройки
Мой IP Прокси чекер Конвертер форматов Бесплатные прокси
Блог Поддержка
Назад в настройки

Настройка прокси в браузере Mozilla Firefox

Настройка прокси в браузере Mozilla Firefox

Для настройки прокси в браузере Firefox откройте меню браузера (1).

Зайдите в настройки (2).

В самом низу в подпункте Прокси-сервер зайдите в настройки (3).

Выберите Ручная настройка прокси (4).

Поставьте галочку использовать этот прокси для всех протоколов (5).

Введите ip-адрес и порт (6) из пакета в соответствующие окна, нажмите Ок.

При входе на сайт появится окно аутентификации, введите Имя пользователя и пароль (7) в соответствующие окна и нажмите Ок. 

Как настроить прокси в браузере Mozilla Firefox

Также вы можете посмотреть настройки в таких браузерах как: Google Chrome, Opera, Safari, Yandex, Internet Explorer и приобрести качественные, анонимные прокси на нашем сайте в пару кликов.

Главная / settings / Как настроить прокси в браузере Mozilla Firefox

Читайте также