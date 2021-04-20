Настройка прокси в браузере Mozilla Firefox

Для настройки прокси в браузере Firefox откройте меню браузера (1).

Зайдите в настройки (2).

В самом низу в подпункте Прокси-сервер зайдите в настройки (3).

Выберите Ручная настройка прокси (4).

Поставьте галочку использовать этот прокси для всех протоколов (5).

Введите ip-адрес и порт (6) из пакета в соответствующие окна, нажмите Ок.

При входе на сайт появится окно аутентификации, введите Имя пользователя и пароль (7) в соответствующие окна и нажмите Ок.

Также вы можете посмотреть настройки в таких браузерах как: Google Chrome, Opera, Safari, Yandex, Internet Explorer и приобрести качественные, анонимные прокси на нашем сайте в пару кликов.