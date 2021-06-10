Настройка прокси в Telegram на Android

Заходим в Настройки — Данные и Память — Настройки прокси

Активируем функцию Использовать прокси и вводим в поля Сервер, Порт, Логин и Пароль соответствующие данные и применяем нажав галочку.

После этого если все данные введены верно, статус будет Подключен. Если хотите так же использовать прокси при звонках ставим галочку Использовать прокси для звонков.

Что бы прекратить использовать прокси в Настройках прокси отключаем Использовать прокси.

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