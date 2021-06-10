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Настройка прокси в Telegram на Android

Настройка прокси в Telegram на Android

Заходим в Настройки — Данные и Память — Настройки прокси 

Настройка прокси в Telegram на Android

Настройка прокси в Telegram на Android

Активируем функцию Использовать прокси и вводим в поля Сервер, Порт, Логин и Пароль соответствующие данные и применяем нажав галочку.

Настройка прокси в Telegram на Android

Настройка прокси в Telegram на Android

После этого если все данные введены верно, статус будет Подключен. Если хотите так же использовать прокси при звонках ставим галочку Использовать прокси для звонков. 

Настройка прокси в Telegram на Android

Что бы прекратить использовать прокси в Настройках прокси отключаем Использовать прокси.

Качественные прокси для Телеграмм можно купить на нашем сайте.

Главная / settings / Настройка прокси в Telegram на Android

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