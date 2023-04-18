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Инструкция по настройке прокси в программе SocialKit

Инструкция по настройке прокси в программе SocialKit

Вариант 1. Добавление нового аккаунта и прокси.

Нажимаем Добавить аккаунт, вводим логин и пароль от аккаунта в соответствующие поля.

Настройка прокси в SocialKit. Прокси для SocialKit.

Ставим галочку Использовать прокси-сервер, выбираем протокол HTTP/HTTPS или SOCKS5, вводим ip адрес, порт, логин и пароль для прокси в соответствующие поля и нажимаем Добавить.

Настройка прокси в SocialKit. Прокси для SocialKit.

Вариант 2. Добавление прокси в уже имеющийся аккаунт.

Выбираем аккаунт, открываем вкладку Настройки. Вводим данные от прокси в соответствующие поля для используемого протокола вручную или же выгружаем файл со всеми данными в формате IP:PORT:LOGIN:PASSWORD и нажимаем Проверить писки прокси и применить их.

Настройка прокси в SocialKit. Прокси для SocialKit.

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Главная / settings / Настройка прокси в SocialKit. Прокси для SocialKit.

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