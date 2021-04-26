Настройка прокси в антидетект браузере Undetectable

В настоящее время разумное использование интернета сопровождается аккуратностью и серьезной степенью защиты. Причина проста - мы все чаще сталкиваемся с утечкой личных данных, фотографий и даже денег. Однако многим из нас требуется не только безопасность, но и анонимность. Сфер довольно много: работа с иностранными сайтами, которые запрещены на территории страны, удаление истории пребывания в сети, а у вебмастеров, к примеру, пользование несколькими аккаунтами в соцсетях (которые блокируются системой).

Здесь помощниками становятся специальные сервисы, которые помогают подменить IP рабочего устройства. Это возможно благодаря прокси-серверам – посредникам между используемым устройством и конечным сайтом. Антидетект-браузер обладает функцией вставки прокси любого ГЕО, который позволяет сайту воспринимать пользователя «разрешенным», то есть уникальным посетителем из государства, для которого создан этот ресурс.

Характеристика браузера Undetectable

Undetectable – плодотворное решение, которое позволяет обойти блокировку по IP и пользоваться сотней аккаунтов в одно и то же время. Он работает на основе подмены адреса и геолокации, а также отпечатков железа (то есть модели девайса, разрешения монитора, подключения и языка) устройства. Браузер подходит для:

Арбитража трафика – позволяет пользоваться десятками аккаунтов рекламных сетей одновременно;

Социальных сетей – служит мультиаккаунтингом для активности, спама и пр.;

Бонусхантинга – допускает регистрацию в различных сервисах (в казино, букмекерских конторах, интернет-магазинах) для получения скидки, начисления бонусов, удвоения счета;

Всех ресурсов, в которых необходимо иметь множество профилей;

Предоставления доступа к сайтам, заблокированным на территории нужного государства.

Два главных преимущества Undetectable - анонимность и уникализация. Браузер самостоятельно подменяет ваши данные и предоставляет доступ к любому ресурсу с множества аккаунтов, переключаться между которыми можно переходя из одной вкладки в другую.

Каждая окно служит имитацией отдельного браузера. Вы можете выбрать для нее любые параметры: отпечатки железа, собственные прокси-сервера и др. Каждому профилю генерируются уникальные куки и кэш, что является подтверждением уникальности пользователя внутри систем. Более того, вы можете вручную проставить необходимые дату и время, изменить тип операционной системы, скорректировать браузер или подключение к сети. Стоит только соблюдать соответствие между выбранными параметрами (дата и время) и ГЕО прокси-сервера.

Подключение собственных прокси в Undetectable - инструкция

Единственный расходник, который требует вложений в начале работы при использовании антидетекта – это прокси-серверы. Они легко приобретаются в магазинах на сайтах, в соцсетях или с рук. Undetectable поддерживает https и socks5 - самые безопасные и известные типы прокси.

После завершения регистрации (необходимо ввести логин, пароль и почтовый адрес) и выбора тарифа установите браузер на ваш компьютер. Приятная новость: сейчас вы можете приобрести любой тариф бесплатно. Подробный процесс установки описан в данном гайде.

Установка прокси:

Создайте первый профиль: вам нужно указать его название и выбрать конфигурацию (в любом тарифе предполагаются бесплатные конфиги). Конфигурация - это уникальное сочетание множества версий операционной системы и браузера;

Выберите язык;

Перейдите во вкладку Network;

Выберите тип прокси (https либо socks5) и заполните все требуемые данные в соответствующих полях.

Готово - прокси-сервер установлен. Проверьте это во вкладке Geolocation: для этого нажмите кнопку “MaxMind” и браузер автоматически установит ГЕО, заполнит дату и время выбранного вами прокси.

Установка прокси в Undetectable проста и доступна для понимания даже новичку. Чтобы завершить процесс и начать использование, заполните поля во вкладках Hardware Fingerprints и Cookies. Поздравляем! Браузер готов к запуску.

Заключение

Undetectable - новый, упрощенный в использовании и богато оснащенный различными характеристиками браузер. Благодаря ему вы можете быстро генерировать требуемые для анонимности параметры и работать в сети с безлимитного количества профилей. Программа поддерживается Windows и Mac OS. Для детального ознакомления, мы записали пошаговый процесс установки в видео, но разобраться в запуске вы сможете и самостоятельно, обладая даже минимальным количеством знаний.