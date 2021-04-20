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Настройка прокси в Yandex браузере

Настройка прокси в Yandex браузере

Для настройки прокси в браузере Yandex откройте меню браузера (1).

Зайдите в Настройки (2)

Как настроить прокси в Yandex браузере

В самом низу выберите Показать дополнительные настройки (3).

В подпункте Сеть выберите Изменить настройки прокси-сервера (4).

Как настроить прокси в Yandex браузере

В окне Свойства: Интернет нажимаете Настройки сети (5).

В открывшемся окне Настройки параметров локальной сети в подпункте Прокси-сервер ставите галочку Использовать прокси-сервер для локальных подключений (6).

В окнах Адрес и Порт вводите данные из пакета (7), нажимаете Ок. 

Как настроить прокси в Yandex браузере

 При входе на сайт появится окно Требуется авторизация, вводите Имя пользователя и Пароль (8).

Как настроить прокси в Yandex браузере

Также вы можете посмотреть настройки в таких браузерах как: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, а также других популярных браузерах и приобрести качественные, анонимные прокси на нашем сайте в пару кликов.

Главная / settings / Как настроить прокси в Yandex браузере

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