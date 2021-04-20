Настройка прокси в Yandex браузере

Для настройки прокси в браузере Yandex откройте меню браузера (1).
Зайдите в Настройки (2).
В самом низу выберите Показать дополнительные настройки (3).
В подпункте Сеть выберите Изменить настройки прокси-сервера (4).
В окне Свойства: Интернет нажимаете Настройки сети (5).
В открывшемся окне Настройки параметров локальной сети в подпункте Прокси-сервер ставите галочку Использовать прокси-сервер для локальных подключений (6).
В окнах Адрес и Порт вводите данные из пакета (7), нажимаете Ок.
При входе на сайт появится окно Требуется авторизация, вводите Имя пользователя и Пароль (8).
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